Chủ xe Porsche 718 Cayman nhờ cộng đồng mạng truy tìm “xe biển rởm“

Mới đây, chủ nhân của chiếc Porsche 718 Cayman ở TP HCM đã đăng tải dòng trạng thái trên trang Facebook cá nhân kèm hình ảnh về việc một chiếc 911 khác đã sao chép biển số xe "51H-***.87" của mình. Đây là biển số của chiếc 718 Cayman mà cô đang sở hữu. Cô nhờ cộng đồng mạng tìm giúp cô chủ nhân của chiếc Porsche 911 đeo biển giả kia. Việc có một chiếc xe khác đeo biển giống hệt xe của mình có nghĩa là khi chiếc xe đeo biển giả vi phạm luật an toàn giao thông thì xe đeo biển thật mới là người bị phạt nguội. Được biết, chủ nhân của chiếc Porsche 718 Cayman biển xịn "51H-***.87" chỉ vừa nhận bàn giao xe vào cuối tháng 4 năm nay, cô rất bất ngờ và lo lắng khi phát hiện ra biển số xe của mình bị làm giả. Có thể thấy, tình trạng làm giả biển số xe ở Việt Nam vẫn còn tiếp diễn thường xuyên tại Việt Nam. Vào tháng 3/2021, cộng đồng mạng cũng đã phát hiện 2 chiếc Mercedes-Benz E300 dùng chung một biển số khi đang lưu thông thông trên đường Vạn Phúc, quận Hà Đông, đoạn gần trường Tiểu học Vạn Bảo. Cũng vào tháng 4/2021, có tới 2 Porsche Macan trùng biển chạm mặt nhau tại khu đô thị cao cấp Times City thuộc Quận Hoàng Mai, Hà Nội. Theo một lãnh đạo Công an Q.Hoàng Mai cho biết, cơ quan này đã xác định được chiếc xe đeo biển giả và sau đó đã bị thu giữ để xử lý. Về hành vi sử dụng biển số giả, Luật Giao thông đường bộ cũng nghiêm cấm hành vi sản xuất, sử dụng hoặc mua, bán biển số xe giả. Như vậy, cả người sản xuất và người sử dụng biển số xe giả đều vi phạm pháp luật (Trong ảnh là hai chiếc ôtô cùng đeo biển số "thần tài" 30E-777.79, cục Đăng kiểm đã lên tiếng khẳng định, biển trên chiếc Porsche 718 Boxster là giả). Với xe ôtô, theo điểm d khoản 5 Điều 16 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, người điều khiển xe gắn biển số không đúng với Giấy đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng. Không chỉ có vậy, cá nhân vi phạm còn bị tịch thu biển số không đúng quy định và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng. Trường hợp làm giả hoặc sử dụng biển số xe giả để thực hiện hành vi trái pháp luật thì nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, người thực hiện hành vi còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Video: Tràn lan biển số xe giả tại TP HCM (Nguồn: Tin Tức VTV24)

