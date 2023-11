World Car of the Year 2024 - một nửa ôtô đến từ Trung Quốc

Video: World Car of the Year 2024 có gì hay?

Giải thưởng Xe thế giới của năm - World Car of the Year 2024 là giải thưởng uy tín, danh giá và có giá trị của ngành công nghiệp ô tô. Để có mặt trong danh sách đề cử cho giải thưởng ôtô của năm này không phải là điều dễ dàng bởi phải có sản lượng ít nhất 10.000 chiếc mỗi năm và phải có giá bán thấp hơn phân khúc xe sang.

Ngoài ra, những chiếc xe này phải có mặt ít nhất tại hai thị trường lớn trên ít nhất hai châu lục riêng biệt trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2022 đến ngày 30/3/2023. Khi đủ các điều kiện trên thì mới có thể có tên trong danh sách đề cử.

World Car of the Year 2024 khiến không ít người bất ngờ khi gần một nửa ôtô đến từ các thương hiệu Trung Quốc.

Ngoài ra khi đủ điều kiện tham gia cạnh tranh giải Xe hơi của năm thì cũng có tên trong danh sách đề cử giải “Thiết kế xe hơi thế giới của năm” (World Car Design of the Year) và danh hiệu này đang thuộc về mẫu xe điện Hyunda Ioniq 6.

Mặc dù điều kiện có mặt trong giải thưởng World Car of the Year không hề dễ dàng nhưng hiện đã có 36 ứng cử viên và ngạc nhiên hơn 16 ứng cử viên trong danh sách này đều là những mẫu xe thuộc các thương hiệu đến từ Trung Quốc, vốn đang là một thị trường mới nổi.

Các mẫu xe gồm BYD Atto 3, BYD Dolphin, BYD Seal, Dorcen E20, GWM Haval H6, GWM Ora 07, Maxus Mifa 9, MG One, Nio ET5, Omoda 5, Seres 5, WEY Coffee 02, Xpeng G9, XPeng P7, Zeekr 001 và Zeekr X là những cái tên nằm trong danh sách đề cử này. Đáng chú ý những mẫu xe này đã có mặt tại thị trường Đông Nam Á trong đó có cả Việt Nam.

Những mẫu xe còn lại nằm trong danh sách gồm Abarth 500e, Chevrolet Trax, Citroen C3 Aircross, Fisker Ocean, Ford Bronco, Honda e: Ny1/ e: NS1/ e: NP1, Hyundai Kona/ Santa Fe, KG Mobility Torres, Kia EV9, Lexus LBX, Mazda CX-50, Mazda CX-90, Mitsubishi Outlander, Peugeot 408, Subaru Crosstrek, Suzuki Fronx, Toyota Prius, Volkswagen ID.7, Volvo EX30.

Giải thưởng “World Car of the Year” sẽ được công bố chiếc xe thắng cuộc vào ngày 27/3/2024 tại khuông khổ Triển lãm ôtô quốc tế New York.