Yamaha Việt Nam triển khai chiến lược “New Me, Discover”

Trong bối cảnh thị trường xe máy tại Việt Nam đang chuyển từ giai đoạn phát triển sang giai đoạn bão hòa. Nhu cầu người dùng ngày một đa dạng hơn trong việc lựa chọn phương tiện di chuyển. Năm 2019, tổng nhu cầu xe giảm 4% theo số liệu FDI. Trước xu thế chuyển đổi này, Yamaha Motor Việt Nam không ngừng phát triển và làm mới các hoạt động xây dựng thương hiệu để mang đến cho khách hàng nhiều trải nghiệm mới, sau thành công của chiến dịch “xe tay ga Yamaha – Why Not?”, tromg năm 2020 Yamaha Motor Việt Nam giới thiệu chiến dịch mới “New me Discover – Khám phá chiến dịch riêng”.

Yamaha Motor Việt Nam đã lựa chọn hai đại sứ thương hiệu đại diện cho chiến dịch là diễn viên, ca sĩ Chi Pu và diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc.

Với chiến dịch mới này, Yamaha tại Việt Nam mong muốn đồng hàng cùng khách hàng của mình khám phá ra “chất riêng” trong mỗi người, mang đến những sự đổi mới và nguồn cảm hứng mới để giúp khách hàng tìm ra những giá trị mới và một tương lai kết nối với những phương tiện di chuyển. Dựa trên những tố chất cũng như tài năng và phong cách hiện đại trẻ trung, luôn tiên phong sáng tạo và bứt phá trong các hoạt động nghệ thuật, phù hợp với định hướng, tinh thần sản phẩm, Yamaha Motor Việt Nam đã lựa chọn hai đại sứ thương hiệu đại diện cho chiến dịch lần này là diễn viên, ca sĩ Chi Pu và diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc.

“NEW ME, DISCOVER” – KHÁM PHÁ CHẤT RIÊNG, nhằm mang đến những trải nghiệm mới cùng nhiều giá trị lợi ích cho khách hàng.

Bên cạnh đó, đồng hành cùng chiến dịch “NEW ME, DISCOVER” – KHÁM PHÁ CHẤT RIÊNG, nhằm mang đến những trải nghiệm mới cùng nhiều giá trị lợi ích cho khách hàng, Yamaha Motor Việt Nam công bố triển khai nhiều hoạt động thú vị trong năm 2020 như: Chuỗi triển lãm Yamaha Motor Expo: NEW ME, DISCOVER; Yamaha Grande Fashion show: NEW ME, DISCOVER; Lễ hội âm nhạc điện tử Yamaha Festa: NEW ME, DISCOVER; Giải đua xe Yamaha Motor GP – Feel the speed; U13 Yamaha Motor Cup; Nhà tài trợ đội đua Yamaha Motor Expo giải Moto GP 2020.