Lý do Wuling Bingo SUV chạy điện "đại hạ giá" tại Trung Quốc

Tuy nhiên mẫu xe Wuling Bingo SUV chạy điện phiên bản có phạm vi hoạt động 510 km đã giảm từ 95.800 NDT (tương đương 13.100 USD) (khoảng 333 triệu đồng) xuống còn 89.800 NDT (tương đương 12.300 USD) (khoảng 313 triệu đồng). Ngược lại, mức giá xe Wuling Bingo phiên bản có tầm hoạt động 410 km có mức giảm ít hơn từ 84.800 NDT (tương đương 11.600 USD) (khaongr 295 triệu đồng) xuống mức giá bán lẻ đề xuất mới là 82.800 NDT (tương đương 11.350 USD) (khoảng 289 triệu đồng).Wuling Bingo tại Trung Quốc được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2023. Với nỗ lực gia tăng doanh số bán hàng, Wuling Bingo Plus đã được giới thiệu vào tháng 3 năm 2024. Mặc dù có tên khá giống nhau, nhưng Bingo Plus, còn được gọi với cái tên Wuling Bingo SUV lại được phát triển trên nền tảng Tianyu Architecture M. Wuling Bingo SUV là xe năm chỗ, trong khi Wuling Bingo Plus là xe bốn chỗ. Theo đó, Wuling Bingo dài x rộng x cao lần lượt 4.090 x 1.720 x 1.575 mm và chiều dài cơ sở là 2610 mm. Xe có các phiên bản 330 km, 401 km và 510 km, cũng chính là phạm vi hoạt động. Tất cả các phiên bản của xe đều sử dụng động cơ điện 75 kW gắn phía trước, có mô-men xoắn cực đại 180 Nm. Xe có tốc độ tối đa 140 km/h. Tất cả các phiên bản của Wuling Bingo Plus/SUV đều sử dụng pin lithium sắt phosphate. Đối với phiên bản 330 km, xe sử dụng bộ pin 31,9 kWh, phiên bản 401 km dùng bộ pin 37,9 kWh và cuối cùng bản 510 km, sử dụng bộ pin 50,6 kWh. Tất cả phiên bản Wuling Bingo tại Trung Quốc đều hỗ trợ tính năng sạc nhanh cho phép nạp lại 80% dung lượng pin trong 30 phút. Video: Trải nghiệm Wuling Bingo và soi sang Vinfast VF5.

