Anh hỗ trợ Ả Rập Xê Út đối phó lực lượng Houthi thế nào?

Thủ tướng Andy Burnham cho biết Anh đồng ý cung cấp sự hỗ trợ quân sự hạn chế cho Ả Rập Xê Út để đối phó với lực lượng Houthi ở Yemen.

AP đưa tin, phát biểu trước các phóng viên ngày 21/9, Thủ tướng Burnham cho biết ông đã đồng ý cho phép Không quân Hoàng gia Anh hỗ trợ quân sự hạn chế cho Ả Rập Xê Út, nhằm giúp nước này đối phó với các cuộc tấn công của lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen.

Anh hỗ trợ tiếp nhiên liệu trên không cho máy bay Ả Rập Xê Út

Quyết định này sẽ bắt đầu được thực thi trong những ngày tới, và sau đó Thủ tướng Burnham sẽ xem xét lại. Được biết, máy bay RAF Voyager sẽ tiếp nhiên liệu cho máy bay của Ả Rập Xê Út trong các nhiệm vụ "phòng thủ".

"Tôi đang hành động để bảo vệ lợi ích của Anh và khu vực rộng lớn hơn, bởi vì rõ ràng, Ả Rập Xê Út đang phải hứng chịu các cuộc tấn công, đang đối mặt với nguy cơ gián đoạn hơn nữa, và chúng ta cần giữ cho các tuyến đường (vận chuyển dầu) luôn thông suốt", Thủ tướng Burnham nói.

Thủ tướng Anh Andy Burnham. Ảnh: AP/Kirsty Wigglesworth.

Trước đó trong tháng này, Houthi đã chiếm giữ thành phố cảng chiến lược Mokha và các hòn đảo trọng yếu trên Biển Đỏ, cho phép họ giám sát tốt hơn hoạt động vận chuyển hàng hải qua eo biển Bab el-Mandeb.

Xung đột giữa lực lượng Houthi và Chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn đã bùng phát trở lại, với việc Houthi phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Ả Rập Xê Út, trong đó có một vụ tấn công nhắm vào Riyadh hôm 19/9 trước khi bị đánh chặn.

Lực lượng Houthi cũng tuyên bố phong tỏa hoạt động vận chuyển hàng hóa của Ả Rập Xê Út tại eo biển Bab el-Mandeb và Biển Đỏ, tấn công các tàu và cơ sở dầu mỏ có liên hệ với Ả Rập Xê Út bên trong Vương quốc này.

Anh đã lên án cuộc tấn công của lực lượng Houthi và tuyên bố sẽ “hợp tác với các đối tác để hỗ trợ ổn định khu vực, bảo vệ thường dân và hỗ trợ tiếp cận nhân đạo”.

Tuần trước, AP đưa tin rằng Ả Rập Xê Út đã đề nghị các đồng minh của mình, bao gồm Pháp, Anh, Pakistan và Ai Cập, triển khai hỗ trợ phòng không cho khu vực để giúp chống lại tên lửa và máy bay không người lái do lực lượng Houthi và các nhóm vũ trang khác được Iran hậu thuẫn bắn vào Vương quốc.

Anh khi đó từ chối bình luận về “các vấn đề tác chiến” nhưng lưu ý rằng Anh và Ả Rập Xê Út có mối quan hệ đối tác quốc phòng chặt chẽ.

Lực lượng Houthi nêu điều kiện đàm phán

AP đưa tin, một thành viên cấp cao của Houthi đã lên tiếng cảnh báo rằng các quốc gia không nên tham gia cùng Ả Rập Xê Út trong cuộc xung đột đang leo thang ở Yemen.

Hình ảnh được cơ quan truyền thông của lực lượng Houthi ở Yemen công bố ngày 15/9/2026 cho thấy một số chiến binh Houthi đang giao tranh với lực lượng được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn ở phía đông Jawf, Yemen. Ảnh: Văn phòng Truyền thông Ansar Allah/AP.﻿

Trả lời phỏng vấn AP, người phát ngôn chính trị của Houthi, Mohamed al-Bukhaiti, cho biết: "Chúng tôi khẳng định rằng chúng tôi không nhắm mục tiêu vào Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khác tại eo biển (Bab el-Mandeb), ngoại trừ Ả Rập Xê Út. Điều đó vẫn không thay đổi”.

“Mục tiêu của các hoạt động quân sự của chúng tôi không phải là đóng cửa eo biển Bab el-Mandeb, mà là đảm bảo tự do hàng hải qua đó cho tất cả mọi người, bao gồm cả Yemen”, ông Mohamed al-Bukhaiti cho hay.

Ông Al-Bukhaiti đổ lỗi cho Ả Rập Xê Út về sự leo thang bạo lực mới nhất ở Yemen.

Ông Mohamed al-Bukhaiti nói thêm rằng, các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Ả Rập Xê Út sẽ tiếp diễn cho đến khi Riyadh chấm dứt lệnh phong tỏa kéo dài hàng thập kỷ đối với các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen và cho phép tàu thuyền tiếp cận các cảng do họ kiểm soát trên Biển Đỏ.

"Khi đó, lực lượng Houthi sẽ sẵn sàng đàm phán", ông tuyên bố.

"Chúng tôi chưa đóng cánh cửa hòa bình", người đứng đầu Hội đồng Chính trị Tối cao Houthi, ông Mahdi al-Mashat, phát biểu hôm 20/9.

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