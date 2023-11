Ferrari triệu hồi SF90 “sát vách” Việt Nam do nguy cơ cháy nổ

Mới đây, Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Ô tô Ferrari (Thượng Hải) đã đệ trình kế hoạch thu hồi lên Cơ quan Quản lý Nhà nước về Quản lý Thị trường theo yêu cầu của "Quy định về Quản lý Thu hồi các Sản phẩm Ô tô bị Lỗi" và " Biện pháp thực hiện Quy định về quản lý triệu hồi sản phẩm ô tô bị lỗi", với Ferrari SF90 2023 mới. Cụ thể, thông báo này dành cho cả bản Coupe Ferrari Stradale và mui trần là Spider. Bắt đầu từ ngày 20/12/2023, tổng cộng 140 xe dòng SF90 Stradale nhập khẩu và dòng SF90 Spider được sản xuất từ ngày 11/11/2022 đến ngày 20/9/2023 sẽ bị triệu hồi. Lý do triệu hồi Ferrari SF90 Stradale do có các dấu vết trên bề mặt ngoài của ống dẫn dầu của hệ thống bôi trơn bộ tăng áp động cơ, làm giảm độ dày của khu vực và gây ra sự tập trung áp suất, có thể dẫn đến rò rỉ dầu và nguy cơ cháy nổ. Biện pháp thu hồi: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Ô tô Ferrari (Thượng Hải) sẽ thay thế miễn phí ống dẫn dầu của hệ thống bôi trơn tăng áp cho các xe nằm trong phạm vi thu hồi để loại bỏ các mối nguy hiểm về an toàn. Tại Việt Nam, số lượng dòng siêu xe Ferrari SF90 được nhập khẩu về nước là 6 chiếc, 3 xe trong đó thuộc diện không chính hãng, đều là bản Stradale, 3 chiếc còn lại nhập khẩu chính hãng, 2 xe thuộc bản mui trần và 1 xe thuộc bản Stradale. Video: Giới thiệu siêu xe Ferrari SF90 2023 mới.

Mới đây, Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Ô tô Ferrari (Thượng Hải) đã đệ trình kế hoạch thu hồi lên Cơ quan Quản lý Nhà nước về Quản lý Thị trường theo yêu cầu của "Quy định về Quản lý Thu hồi các Sản phẩm Ô tô bị Lỗi" và " Biện pháp thực hiện Quy định về quản lý triệu hồi sản phẩm ô tô bị lỗi", với Ferrari SF90 2023 mới. Cụ thể, thông báo này dành cho cả bản Coupe Ferrari Stradale và mui trần là Spider. Bắt đầu từ ngày 20/12/2023, tổng cộng 140 xe dòng SF90 Stradale nhập khẩu và dòng SF90 Spider được sản xuất từ ngày 11/11/2022 đến ngày 20/9/2023 sẽ bị triệu hồi. Lý do triệu hồi Ferrari SF90 Stradale do có các dấu vết trên bề mặt ngoài của ống dẫn dầu của hệ thống bôi trơn bộ tăng áp động cơ, làm giảm độ dày của khu vực và gây ra sự tập trung áp suất, có thể dẫn đến rò rỉ dầu và nguy cơ cháy nổ. Biện pháp thu hồi: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Ô tô Ferrari (Thượng Hải) sẽ thay thế miễn phí ống dẫn dầu của hệ thống bôi trơn tăng áp cho các xe nằm trong phạm vi thu hồi để loại bỏ các mối nguy hiểm về an toàn. Tại Việt Nam, số lượng dòng siêu xe Ferrari SF90 được nhập khẩu về nước là 6 chiếc, 3 xe trong đó thuộc diện không chính hãng, đều là bản Stradale, 3 chiếc còn lại nhập khẩu chính hãng, 2 xe thuộc bản mui trần và 1 xe thuộc bản Stradale. Video: Giới thiệu siêu xe Ferrari SF90 2023 mới.