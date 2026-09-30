Dự đoán ngày mới 1/10/2026 cho 12 con giáp: Thìn, Ngọ, Thân đón cơ hội mới

Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, tuổi Thìn, Ngọ, Thân có nhiều tín hiệu thuận lợi, dễ gặp cơ hội trong công việc, tài lộc.
Đợt nâng cấp với phiên bản tiêu chuẩn 2027 tại thị trường Trung Quốc được trang bị màn hình có thể trở thành yếu tố giúp doanh số Honda Odyssey tăng trở lại.
Đợt nâng cấp với phiên bản tiêu chuẩn 2027 tại thị trường Trung Quốc được trang bị màn hình có thể trở thành yếu tố giúp doanh số Honda Odyssey tăng trở lại.
Mô hình Điện Kính Thiên đang được trưng bày tại Hoàng thành Thăng Long, giúp công chúng hình dung phương án phục dựng công trình trên cơ sở nghiên cứu.
Thương hiệu xe sang Lexus kết hợp cùng tập thể nghệ thuật MSCHF để biến hai mẫu xe điện hóa RZ 450e và RX 450h+ thành những tác phẩm có hình dáng khác thường.
Ở tuổi 40, Tăng Thanh Hà vẫn khiến công chúng chú ý bởi vẻ đẹp thanh thoát, vóc dáng thanh mảnh và thần thái cuốn hút.
Sau nhiều lần được nhắc đến nhưng chưa ra mắt, Nissan Patrol 2026 tiếp tục được một nhân viên tư vấn tiết lộ có thể sắp về Việt Nam với giá khoảng 4,5 tỷ đồng.
Rough Crafts - một xưởng độ xe máy có tiếng tại Đài Loan vừa giới thiệu bản độ ấn tượng mang tên YenereZ 700 FT, dựa trên mẫu xe địa hình Yamaha Tenere 700.
Royal Enfield đã đem màu trắng cổ điển trở lại trên Classic 350 2026. Màu trắng Signature này cũng lần đầu tiên xuất hiện trên nền tảng thế hệ mới của dòng J.
Toyota đang chuẩn bị thế hệ mới cho Corolla với thiết kế hiện đại hơn cùng loạt tùy chọn hệ truyền động, bao gồm động cơ xăng, hybrid, PHEV và thuần điện.
Mitsubishi Pajero 2027 được định vị cao hơn Pajero Sport, nổi bật với động cơ diesel 2.4L, hệ dẫn động S-AWC, khung gầm Ladder Frame trang bị loạt công nghệ.
Quốc Trường gửi lời chúc sinh nhật Ngọc Trinh, sau những lần cả hai vướng đồn đoán về chuyện tình cảm.
Những hình ảnh mới của Hiền Thục trong chuyến dạo chơi tại Nhật Bản thu hút sự chú ý bởi phong cách tối giản cùng diện mạo trẻ trung, rạng rỡ ở tuổi 45.
Diện mạo của mẫu SUV Hyundai SantaFe 2027 được hình dung rõ nét hơn qua bản phác họa do NYMammoth thực hiện, dựa trên những hình ảnh thử nghiệm mới nhất.
Volkswagen ID. Unyx 09 2026 mới được định vị là mẫu coupe 4 cửa thuần điện cỡ lớn với giá mở bán từ 199.900-249.900 Nhân dân tệ (khoảng 699-874 triệu đồng).
Tuyến đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ thuộc địa bàn phường Từ Liêm (Hà Nội) đang giải phóng mặt bằng đoạn cuối cùng sau nhiều năm dang dở.
Mẫu sedan rẻ nhất Ấn Độ là Tata Aeris vừa ra mắt với hàng loạt nâng cấp so với Tigor. Mới đây, xe đã được hãng đổ 20 tấn đá lên nóc để chứng minh độ bền.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, tuổi Thân đón tín hiệu tài lộc tích cực, trong khi tuổi Tý nên thận trọng hơn.
Jeep sắp mang sức mạnh cơ bắp trở lại dòng xe SUV địa hình Grand Cherokee của mình, phiên bản nâng cấp mới sẽ không dùng cỗ máy HEMI V8 mà là động cơ l6 mới.
iPhone Duo, chiếc iPhone màn hình gập đắt nhất của Apple, mang đến trải nghiệm độc đáo nhưng cũng tồn tại 7 hạn chế mà iFan cần biết trước khi xuống tiền.
Không chỉ có giá bình dân, dễ mua tại các khu chợ Việt, ức gà còn giàu protein, ít chất béo, có thể chế biến thành nhiều món ngon.
Lần đầu tiên con người quan sát rõ cách một nhóm protein tập hợp thành cỗ máy sửa chữa DNA giúp giải thích sự liên quan đến ung thư và một số bệnh di truyền.