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Quân sự - Thế giới

Lật thuyền chở 60 người ngoài khơi vùng Puerto Rico của Mỹ

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ đã cứu sống được ít nhất 40 người sau khi chiếc thuyền chở họ bị lật úp ngoài khơi vùng lãnh thổ Puerto Rico của Mỹ.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, chiếc thuyền chở khoảng 60 người đã bị lật úp ở vị trí cách một hòn đảo nhỏ không người ở phía Tây Puerto Rico vài dặm tối 27/9.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ cho biết họ đã cứu sống được ít nhất 40 người. Theo thông báo của cơ quan chức năng, 2 người đã được tìm thấy tử vong.

Tính đến tối 28/9, công tác cứu hộ vẫn tiếp diễn.

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Công tác cứu hộ được tiến hành sau khi chiếc thuyền chở khoảng 60 người bị lật úp ngoài khơi vùng lãnh thổ Puerto Rico của Mỹ. Ảnh: Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ.

Những người sống sót đã lênh đênh trên biển hơn 12 tiếng trước khi một chiếc thuyền đi ngang qua gần đảo Mona phát hiện ra họ vào khoảng trưa 28/9 và gọi báo chính quyền, giúp 4 người được giải cứu vào thời điểm đó.

Theo Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ, chiếc thuyền tạm bợ bị lật úp sau một vụ ẩu đả xảy ra trên thuyền, một số người bị thương nặng. Nhiều người sau đó nhảy xuống nước khi không mặc áo phao.

Hiện chưa rõ nhóm người này đến từ đâu. Từ lâu, những người di cư muốn thoát khỏi cảnh đói nghèo và bạo lực ở quê nhà đã tìm cách di chuyển từ đảo Hispaniola để đến Puerto Rico và các hòn đảo khác, vượt qua eo biển Mona đầy nguy hiểm.

Nhiều người trong số họ thực hiện chuyến đi trên những chiếc thuyền tạm bợ, đôi khi bị lật úp trong vùng biển động.

Trước đó, vào tháng 6/2022, 11 phụ nữ Haiti đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở vùng biển phía Tây Bắc Puerto Rico.

Tuần trước, cảnh sát tại quần đảo Turks và Caicos đã bắt giữ một chiếc thuyền tạm bợ chở 60 người di cư Haiti, trong khi vào tháng 6/2026, 240 người di cư khác từ Haiti đã bị bắt giữ gần quần đảo này.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Thảm kịch đắm tàu di cư hồi năm 2023

Nguồn video: VTV
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