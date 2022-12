Hyundai Ioniq 5 chạy điện là xe nhập khẩu của năm 2022 tại Nhật Bản

Mẫu xe thể thao đa dụng chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên của Hyundai Motor đã giành giải Xe nhập khẩu của năm 2022-2023 tại Japan Car of the Year (JCOTY). Hyundai Ioniq 5 chạy điện đã đánh bại BMW iX, Land Rover Range Rover và Renault Arkana, những chiếc xe cũng được vinh danh là 10 chiếc xe tốt nhất của năm. Đây là lần đầu tiên một nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc giành được giải thưởng tại JCOTY kể từ khi tổ chức này được thành lập vào năm 1980 để đánh giá các phương tiện được tung ra thị trường ôtô nội địa Nhật Bản từ ngày 1/11 của năm trước đến ngày 31 tháng 10 của năm hiện tại. Hội đồng JCOTY cho biết, ban giám khảo đã đánh giá cao mẫu SUV điện Hyundai Ioniq 5 về sự sáng tạo trong thiết kế ngoại thất, nội thất, các tính năng an toàn cũng như phạm vi vận hành vượt trội. “Kể từ khi được bán tại Nhật Bản vào đầu năm nay, Ioniq 5 đã nhận được phản hồi tích cực từ người tiêu dùng, những người đã ca ngợi thiết kế, kỹ thuật và phạm vi vận hành tuyệt vời của Ioniq 5,” Won Sang Cho - Giám đốc điều hành của Hyundai Mobility Nhật Bản cho biết. “Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng đóng góp vào tương lai của phương tiện di chuyển bằng sự chân thành và khiêm tốn cho thị trường Nhật Bản.” Kể từ khi ra mắt đến nay, Ioniq 5 đã giành được rất nhiều giải thưởng danh giá toàn cầu, bao gồm Xe của năm trên thế giới vào tháng 4 và SUV của năm 2023 do MotorTrend tổ chức vào tháng 10. Ngoài ra, chiếc SUV Hyundai Ioniq 5 thuần điện của thương hiệu Hàn còn giành giải Xe của năm 2022 của Đức, Xe của năm 2022 tại Vương quốc Anh, 10 Động cơ & Hệ thống đẩy tốt nhất của Wards năm 2022 cũng như Xe điện của năm 2022 của Car & Driver. Video: Đánh giá ôtô điện Hyundai Ioniq 5 tại Việt Nam.

