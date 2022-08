“Quái vật” Shelby GT500 Code Red xuất hiện sau 14 năm thai nghén

Giá gói độ Shelby GT500 Code Red chưa kèm xác xe lên đến 4,8 tỷ đồng, một số tiền không rẻ cho ai có ý định chơi. Đáng chú ý, sẽ chỉ có khoảng 10 chiếc xe GT500 Code Red được cho ra đời mỗi năm. Năm 2008, Shelby American đã chia sẻ về ý định tạo ra 1 chiếc xe GT500 Code Red hoang dã nhất từ trước đến nay với khối động cơ V8, 5.4 lít, tăng áp kép có sự hỗ trợ của Nelson's Racing Engines, tuy nhiên dự án này chưa bao giờ được sản xuất do chi phí quá cao và tính chất khắc nghiệt, khiến chiếc xe không được sản xuất chính thức. Đến năm 2022, Shelby American tự tin tuyên bố: "Nhiều vấn đề mà chúng tôi gặp phải 14 năm trước không còn tồn tại", vì thế, họ đã quyết định tung ra dự án thai nghén hơn 1 thập kỷ trước mang tên gọi Shelby GT500 Code Red khủng, chiếc xe phiên bản giới hạn tăng áp kép đầu tiên được cung cấp bởi Shelby. Ngoài những khác biệt về hình ảnh so với Shelby GT500 thông thường, phiên bản giới hạn Code Red còn được trang bị động cơ V8, dung tích 5.2 lít mạnh mẽ với các thành phần hiệu suất cao, được tăng cường bởi hệ thống tăng áp kép làm mát liên tục cao cấp, hệ thống nhiên liệu mới và hệ thống quản lý động cơ. Tất cả những điều đó và hơn thế nữa đã góp phần tạo ra công suất khủng cho xe Shelby GT500 Code Red với sức mạnh được đẩy trên 1.000 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 1.058 Nm khi sử dụng nhiên liệu 93 octan. Khi chủ nhân cung cấp cho xe Shelby GT500 Code Red bằng xăng Ethanol E85, lập tức quái vật này đáp trả với công suất tối đa mà xe có được lên đến 1.300 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 1.356 Nm.

Ngoài nâng cấp hệ thống truyền động, Shelby American còn bổ sung gói thân rộng, cùng với bánh xe, lốp, trục mới, điều chỉnh hệ thống treo, nội thất, phù hiệu, mui xe bằng sợi carbon để tạo ra sự độc đáo và đẳng cấp cho xe Shelby GT500 Code Red. Nếu bạn muốn mua một chiếc xe Shelby GT500 Code Red mà không quan tâm giá tiền, đầu tiên bạn phải trở thành thành viên trong nhóm Shelby hay câu lạc bộ Carroll Shelby trên toàn thế giới được thành lập vào năm 2008, điều này sẽ được ghi lại trong Cơ quan đăng ký Shelby chính thức trước khi nhận được sự đồng ý mua xe Shelby GT500 Code Red và chờ ngày giao. Được biết, trong suốt 60 năm qua, Shelby American đã thực hiện nhiều dự án thử nghiệm xe công suất cao, ngoài xe GT500 Code Red vào năm 2008, công ty này còn cho ra đời Green Hornet năm 1968, Super Snake và Little Red cùng năm 1967. Tất cả những chiếc xe này đều được coi là "phiên bản thử nghiệm cho sự đổi mới" và lần đầu tiên, Shelby GT500 Code Red bản giới hạn đã được đưa vào sản xuất do nhu cầu cao. "Siêu rắn" Shelby GT500 phiên bản thường hiện cũng đã có mặt tại Việt Nam và đang nằm trong garage của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Video: Shelby GT500 Code Red xuất hiện sau 14 năm thai nghén.

