Mexico chuẩn bị ứng phó với bão Polo

Người dân ở bang Baja California Sur đã gia cố nhà cửa, chuẩn bị ứng phó khi bão Polo tiến gần bán đảo Baja California của Mexico.

Người dân bang Baja California Sur đã gia cố nhà cửa, bờ kè, xây dựng tường chắn,...khi bão Polo tiến gần bán đảo hôm 28/9, AP đưa tin.

Tại Puerto San Carlos, một thị trấn đánh cá với khoảng 5.700 dân ở bang Baja California Sur, nhiều cư dân lo lắng thủy triều dâng cao và sóng lớn do bão Polo có thể phá vỡ các tường chắn và khiến nước biển tràn vào cộng đồng. Một số gia đình dự định di chuyển đến các nơi trú ẩn ở Ciudad Constitucion, cách đó khoảng 60 km, trong khi hàng chục người ở những nơi khác trong tiểu bang đã được sơ tán.

“Lực lượng bảo vệ dân sự đã yêu cầu người dân ở San Carlos sơ tán vì đây là khu vực có nguy cơ cao. Với tình hình thủy triều hiện tại, sóng và gió dự kiến, những bức tường đất để ngăn lũ có thể bị sập”, bà Rocío Sánchez, một ngư dân, cho biết.

Bão Polo có thể gây lũ lụt, lở đất

Vào sáng 28/9, bão Polo đạt cấp độ 3 với sức gió duy trì tối đa 185 km/h, theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ có trụ sở tại Miami. Các nhà dự báo cho biết bão sẽ đổ bộ vào đất liền Mexico sau khi gây mưa lớn ở bang Baja California Sur, có khả năng gây ra lũ lụt và sạt lở đất đe dọa tính mạng.

Một người đàn ông gia cố nhà cửa khi cơn bão Polo tiến gần Puerto San Carlos, bang Baja California Sur, Mexico, ngày 27/9/2026. Ảnh: AP/Eduardo Verdugo.

Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, bão Polo với sức gió mạnh sẽ đổ bộ vào đất liền Mexico đêm 28/9 hoặc sáng sớm ngày 29/9.

Trong cuộc họp báo sáng 28/9, Laura Velázquez, điều phối viên quốc gia của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Mexico, kêu gọi người dân không nên ra đường, đồng thời tìm nơi trú ẩn nếu nhà cửa của họ có nguy cơ bị ảnh hưởng. Bà cho biết giao thông sẽ bị tạm dừng ở khu vực dự kiến ​​bão đổ bộ và các cảng trong khu vực sẽ bị đóng cửa.

Khi bão Polo tiến gần đến Mexico, hải quân Mexico cho biết họ đã tập trung nhân lực và viện trợ nhân đạo tại các cảng Guaymas và Mazatlan, trên bờ biển Thái Bình Dương, và triển khai 3 tàu có thể vận chuyển hàng viện trợ đến các cộng đồng ven biển bị cô lập do bão.

Một trong những thị trấn nằm trong đường đi dự kiến ​​của cơn bão là San Juanico, một cộng đồng đánh cá nhỏ trên bờ biển Thái Bình Dương của bán đảo.

Thị trấn này chỉ mới có điện lưới toàn thời gian trong vài năm gần đây và vẫn thường xuyên bị mất điện.

“Người dân chúng tôi rất lo lắng. Chúng tôi chưa từng phải đối mặt với tình huống đáng lo ngại như vậy trong nhiều năm qua”, Gloriely Robles Meza, quản lý tại một khách sạn nhỏ, chia sẻ.

Robles Meza ngày 27/9 cho biết binh lính quân đội đã đến San Juanico để chuẩn bị nơi trú ẩn và hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra.

Hoạt động bão ở Thái Bình Dương cao hơn mức trung bình

Theo nhà dự báo thời tiết hàng đầu của Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mexico, Bob Oravec, hoạt động bão ở Thái Bình Dương đã cao hơn mức trung bình trong thời điểm vốn là đỉnh điểm của mùa bão. Nguyên nhân chính là do sự tác động mạnh mẽ của hiện tượng El Nino, khiến Thái Bình Dương thường chứng kiến ​​nhiều cơn bão nhiệt đới và bão mạnh hơn.

Bão Nolo gây ngập lụt một đoạn đường cao tốc Mamalahoa gần Naalehu, Hawaii, Mỹ, ngày 26/9/2026. Ảnh: AP/Gregory Bull.

Cũng trong ngày 27/9, bão nhiệt đới Rachel hình thành ngoài khơi bờ biển phía Tây Nam Mexico, Trung tâm Bão quốc gia Mỹ có trụ sở tại Miami cho biết. Rachel có sức gió duy trì tối đa 82 km/h, cách Acapulco của Mexico khoảng 370 km về phía Nam. Hiện chưa có cảnh báo hoặc khuyến cáo nào về bão được ban hành đối với khu vực ven biển.

Trong khi đó, bão Nolo vẫn đe dọa Hawaii, Mỹ, dù đang di chuyển ra xa bang này. Các nhà dự báo cho biết dải mây ngoài rìa của bão Nolo có thể gây ra lũ lụt và sạt lở đất đe dọa tính mạng, với một số khu vực trên đảo Lớn ở Hawaii có thể hứng chịu lượng mưa lên đến 50 cm. Mưa lớn cũng được dự báo sẽ xảy ra trên các hòn đảo khác.

Hơn 120 thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã được huy động để ứng phó với cơn bão này.

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