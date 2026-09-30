Nữ Thủ tướng đầu tiên của Maroc là ai?

Ngày 29/9, Quốc vương Mohammed VI của Maroc đã bổ nhiệm Bộ trưởng Quy hoạch Đô thị Fatima Zahra Mansouri làm Thủ tướng, đưa nữ luật sư 50 tuổi trở thành người phụ nữ đầu tiên đảm nhận vị trí này tại Vương quốc Maroc.

Bà Mansouri được giao nhiệm vụ thành lập Chính phủ mới, theo thông báo của Hoàng cung. Thông báo này được đưa ra 4 ngày sau khi kết quả bầu cử Quốc hội được công bố, với Đảng Tính xác thực và Hiện đại (PAM) theo đường lối trung dung của bà Mansouri giành được số phiếu cao nhất.

Bà Fatima Zahra Mansouri trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Maroc. Ảnh: AP/Mosa'ab Elshamy.

Bà Mansouri dự kiến sẽ xây dựng liên minh trong những ngày tới để thành lập Chính phủ. Hệ thống bầu cử của Maroc khiến một đảng khó có thể giành đa số tuyệt đối.

Chính phủ mới của bà Mansouri được kỳ vọng sẽ nỗ lực thực hiện các cam kết tăng lương, tạo việc làm và chống lạm phát,...

Hiến pháp Maroc trao cho Quốc vương, người giữ quyền lực tối cao của đất nước, quyền bổ nhiệm Thủ tướng, nhưng phải lựa chọn người đứng đầu Chính phủ từ Đảng giành nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử Quốc hội. Quy định này được đưa ra sau những thay đổi được người biểu tình trong phong trào Mùa xuân Ả Rập thúc đẩy thành công năm 2011. Trước đó, Quốc vương có thể bổ nhiệm Thủ tướng mà không bị ràng buộc nào.

Bà Mansouri gia nhập PAM ngay khi đảng này được thành lập năm 2008 bởi Fouad Ali El Himma, cố vấn thân cận của Quốc vương. Tốt nghiệp ngành luật tại Đại học Montpellier (Pháp), bà Mansouri trở thành một trong những lãnh đạo hàng đầu của Đảng vào năm 2024. Bà từng hai lần giữ chức Thị trưởng Marrakech và là đại biểu Quốc hội.

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