Lở tuyết ở Nepal, nhiều người thiệt mạng và mất tích

Trận lở tuyết xảy ra xảy ra trên một ngọn núi ở Nepal trong điều kiện thời tiết xấu, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 12 người khác vẫn mất tích.

AP dẫn lời ông Mukti Prasad Khanal, người đứng đầu chính quyền huyện Manang, cho biết vụ lở tuyết xảy ra tại núi Himlung cao 7.126 mét.

"Ít nhất 2 người thiệt mạng và 12 người khác vẫn mất tích trong trận lở tuyết giữa lúc thời tiết xấu", quan chức địa phương thông tin.

Tất cả những người thiệt mạng và mất tích đều là công dân Nepal.

Một khu vực bị hư hại sau trận lũ quét ở Devighat, huyện Nuwakot, Nepal. Ảnh chụp vào ngày 29/8/2026. Ảnh: AP/Rajesh Kumar Singh.

Ông Khanal cho biết thêm, lực lượng cứu hộ đã dùng trực thăng đưa 2 thi thể và 10 người sống sót xuống núi đến một thị trấn gần đó.

"Cuộc tìm kiếm tiếp tục vào rạng sáng ngày 28/9", ông Khanal nói.

Chính quyền đã cảnh báo về thời tiết khắc nghiệt ở Nepal vào cuối tuần qua. Trời mưa ở Nepal từ ngày 24/9, kèm theo tuyết rơi ở các vùng núi phía Bắc.

Nepal vẫn đang trong quá trình phục hồi sau trận lũ quét kinh hoàng hồi tháng 8/2026 cuốn trôi nhiều ngôi làng, khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và gần 6.000 người khác mất tích.

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