Hình ảnh chiếc xe Zotye Z8 biển ngũ quý 9 rởm lưu thông trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, đã được người dân chụp lại và đăng lên mạng xã hội. Ngay khi xem hình ảnh chiếc xe mang biển số 38A-999.99 "độc đắc" này, nhiều người đã hoài nghi đây là biển giả vì Hà Tĩnh chưa cấp biển số đến đầu 9.

Xe Zotye Z8 tại Hà Tĩnh gắn biển "ngũ quý 9 rởm" bị phạt 16 triệu.

Ngay sau nắm bắt được thông tin, Công an TP. Hà Tĩnh đã tìm ra chủ nhân của chiếc xe và mời lên làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ xe Zotye Z8 biển giả tới 16 triệu đồng cho các hành vi: gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp; không có giấy chứng nhận đăng ký xe; và không có giấy phép lái xe. Bên cạnh đó, Công an TP. Hà Tĩnh cũng ra quyết định tạm giữ phương tiện.

Mức phạt cho hành vi lắp biển số xe giả

Nếu vi phạm lỗi điều khiển xe gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng đối với cá nhân; từ 8.000.000 - 12.000.000 đồng đối với tổ chức, theo Khoản 9, Điều 2, Nghị định 123/2021/NĐ-CP . Bên cạnh đó, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.

Mức phạt vi phạm quy định về Giấy phép lái xe

Khoản 11 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định: phạt tiền từ 10.000.000 - 12.000.000 đồng nếu không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc sử dụng Giấy phép lái xe bị tẩy xóa.

Ngoài ra, theo Điểm i Khoản 1 Điều 32 Nghị định 123/2021, để ngăn chặn vi phạm hành chính, người có thẩm quyền được phép tạm giữ phương tiện trước khi ra quyết định xử phạt theo quy định tại Khoản 2, Khoản 8 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) đối với những hành vi vi phạm.

Mức phạt vi phạm quy định về Giấy đăng ký xe

Căn cứ tại Điểm a Khoản 4 Điều 16 Nghị định 123/2021, phạt tiền từ 2.000.000 - 3.000.000 đồng nếu không có Giấy đăng ký theo quy định hoặc sử dụng Giấy đăng ký xe đã hết hạn sử dụng. Đồng thời, áp dụng xử phạt bổ sung là tước GPLX từ 1 - 3 tháng (theo Điểm a Khoản 8 Điều 16 Nghị định 123/2021).

Trong trường hợp không có giấy đăng ký xe hoặc sử dụng giấy đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, không đúng số khung, số máy của xe hoặc bị tẩy xóa (kể cả rơ-moóc và sơ-mi rơ-moóc) mà không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện (không có giấy tờ, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe hoặc giấy tờ, chứng từ nguồn gốc xe hợp pháp) thì bị tịch thu phương tiện theo Điểm đ Khoản 8 Điều 16 Nghị định 123/2021.