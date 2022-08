Mercedes-AMG GT3 Edition 55 giới hạn 5 chiếc, hơn 1,44 tỷ đồng

Mẫu xe Mercedes-AMG GT3 Edition 55 đặc biệt sẽ được sản xuất với số lượng rất hạn chế chỉ với 5 chiếc. Mẫu xe này được trang bị thêm một số nâng cấp phần cứng so với GT3 tiêu chuẩn và một số trong số này đã biến mẫu xe thành chiếc xe đua mạnh bậc nhất của thương hiệu. Một trong những đặc điểm chính của mẫu siêu xe Mercedes-AMG GT3 Edition 55 không cần phải tuân theo chuẩn FIA, nghĩa là mẫu xe không bị hạn chế về khí động học, động cơ, ống xả và trọng lượng. Do đó, khối động cơ 6.3 lít V8 đã được tối ưu hóa để cung cấp mức công suất 650 mã lực, hơn khoảng 100 mã lực so với phiên bản tương đồng của FIA. Hệ thống xả hiệu năng cao giờ đây còn đi kèm với bộ giảm thanh bắt buộc và tạo ra âm thanh ấn tượng hơn. Về ngoại thất, GT3 Edition 55 sở hữu những đường nét độc đáo cùng dòng chữ “Edition 55 - 1 of 5”. Nội thất của xe được bọc da màu Anthracite với các chi tiết tương phản bằng sợi carbon tạo cảm giác thể thao. Mẫu xe được trang bị bộ dây an toàn lần lượt với các các điểm nhấn màu bạc. Về mặt công nghệ, khoang nội thất xe được trang bị hệ thống thế hệ mới nhất của bộ hiển thị dữ liệu của công ty (DDU) do Bosch cung cấp. Mẫu xe sở hữu hệ thống màn hình đồ họa có độ phân giải cao hiển thị thông tin liên quan như tốc độ, tốc độ động cơ, nhiệt độ vận hành, thời gian vòng đua và các thông tin khác. Một điểm nhấn nhỏ đáng chú ý khác chính là logo kỷ niệm 55 năm của AMG, xuất hiện trên màn hình khi GT3 Edition 55 được khởi động. Bổ sung các tính năng độc đáo của mẫu xe chính là bộ đồng hồ độc đáo với phần vỏ được thiết kế riêng đặc biệt và hộp Edition 55 từ IWC Schaffhausen có chứa đồng hồ Watch Chronograph Edition “AMG” cùng với dây đeo bằng vải dệt màu đen. Xe được sản xuất giới hạn 5 chiếc trên toàn thế giới, mỗi phiên bản được trang bị một dãy số cụ thể định danh phiên bản (GT3.190-55). Giá xe Mercedes-AMG GT3 Edition 55 chưa bao gồm thuế VAT là 625,000 Euro hoặc khoảng 620,000 USD (khoảng 1,44 tỷ đồng). Video: Giới thiệu siêu xe Mercedes-AMG GT đặc biệt.

