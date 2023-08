Mazda CX-8 chính thức ngừng bán tại Nhật Bản, thị trường Việt ra sao?

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV 7 chỗ ngồi Mazda CX-8 2023.



Mazda Nhật Bản đã chính thức lên tiếng xác nhận về thông tin ngừng sản xuất dòng SUV 7 chỗ CX-8. Cụ thể, Mazda CX-8 bị khai tử vào tháng 12/2023 sau khi hãng hoàn tất việc trả những đơn hàng cuối cùng cho khách.

Được giới thiệu lần đầu tại quê nhà vào năm 2017, Mazda CX-8 nhanh chóng trở thành mẫu SUV 7 chỗ "ăn khách" trên thế giới. Điều này được minh chứng bằng doanh số hàng đầu phân khúc của xe ngay trên chính quê nhà cũng như thị trường Singapore.

Hãng xe Nhật Bản sẽ chính thức ngừng sản xuất Mazda CX-8 kể từ tháng 12/2023 và thay thế bằng mẫu SUV hoàn toàn mới CX-80.

Cùng với đó là loạt giải thưởng danh giá như: Car of The Year Japan 2018 – 2019; các chứng nhận về an toàn như: Chứng nhận an toàn thông minh 5 sao của NASVA 2017 – 2018; Chứng nhận an toàn 5 sao của NASVA 2017 tại Nhật Bản; Chứng nhận an toàn 5 sao của tổ chức ANCAP 2018 tại Úc.

Dẫu vậy chỉ sau 1 thế hệ, mẫu xe SUV Mazda CX-8 đã phải nhường "vòng đời" của mình cho "người anh em" CX-80. Trên thực tế, kế hoạch thay máu sản phẩm này đã được hãng tiết lộ từ gần 2 năm trở về trước. Nhiều khả năng Mazda CX-80 sẽ ra mắt thị trường ô tô Nhật Bản ngay trong năm nay.

Mazda CX-80 được biết đến như phiên bản kéo dài của CX-60 với cấu hình 3 hàng ghế, giống như CX-8 là phiên bản dài hơn của CX-5 hiện nay. Thiết kế của CX-80 cũng có nhiều nét tương đồng với CX-60, theo tiết lộ từ ông Akira Tamatani - Giám đốc thiết kế của Mazda tại sự kiện ra mắt Mazda CX-60.

Mazda CX-80 sẽ ra mắt thị trường ô tô Nhật Bản ngay trong năm nay.

Về hệ truyền động, nhiều nguồn tin cho hay, có khả năng Mazda CX-80 sẽ chia sẻ động cơ với "người anh em" CX-90. Theo đó, xe sẽ có 2 tùy chọn động cơ, gồm mild hybrid (cho tổng công suất 340 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm) và plug-in hybrid (PHEV), sinh tổng công suất 323 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Cả 2 hệ truyền động này đều kết nối với hộp số tự động 8 cấp.

Về giá xe Mazda CX-80, do được định vị cao cấp hơn nên chắc chắn sẽ đắt hơn mức khởi điểm từ 3.223.000 Yên (tương đương khoảng 525 triệu đồng) của CX-60.

Chưa rõ kế hoạch "khai tử" Mazda CX-8 tại đất nước Nhật Bản có ảnh hưởng đến các thị trường đang phân phối dòng xe này hay không, song phía Mazda Việt Nam hiện chưa có bất kỳ thông tin nào liên quan đến sự kiện này.

Mazda CX-8 bán tại Việt Nam từ giữa năm 2019 và đã trải qua một lần nâng cấp vào tháng 5/2022. Xe hiện phân phối chính hãng với 4 tùy chọn.

Mazda CX-8 mở bán tại Việt Nam từ giữa năm 2019 và đã trải qua một lần nâng cấp vào tháng 5/2022. Xe hiện phân phối chính hãng với 4 tùy chọn phiên bản cùng giá niêm yết từ 949 triệu đồng đến 1,129 tỷ đồng. Do lắp ráp trong nước nên CX-8 được hưởng chính sách giảm 50% phí trước bạ từ Chính phủ cho đến hết năm 2023.

Doanh số bán xe Mazda CX-8 tại Việt Nam tuy không quá bùng nổ như Ford Everest hay Hyundai Santa Fe nhưng khá ổn định qua các tháng. Kết thúc 7 tháng của năm 2023, đã có tất cả 1.631 chiếc CX-8 bàn giao đến tay khách hàng, đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng doanh số toàn phân khúc SUV 7 chỗ.