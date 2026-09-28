Số người thiệt mạng ở Dải Gaza vượt 74.000

Theo Cơ quan Y tế Gaza, số người Palestine thiệt mạng trong cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hamas tại Dải Gaza đã vượt quá 74.000 người.

AP đưa tin, Cơ quan Y tế Gaza ngày 26/9 cho biết số người Palestine thiệt mạng trong cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hamas tại Dải Gaza kể từ tháng 10/2023 đến nay đã tăng lên 74.016 người. Ngoài ra, 175.068 người khác bị thương.

Theo nhân viên y tế tại bệnh viện, các cuộc tấn công mới đây của Israel ở miền trung và nam Gaza đã khiến 2 người Palestine thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Tại thành phố Gaza, quả bom đánh trúng một chiếc xe hơi, khiến một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, theo Bệnh viện Shifa. Video cho thấy cảnh tượng hỗn loạn xung quanh chiếc xe bị cháy rụi. Quân đội Israel cho biết họ nhắm mục tiêu vào một thành viên Hamas.

Người dân Palestine kiểm tra hiện trường nơi chiếc xe bị trúng bom của Israel tại thành phố Gaza ngày 27/9/2026. Ảnh: AP/Jehad Alshrafi.

Theo Bệnh viện Nasser, một cuộc tấn công riêng biệt của Israel tại khu vực Muwasi thuộc Khan Younis đã khiến một người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Mặc dù thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực từ ngày 10/10/2025 đã giúp tạm dừng các cuộc giao tranh ác liệt nhất, nhưng cuộc tấn công của Israel tại Gaza vẫn tiếp tục diễn ra.

Cơ quan Y tế Gaza cho biết thêm, kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực đến nay, 1.145 người Palestine đã thiệt mạng, gồm cả dân thường và các thành viên Hamas. Về phía Israel, 7 binh sĩ thiệt mạng trong các cuộc giao tranh.

Các bước tiếp theo trong thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian vẫn đang bị đình trệ. Lực lượng Israel hiện kiểm soát hơn một nửa lãnh thổ Dải Gaza, và Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ không rút quân cho đến khi Hamas giải giáp vũ khí.

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