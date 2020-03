Ngắm siêu xe địa hình Rodeo trên nền tảng Porsche 911

Theo như những chia sẻ từ RUF, siêu xe Rodeo Concept được tạo ra cho những khách hàng thích sử dụng những chiếc Porsche đi off-road nhưng lại không mấy có thiện cảm với Cayenne hay Macan. Với chiếc RUF Rodeo, họ sẽ có cảm giác lái của một chiếc Porsche hai chỗ khi đi off-road thay vì phải sử dụng một chiếc xe năm chỗ to lớn ở những cung đường này. Tên gọi siêu xe địa hình Rodeo này được lấy cảm hứng từ hành trình Rodeo Drive Concours d’Elegance cũng như bộ sưu tập miền viễn tây năm 2011 của Ralph Lauren. Chính vì thế, chiếc xe sở hữu ngoại thất được thiết kế một cách hoang dã với phong cách của những người thám hiểm miền viễn Tây Hoa Kỳ vào thế kỷ 18, 19. Ngoại thất được làm lại với thân xe rộng hơn nhằm tạo tính cân bằng khi gầm xe được nâng cao. Cùng với đó, cản trước, cản sau được làm lớn hơn đi cùng cản chống va được sơn màu nâu giả gỗ phía trước và một xẻng đào đất đặt trên nắp capo phía sau. Trên nóc xe có sự xuất hiện của giá để đồ và cuối cùng là bộ đèn pha off-road bốn bóng tròn, cỡ lớn. Để đảm bảo an toàn cho các hành khách trong chuyến thám hiểm của họ, RUF đã trang bị thêm cho khoang lái khung chống lật, ghế đua, cùng đai an toàn đa điểm. Nội thất được trang trí bằng da màu nâu, cùng với là lưng ghế được hoàn thiện với nhiều họa tiết mang đậm phong cách văn hóa của người Anh-điêng. Xe được phát triển trên nền tảng của RUF SCR cũng như CTR Anniversary, sử dụng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian có thể được điều chỉnh phân bổ lực thông qua một núm xoay bên trong nội thất. Hệ thống treo độc lập bốn bánh xe được trang bị. Bản concept này được thiết kế để phù hợp với động cơ boxer 6 xylanh RUF hút khí tự nhiên hoặc động cơ tăng áp. “Khi chúng tôi bắt đầu sản xuất những chiếc ô tô của riêng mình, tất cả chỉ vì sự hồi hộp của việc lái xe off-road”, ông Estonia Ruf, giám đốc tiếp thị của RUF ôtô GmbH cho biết. Hiệu tại, đây chỉ mới là một bản concept và RUF vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về việc sẽ sản xuất và bán ra mẫu xe này trong tương lai.RUF Rodeo Concept 2021 mới không phải là chiếc 911 đầu tiên được nâng cấp theo phong cách này. Trước đây, Smash Custom đã ra mắt một chiếc 911 theo phong cách này tại SEMA 2017. Tại Việt Nam, cũng có một chiếc Porsche 911 đời 997 cũng được độ với phong cách off-road này. Video: Siêu xe địa hình Rodeo trên nền tảng Porsche 911.

