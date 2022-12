Tận thấy Alfa Romeo 4C Launch Edition hơn 4 tỷ độc nhất Việt Nam

Với danh vị độc nhất tại Việt Nam, Alfa Romeo 4C Launch Edition hàng hiếm không còn là cái tên quá xa lạ với giới mê xe trong nước. Chiếc xe này được đưa về nước vào cuối tháng 8/2015 và thuộc phiên bản giới hạn chỉ có 1.000 chiếc toàn cầu. Chiếc Alfa Romeo 4C Launch Edition tại Việt Nam này chỉ được phân phối 400 chiếc cho thị trường châu Âu, châu Phi và Trung Đông, 500 cho thị trường Bắc Mỹ và 100 chiếc còn lại cho toàn thế giới. Với số thứ tự 116/500, có thể nhận ra chiếc xe này được sản xuất cho thị trường Bắc Mỹ. Mẫu xe này đã từng đạt được giải thưởng “Concept Car of the Year” do độc giả của tạp chí Auto Bild bầu chọn. Là một trong những hãng xe nổi tiếng của Ý, Alfa Romeo luôn biết cách gây ấn tượng đối với người hâm mộ khi cho ra đời các mẫu xe sở hữu dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng lại toát lên vẻ mạnh mẽ đầy cá tính, độc đáo khi sử dụng các đường gân dập nổi tạo điểm nhấn trên trên thân xe. Đặc biệt có thể dễ dàng nhận ra một chiếc xe đến từ Alfa Romeo bởi đường dập nổi hình chữ V trên nắp Capo cùng với Logo Alfa Romeo ở chính giữa phần lưới tản nhiệt hình tam giác đặc trưng. Alfa Romeo 4C được thiết kế vô cùng quyến rũ với những đường nét mềm mại nhưng vẫn thể hiện được phong cách thể thao mạnh mẽ khi sở hữu các khe hút gió độc đáo. Phiên bản Launch Edition sở hữu nhiều chi tiết nâng cấp khác biệt phiên bản thông thường như đèn pha dạng bi-xenon tích hợp thêm đèn LED chiếu sáng ban ngày bọc sợi carbon bên trong choá đèn, đuôi cá phía sau bằng sợi carbon cao cấp cùng bộ mâm với kích thước 18 inch trước và 19 inch sau màu đen nhám. Cụm đèn hậu full LED với kiểu bố trí đèn khá bắt mắt. Nắp cốp sau được bọc thêm sợi carbon là điểm khác biệt giữa phiên bản Launch Edition và bản thường. Do động cơ đặt phía sau nên cốp xe có không gian giới hạn, chỉ đủ bỏ vừa vài túi nhỏ. Alfa Romeo 4C Launch Edition sử dụng động cơ 4 xy-lanh dung tích 1.7 lít, sản sinh 237 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 350 Nm. Với trọng lượng thô chỉ ở mức 1.050 Kg và được trang bị hộp số tự động 6 cấp, mẫu xe thể thao đến từ Ý này có khả năng tăng tốc ngang với những mẫu siêu xe khi chỉ mất 4,1 giây để tăng tốc từ 0-100km/h và có tốc độ tối đa là 257 Km/h. Mức giá xe Alfa Romeo 4C Launch Edition độc nhất Việt Nam khi mới về nước được định giá khoảng hơn 4 tỷ đồng. Video: Trải nghiệm Alfa Romeo 4C Launch Edition độc nhất Việt Nam.

