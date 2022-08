Kia Sonet X-Line 2023 "nhá hàng", cận kề ngày ra mắt

X-Line là tên gọi chung dành cho phiên bản có thiết kế thể thao hơn của các mẫu xe Kia. Trong thời gian qua, hãng đã tung ra phiên bản X-Line của không ít mẫu xe như Morning, Seltos và Sorento. Trong thời gian tới, sẽ đến lượt Kia Sonet X-Line 2023 mới ra mắt. Đoạn video ngắn do Kia tung ra ở Ấn Độ đã hé lộ điều này.

Đoạn video của hãng Kia không cho thấy rõ thiết kế ngoại thất của Sonet X-Line mới. Tuy nhiên, sẽ không bất ngờ nếu Kia Sonet X-Line 2023 được áp dụng những thay đổi ngoại thất tương tự người anh em Seltos X-Line ở thị trường Ấn Độ.

Nếu đúng như vậy, mẫu xe SUV Kia Sonet X-Line mới sẽ được sơn màu đen nhám Matte Graphite mới. Ngoài ra, Kia Sonet X-Line 2023 còn có thêm những chi tiết màu đen bóng, tạo sự tương phản với thân xe, như vỏ gương ngoại thất và tấm ốp gầm giả dưới cản trước. Mọi chi tiết mạ crôm của Kia Sonet sẽ được thay bằng màu đen bóng trên phiên bản X-Line.

Có thể Kia sẽ trang bị cả vỏ đèn hậu màu khói mới cho mẫu SUV hạng A này. Trong khi đó, logo "X-Line" mới sẽ được bổ sung cho xe như dấu hiệu nhận biết.

Tương tự ngoại thất, nội thất của Kia Sonet X-Line 2023 dự kiến cũng sẽ được phủ màu tối hơn nhằm tăng cảm giác thể thao. Thêm vào đó là ghế được bọc bằng chất liệu giả da.

Kia Sonet X-Line 2023 nhiều khả năng sẽ được phát triển dựa trên bản GTX Plus cao cấp nhất. Do đó, phiên bản X-Line có thể sẽ giữ nguyên những trang bị của Kia Sonet GTX Plus đang bán tại Ấn Độ như ghế có tính năng làm mát, vô lăng vát đáy thể thao, bảng đồng hồ với màn hình đa thông tin 4,2 inch, màn hình thông tin giải trí cảm ứng 10,25 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống lọc không khí, hệ thống âm thanh Bose, đèn viền nội thất thay đổi màu theo âm thanh, cửa sổ trời, sạc điện thoại thông minh không dây và cửa gió điều hòa hàng ghế sau.

Các trang bị an toàn trên xe sẽ bao gồm 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, camera lùi, cảm biến đỗ xe trước/sau, cảnh báo áp suất lốp và đèn pha tự động.