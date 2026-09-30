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Quân sự - Thế giới

Mỹ hoàn tất việc rút quân khỏi Iraq

Những binh sĩ Mỹ cuối cùng đã rời khỏi căn cứ không quân ở miền Bắc Iraq, theo thỏa thuận giữa Baghdad và Washington.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, quân đội Mỹ ngày 30/9 thông báo đã hoàn tất việc rút toàn bộ binh sĩ khỏi Iraq. Những binh sĩ Mỹ cuối cùng đã rời khỏi căn cứ không quân ở miền Bắc Iraq, theo thỏa thuận giữa Baghdad và Washington.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, ông Sean Parnell, cho biết trong một tuyên bố rằng binh sĩ và trang thiết bị của Mỹ đã hoàn tất việc “rút đi trật tự” khỏi căn cứ không quân ở Irbil, thuộc khu vực tự trị của người Kurd ở miền Bắc Iraq.

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Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: AP.

“Cột mốc này phản ánh thành công của chiến dịch kéo dài 12 năm (của Mỹ), đã đánh bại phiến quân IS - một mối đe dọa tại Iraq và toàn khu vực. Đây cũng là bước chuyển từ sứ mệnh liên minh thời chiến sang nỗ lực đảm bảo an ninh do Iraq dẫn dắt, với sự hỗ trợ từ mối quan hệ song phương bình thường hơn”, ông Sean Parnell nói.

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi chủ trì lễ bàn giao và mô tả việc Mỹ rút quân là khởi đầu cho “một giai đoạn mới, được xác định bởi chủ quyền của Iraq, sức mạnh của các thể chế, sự sẵn sàng của lực lượng vũ trang, sự thống nhất trong quyết sách và các mối quan hệ đối tác cân bằng”.

Năm ngoái, quân đội Mỹ đã rút khỏi hầu hết căn cứ trên khắp Iraq, nhưng vẫn duy trì một lực lượng nhỏ gồm vài trăm binh sĩ tại khu vực tự trị của người Kurd ở phía Bắc. Các căn cứ này thường xuyên bị tấn công kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran vào ngày 28/2/2026.

Trước đó, vào tháng 7/2026, quan chức Mỹ và Iran cho biết Mỹ sẽ rút toàn bộ quân khỏi Iraq vào cuối tháng 9/2026.

Các quan chức tại khu vực người Kurd bày tỏ lo ngại về việc Mỹ rút quân, đặc biệt là việc tháo dỡ các hệ thống phòng không, dấy lên lo ngại về khoảng trống an ninh. Trong khi đó, các nhóm thân Iran tại Iraq vui mừng trước diễn biến này.

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Nguồn video: VTV
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