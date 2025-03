Chi tiết MPV điện VinFast Limo Green từ 749 triệu tại Việt Nam

Khoảng hai tháng sau khi giới thiệu dòng sản phẩm Green dành riêng cho khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải, VinFast mới đây đã chính thức công bố giá bán mẫu MPV điện 7 chỗ đầu tiên của hãng là VinFast Limo Green 2025 mới. Mức giá xe VinFast Limo Green 2025 khởi điểm là 749 triệu đồng, thời gian giao xe dự kiến vào tháng 8/2025. Xe được đánh giá là có tính cạnh tranh cao trong phân khúc MPV, nơi có sự góp mặt của những cái tên quen thuộc như Mitsubishi Xpander (658 triệu đồng) hay Toyota Veloz Cross (660 triệu đồng). Về kích thước, Limo Green có thông số chiều dài x rộng x cao tương ứng là 4.730 x 1.870 x 1.690 (mm). So với Mitsubishi Xpander (4.475 x 1.750 x 1.700 mm), mẫu xe này nhỉnh hơn đáng kể về chiều dài và bề ngang. Khi đặt cạnh Toyota Innova Cross (4.755 x 1.845 x 1.790 mm), Limo Green ngắn hơn đôi chút nhưng lại có lợi thế về chiều rộng. Khoang nội thất của Limo Green duy trì phong cách tối giản nhưng hiện đại, tương tự các dòng xe điện khác của VinFast. Trung tâm táp-lô là màn hình thông tin giải trí, vô-lăng có thiết kế giống với VF e34 và không có cụm đồng hồ phía sau. Khu vực giữa hai ghế trước bố trí núm xoay cần số, khay để cốc và chỗ đặt điện thoại. Đáng chú ý, gần gương chiếu hậu trong xe còn xuất hiện camera hành trình giám sát nội thất - một trang bị hiếm thấy trong phân khúc.Xe MPV Vinfast Limo Green có thể sẽ sử dụng ghế bọc nỉ, trong khi hàng ghế thứ hai có thiết kế tay nắm cửa khác lạ với các mẫu xe MPV phổ thông. Cả ba vị trí ngồi ở hàng ghế này đều được trang bị tựa đầu. Hiện tại, VinFast chưa công bố thông số động cơ của Limo Green, nhưng xác nhận mẫu xe này sẽ sử dụng pin LFP với tầm vận hành tối đa 470 km sau mỗi lần sạc đầy, tương đương VF 8 Lux. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC, chỉ mất khoảng 30 phút để nạp từ 10% lên 70% dung lượng pin. Một trong những lợi thế lớn nhất của VinFast Limo Green so với các đối thủ là chi phí vận hành thấp. Giả sử dung lượng pin vào khoảng 85 kWh, với giá điện trung bình khoảng 2.100 đồng/kWh, chi phí sạc đầy sẽ vào khoảng 178.500 đồng, tương đương chi phí di chuyển chỉ khoảng 397 đồng/km - mang đến lợi thế kinh tế rõ rệt cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Theo thông tin từ đại lý, VinFast Limo Green sẽ sở hữu loạt tính năng an toàn tiên tiến, bao gồm cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống phanh khẩn cấp, túi khí, hệ thống chống trượt... Xe sở hữu phong cách thiết kế hiện đại với các đường nét khí động học giúp tối ưu hiệu quả di chuyển và tiết kiệm năng lượng. Đầu xe nổi bật với logo chữ "V" đặc trưng, dải đèn LED kéo dài tạo điểm nhấn mạnh mẽ, cùng với đó là hốc gió trung tâm cỡ lớn mang phong cách tương tự VF7. La-zăng xe được thiết kế dạng hoa 5 cánh, trong khi cụm đèn hậu LED được nối liền với mảng ốp màu đen bóng, tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng. Video: Tài xế taxi công nghệ nói gì về VinFast Limo Green 2025.

Khoảng hai tháng sau khi giới thiệu dòng sản phẩm Green dành riêng cho khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải, VinFast mới đây đã chính thức công bố giá bán mẫu MPV điện 7 chỗ đầu tiên của hãng là VinFast Limo Green 2025 mới. Mức giá xe VinFast Limo Green 2025 khởi điểm là 749 triệu đồng, thời gian giao xe dự kiến vào tháng 8/2025. Xe được đánh giá là có tính cạnh tranh cao trong phân khúc MPV, nơi có sự góp mặt của những cái tên quen thuộc như Mitsubishi Xpander (658 triệu đồng) hay Toyota Veloz Cross (660 triệu đồng). Về kích thước, Limo Green có thông số chiều dài x rộng x cao tương ứng là 4.730 x 1.870 x 1.690 (mm). So với Mitsubishi Xpander (4.475 x 1.750 x 1.700 mm), mẫu xe này nhỉnh hơn đáng kể về chiều dài và bề ngang. Khi đặt cạnh Toyota Innova Cross (4.755 x 1.845 x 1.790 mm), Limo Green ngắn hơn đôi chút nhưng lại có lợi thế về chiều rộng. Khoang nội thất của Limo Green duy trì phong cách tối giản nhưng hiện đại, tương tự các dòng xe điện khác của VinFast. Trung tâm táp-lô là màn hình thông tin giải trí, vô-lăng có thiết kế giống với VF e34 và không có cụm đồng hồ phía sau. Khu vực giữa hai ghế trước bố trí núm xoay cần số, khay để cốc và chỗ đặt điện thoại. Đáng chú ý, gần gương chiếu hậu trong xe còn xuất hiện camera hành trình giám sát nội thất - một trang bị hiếm thấy trong phân khúc. Xe MPV Vinfast Limo Green có thể sẽ sử dụng ghế bọc nỉ, trong khi hàng ghế thứ hai có thiết kế tay nắm cửa khác lạ với các mẫu xe MPV phổ thông. Cả ba vị trí ngồi ở hàng ghế này đều được trang bị tựa đầu. Hiện tại, VinFast chưa công bố thông số động cơ của Limo Green, nhưng xác nhận mẫu xe này sẽ sử dụng pin LFP với tầm vận hành tối đa 470 km sau mỗi lần sạc đầy, tương đương VF 8 Lux. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC, chỉ mất khoảng 30 phút để nạp từ 10% lên 70% dung lượng pin. Một trong những lợi thế lớn nhất của VinFast Limo Green so với các đối thủ là chi phí vận hành thấp. Giả sử dung lượng pin vào khoảng 85 kWh, với giá điện trung bình khoảng 2.100 đồng/kWh, chi phí sạc đầy sẽ vào khoảng 178.500 đồng, tương đương chi phí di chuyển chỉ khoảng 397 đồng/km - mang đến lợi thế kinh tế rõ rệt cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Theo thông tin từ đại lý, VinFast Limo Green sẽ sở hữu loạt tính năng an toàn tiên tiến, bao gồm cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống phanh khẩn cấp, túi khí, hệ thống chống trượt... Xe sở hữu phong cách thiết kế hiện đại với các đường nét khí động học giúp tối ưu hiệu quả di chuyển và tiết kiệm năng lượng. Đầu xe nổi bật với logo chữ "V" đặc trưng, dải đèn LED kéo dài tạo điểm nhấn mạnh mẽ, cùng với đó là hốc gió trung tâm cỡ lớn mang phong cách tương tự VF7. La-zăng xe được thiết kế dạng hoa 5 cánh, trong khi cụm đèn hậu LED được nối liền với mảng ốp màu đen bóng, tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng. Video: Tài xế taxi công nghệ nói gì về VinFast Limo Green 2025.