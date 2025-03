Chi tiết Geely Galaxy Starshine 8 EM mới có thể về Việt Nam

Vào ngày 3/3/2025, Geely đã chính thức ra mắt mẫu xe Galaxy Starshine 8 tại Hội nghị Công nghệ thông minh AI của Geely, định vị mẫu Geely Galaxy Starshine 8 EM 2025 mới này là "thế hệ mới nhất của dòng xe sedanplug-in hybrid hạng sang hạng B+ trên thế giới". Mẫu xe sedan Geely Galaxy Starshine 8 đã xuất hiện trong danh mục công bố mới nhất do MIIT Trung Quốc công bố vào tháng 2/2025. Geely cũng tuyên bố Starshine 8 là chiếc sedan PHEV hạng sang 5m, 3L đầu tiên trên thế giới, với chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 5018/1918/1480 mm; và chiều dài cơ sở là 2928 mm. Trọng lượng không tải là 1908 kg và 1950 kg. Đáng chú ý nhất là mui xe có lidar hỗ trợ khả năng hỗ trợ lái xe thông minh cấp độ 2.9. Hình dạng tổng thể áp dụng thiết kế fastback với tay nắm cửa ẩn, vành xe nhiều chấu và đèn pha thanh mảnh. Phần sau xe có thiết kế nhiều lớp với cụm đèn hậu xuyên suốt và logo “EM-P” ở phía dưới bên phải. Sức mạnh đến từ hệ thống hybrid cắm điện NordThor EM-P của Geely, bao gồm động cơ 1,5T với công suất tối đa 120 kW (161 mã lực) và động cơ điện với công suất tối đa 160 kW (215 mã lực), kết hợp với DHT. Chiếc xe có thể tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong 6,9 giây và đạt tốc độ tối đa 200 km/h. Ngoài ra, phiên bản tiêu chuẩn được trang bị bộ pin lithium sắt phosphate 18,4 kWh do CATL cung cấp, mang lại phạm vi điện thuần túy CLTC là 104 km trong khi phiên bản cao cấp được nâng cấp lên bộ pin 27,69 kWh, mang lại phạm vi tăng lên 161 km. Phạm vi toàn diện là 1.200 km. Hình ảnh nội thất vẫn chưa được tiết lộ vào thời điểm này. Chúng ta có thể mong đợi buồng lái sẽ đi kèm với hệ thống buồng lái thông minh Flyme Auto, được cung cấp năng lượng bởi chip Qualcomm Snapdragon 8155. Hiện mức giá xe Geely Galaxy Starshine 8 2025 chưa công bố. Vào tháng 2, Geely đã bán được 204.910 xe, tăng 84% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó thương hiệu Geely Galaxy đã bán được 76.132 xe, tăng 288% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh số bán hàng tích lũy của Geely Galaxy từ tháng 1 đến tháng 2 là 169.677 xe, tăng 185% so với cùng kỳ năm ngoái. Video: Chi tiết Geely Galaxy E8 2025 mới.

