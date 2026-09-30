Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Dự đoán ngày mới 1/10/2026 cho 12 con giáp: Thìn, Ngọ, Thân đón cơ hội mới

Kho tri thức

Dự đoán ngày mới 1/10/2026 cho 12 con giáp: Thìn, Ngọ, Thân đón cơ hội mới

Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, tuổi Thìn, Ngọ, Thân có nhiều tín hiệu thuận lợi, dễ gặp cơ hội trong công việc, tài lộc.

Thiên Đăng (Theo Sohu)
Theo tử vi 12 con giáp ngày 1/10/2026, tuổi Tý nên đi chậm và chắc. Công việc có thể xuất hiện một vài việc phát sinh khiến kế hoạch thay đổi. Bạn không nên nóng vội mà cần kiểm tra kỹ từng bước. Tài chính ở mức trung bình. Các khoản chi trong ngày có thể tăng, vì vậy nên hạn chế mua sắm theo cảm xúc. Chuyện tình cảm tương đối bình ổn.
Theo tử vi 12 con giáp ngày 1/10/2026, tuổi Tý nên đi chậm và chắc. Công việc có thể xuất hiện một vài việc phát sinh khiến kế hoạch thay đổi. Bạn không nên nóng vội mà cần kiểm tra kỹ từng bước. Tài chính ở mức trung bình. Các khoản chi trong ngày có thể tăng, vì vậy nên hạn chế mua sắm theo cảm xúc. Chuyện tình cảm tương đối bình ổn.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, hôm nay, người tuổi Sửu có xu hướng tập trung nhiều vào công việc trong ngày đầu tháng. Những nhiệm vụ tồn đọng có thể được giải quyết nếu bạn biết sắp xếp thứ tự ưu tiên. Công việc không quá thuận lợi nhưng vẫn nằm trong khả năng kiểm soát. Tài chính tương đối ổn định. Nên giữ tiền và tránh các khoản đầu tư thiếu thông tin. Tình cảm cần sự kiên nhẫn.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, hôm nay, người tuổi Sửu có xu hướng tập trung nhiều vào công việc trong ngày đầu tháng. Những nhiệm vụ tồn đọng có thể được giải quyết nếu bạn biết sắp xếp thứ tự ưu tiên. Công việc không quá thuận lợi nhưng vẫn nằm trong khả năng kiểm soát. Tài chính tương đối ổn định. Nên giữ tiền và tránh các khoản đầu tư thiếu thông tin. Tình cảm cần sự kiên nhẫn.
Người tuổi Dần hôm nay cần giữ sự bình tĩnh trong ngày 1/10. Một số việc có thể không diễn ra đúng dự kiến, nhưng nếu linh hoạt, bạn vẫn có thể xử lý tốt. Công việc phù hợp với việc hoàn thiện những kế hoạch đang dang dở. Không nên vội vàng mở rộng sang lĩnh vực hoàn toàn mới. Tài chính không có biến động lớn. Trong tình cảm, cách nói chuyện nhẹ nhàng sẽ giúp giảm hiểu lầm.
Người tuổi Dần hôm nay cần giữ sự bình tĩnh trong ngày 1/10. Một số việc có thể không diễn ra đúng dự kiến, nhưng nếu linh hoạt, bạn vẫn có thể xử lý tốt. Công việc phù hợp với việc hoàn thiện những kế hoạch đang dang dở. Không nên vội vàng mở rộng sang lĩnh vực hoàn toàn mới. Tài chính không có biến động lớn. Trong tình cảm, cách nói chuyện nhẹ nhàng sẽ giúp giảm hiểu lầm.
Theo tử vi 12 con giáp ngày 1/10/2026, đây là ngày tuổi Mão có một ngày tương đối cân bằng. Công việc tiến triển từ từ, không nên đặt mục tiêu quá cao trong thời gian ngắn. Bạn có thể nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp hoặc người có kinh nghiệm. Những vấn đề khó nên chủ động trao đổi thay vì tự mình xử lý. Tài chính ổn định. Chuyện tình cảm có dấu hiệu ấm áp hơn.
Theo tử vi 12 con giáp ngày 1/10/2026, đây là ngày tuổi Mão có một ngày tương đối cân bằng. Công việc tiến triển từ từ, không nên đặt mục tiêu quá cao trong thời gian ngắn. Bạn có thể nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp hoặc người có kinh nghiệm. Những vấn đề khó nên chủ động trao đổi thay vì tự mình xử lý. Tài chính ổn định. Chuyện tình cảm có dấu hiệu ấm áp hơn.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, hôm nay, tuổi Thìn có thể xuất hiện cơ hội mới. Đây là lúc phù hợp để chủ động trao đổi, thể hiện năng lực và kết nối với những người có thể hỗ trợ bạn. Tài lộc có dấu hiệu tích cực. Người làm kinh doanh có thể nhận được thông tin hữu ích hoặc cơ hội hợp tác. Tình cảm khá thuận.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, hôm nay, tuổi Thìn có thể xuất hiện cơ hội mới. Đây là lúc phù hợp để chủ động trao đổi, thể hiện năng lực và kết nối với những người có thể hỗ trợ bạn. Tài lộc có dấu hiệu tích cực. Người làm kinh doanh có thể nhận được thông tin hữu ích hoặc cơ hội hợp tác. Tình cảm khá thuận.
Người tuổi Tỵ hôm nay có thể có nhiều việc nhỏ cùng xuất hiện, đòi hỏi bạn phải sắp xếp hợp lý. Khả năng quan sát và phân tích sẽ giúp bạn tránh được một số sai sót. Tài chính khá ổn nhưng chưa phải lúc thích hợp để mạo hiểm. Tình cảm có chiều hướng nhẹ nhàng. Người có đôi nên chủ động chia sẻ suy nghĩ. Người độc thân có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện thú vị.
Người tuổi Tỵ hôm nay có thể có nhiều việc nhỏ cùng xuất hiện, đòi hỏi bạn phải sắp xếp hợp lý. Khả năng quan sát và phân tích sẽ giúp bạn tránh được một số sai sót. Tài chính khá ổn nhưng chưa phải lúc thích hợp để mạo hiểm. Tình cảm có chiều hướng nhẹ nhàng. Người có đôi nên chủ động chia sẻ suy nghĩ. Người độc thân có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện thú vị.
Theo tử vi 12 con giáp ngày 1/10/2026, tuổi Ngọ có nhiều điểm sáng trong ngày 1/10. Công việc có cơ hội tiến triển nhanh hơn. Những việc cần giao tiếp, ký kết, đi lại hoặc kết nối đối tác có thể được ưu tiên. Tài chính có tín hiệu tích cực. Một khoản thu hoặc cơ hội kiếm thêm tiền có thể xuất hiện. Tuy vậy, không nên vì tâm lý thuận lợi mà chi tiêu quá tay. Tình cảm khá vui vẻ. Người độc thân dễ có thêm cơ hội giao lưu. Người đã có đôi nên cùng nhau thực hiện một hoạt động nhẹ nhàng.
Theo tử vi 12 con giáp ngày 1/10/2026, tuổi Ngọ có nhiều điểm sáng trong ngày 1/10. Công việc có cơ hội tiến triển nhanh hơn. Những việc cần giao tiếp, ký kết, đi lại hoặc kết nối đối tác có thể được ưu tiên. Tài chính có tín hiệu tích cực. Một khoản thu hoặc cơ hội kiếm thêm tiền có thể xuất hiện. Tuy vậy, không nên vì tâm lý thuận lợi mà chi tiêu quá tay. Tình cảm khá vui vẻ. Người độc thân dễ có thêm cơ hội giao lưu. Người đã có đôi nên cùng nhau thực hiện một hoạt động nhẹ nhàng.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, hôm nay, tuổi Mùi nên nên chọn cách làm việc ổn định thay vì cố gắng chạy quá nhanh. Một số vấn đề cần thêm thời gian mới có kết quả. Nếu xuất hiện ý tưởng mới, hãy ghi lại và nghiên cứu thêm trước khi triển khai. Tài chính tương đối bình ổn. Không nên cho vay hoặc tham gia các khoản đầu tư mà bạn chưa hiểu rõ. Tình cảm khá yên ấm. Gia đình là nguồn động viên quan trọng trong ngày này.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, hôm nay, tuổi Mùi nên nên chọn cách làm việc ổn định thay vì cố gắng chạy quá nhanh. Một số vấn đề cần thêm thời gian mới có kết quả. Nếu xuất hiện ý tưởng mới, hãy ghi lại và nghiên cứu thêm trước khi triển khai. Tài chính tương đối bình ổn. Không nên cho vay hoặc tham gia các khoản đầu tư mà bạn chưa hiểu rõ. Tình cảm khá yên ấm. Gia đình là nguồn động viên quan trọng trong ngày này.
Người tuổi Thân hôm nay có thể xuất hiện cơ hội thể hiện khả năng. Những người làm việc liên quan đến giao tiếp, kinh doanh hoặc kết nối khách hàng có thể có thêm thuận lợi Tài chính có khả năng xuất hiện khoản thu nhỏ. Tuy nhiên, nên giữ sự tỉnh táo và tránh chạy theo những cơ hội lợi nhuận quá nhanh. Tình cảm có tín hiệu tích cực. Người độc thân dễ làm quen với người mới. Người có đôi nên cùng nhau chia sẻ kế hoạch sắp tới.
Người tuổi Thân hôm nay có thể xuất hiện cơ hội thể hiện khả năng. Những người làm việc liên quan đến giao tiếp, kinh doanh hoặc kết nối khách hàng có thể có thêm thuận lợi Tài chính có khả năng xuất hiện khoản thu nhỏ. Tuy nhiên, nên giữ sự tỉnh táo và tránh chạy theo những cơ hội lợi nhuận quá nhanh. Tình cảm có tín hiệu tích cực. Người độc thân dễ làm quen với người mới. Người có đôi nên cùng nhau chia sẻ kế hoạch sắp tới.
Theo tử vi 12 con giáp ngày 1/10/2026, tuổi Dậu có ngày đầu tháng tương đối bình ổn. Công việc cần sự tập trung và tính chính xác. Bạn nên kiểm tra giấy tờ, hợp đồng hoặc những thông tin quan trọng trước khi gửi đi. Một lỗi nhỏ có thể khiến công việc phải làm lại. Tài chính không có biến động lớn. Hãy ưu tiên tiết kiệm và tránh mua những món đồ chưa thực sự cần. Tình cảm ở mức ổn định. Người có đôi nên hạn chế soi xét quá mức. Người độc thân cần chủ động hơn nếu muốn tạo thêm cơ hội.
Theo tử vi 12 con giáp ngày 1/10/2026, tuổi Dậu có ngày đầu tháng tương đối bình ổn. Công việc cần sự tập trung và tính chính xác. Bạn nên kiểm tra giấy tờ, hợp đồng hoặc những thông tin quan trọng trước khi gửi đi. Một lỗi nhỏ có thể khiến công việc phải làm lại. Tài chính không có biến động lớn. Hãy ưu tiên tiết kiệm và tránh mua những món đồ chưa thực sự cần. Tình cảm ở mức ổn định. Người có đôi nên hạn chế soi xét quá mức. Người độc thân cần chủ động hơn nếu muốn tạo thêm cơ hội.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, hôm nay, tuổi Tuất có thể nên ưu tiên sự thận trọng. Không nên vì muốn hoàn thành nhanh mà bỏ qua các chi tiết quan trọng. Tài chính tương đối ổn định. Các khoản chi cho gia đình hoặc sinh hoạt có thể tăng, vì vậy nên chủ động cân đối ngân sách. Tình cảm cần sự mềm mỏng. Một câu nói thiếu suy nghĩ có thể tạo ra hiểu lầm nhỏ. Hãy dành thời gian lắng nghe người thân.
Theo dự đoán cho 12 con giáp, hôm nay, tuổi Tuất có thể nên ưu tiên sự thận trọng. Không nên vì muốn hoàn thành nhanh mà bỏ qua các chi tiết quan trọng. Tài chính tương đối ổn định. Các khoản chi cho gia đình hoặc sinh hoạt có thể tăng, vì vậy nên chủ động cân đối ngân sách. Tình cảm cần sự mềm mỏng. Một câu nói thiếu suy nghĩ có thể tạo ra hiểu lầm nhỏ. Hãy dành thời gian lắng nghe người thân.
Người tuổi Hợi hôm nay nên giữ nhịp sống ổn định trong ngày 1/10. Công việc không quá căng thẳng nhưng cần tránh trì hoãn. Nếu có nhiệm vụ quan trọng, hãy hoàn thành từng phần thay vì chờ đến cuối ngày. Sự chủ động sẽ giúp bạn giảm áp lực. Tài chính ở mức vừa phải. Các khoản đầu tư hoặc cho vay cũng cần cân nhắc kỹ. Tình cảm khá ấm áp. Người có đôi có thể dành thời gian cho nhau. Người độc thân nên mở rộng giao tiếp nhưng không cần vội vàng.
Người tuổi Hợi hôm nay nên giữ nhịp sống ổn định trong ngày 1/10. Công việc không quá căng thẳng nhưng cần tránh trì hoãn. Nếu có nhiệm vụ quan trọng, hãy hoàn thành từng phần thay vì chờ đến cuối ngày. Sự chủ động sẽ giúp bạn giảm áp lực. Tài chính ở mức vừa phải. Các khoản đầu tư hoặc cho vay cũng cần cân nhắc kỹ. Tình cảm khá ấm áp. Người có đôi có thể dành thời gian cho nhau. Người độc thân nên mở rộng giao tiếp nhưng không cần vội vàng.
Thiên Đăng (Theo Sohu)
#12 con giáp #Thìn #Ngọ #Thân #con giáp #xem tử vi

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT