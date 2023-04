Lý do Hyundai Elantra và Ioniq 5 được đánh giá cao tại Mỹ?

Hyundai Elantra 2023

Theo MotorTrend, lựa chọn số 1 về dòng xe sedan hybrid là Hyundai Elantra Hybrid 2023 mới. Trước đó, mẫu Elantra 2021 cũng giành danh hiệu Car of the Year thuộc giải thưởng NACTOY (North American Car, Utility and Truck of the Year), một giải thưởng uy tín được ví với giải Oscar dành cho xe hơi. Mẫu xe này có khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng, vận hành êm ái, nội thất khá thoải mái, nhiều tính năng hỗ trợ người lái và công nghệ tiện nghi. Elantra Hybrid chỉ tốn từ 5,3 lít/100km đến 5 lít/100km. Bản tiêu chuẩn sẽ có màn hình cảm ứng thông tin giải trí 8 inch, còn bản Limited được nâng cấp lên 10.3 inch. Mức giá xe Hyundai Elantra Hybrid bán ra tại Mỹ từ 24.550 USD (tương đương khoảng 577 triệu đồng). Xe được trang bị động cơ 4 xi lanh, dung tích 1.6L, kết hợp với mô-tơ điện 43 mã lực cho tổng công suất 139 mã lực, mô-men xoắn cực đại 264 Nm. Không chỉ phiên bản hybrid, các phiên bản còn lại của Elantra cũng được đánh giá rất cao. Với khả năng tiết kiệm nhiên liệu đáng ngạc nhiên và nội thất rộng rãi, Hyundai Elantra vẫn là cái tên được người dùng ưu ái lựa chọn trong phân khúc sedan cỡ nhỏ. Ở thế hệ thứ 7, Elantra đã được ra mắt từ năm 1992 và trở thành mẫu xe sedan phổ biến với mức giá phải chăng. Giá bán lẻ đề xuất tại Mỹ của Huyndai Elantra là từ 20.650 USD (khoảng 485 triệu đồng), đây là mức giá phải chăng trong thị trường ô tô hiện nay. Động cơ tiêu chuẩn cung cấp 147 mã lực và kết hợp cùng hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước. Huyndai Elantra chỉ tốn 9,4 - 8,6 lít/100km (đường nội đô) và 7 - 6,9 lít/100km với đường cao tốc. Hyundai Ioniq 5 2023

Lựa chọn hàng đầu trong danh sách những chiếc SUV điện là Hyundai Ioniq 5 2023 mới. Năm 2022, tại triển lãm ôtô New York, mẫu xe Hyundai Ioniq 5 đã giành được tới 3/6 giải thưởng, với giải danh giá nhất – Xe hơi của năm. Ngay lần đầu tiên ra mắt, chiếc xe này đã được đánh giá đầy thú vị. Hyundai Ioniq 5 được nâng cấp và tiếp tục ghi điểm với khách hàng, đáng chú ý có hệ thống sưởi bằng pin, sức kéo và phạm vi hoạt động của xe cũng tăng lên. Theo đó, Ioniq 5 có sức kéo 2.000 lbs (khoảng 900 kg), trong khi sức kéo của xe vào năm 2022 chỉ là 1.650 lbs (748 kg). Còn phạm vi hoạt động tăng từ 412 km lên thành 428 km. Một điểm thu hút khác của Ioniq 5 là thời gian sạc ngắn. Với bộ sạc 350 kWh, xe chỉ cần 18 phút để sạc từ 10% lên 80%, trong khi các xe điện thường gặp phải mất tới một giờ đồng hồ mới sạc đầy. Ưu điểm này đã giúp Ioniq 5 trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với những khách hàng muốn mua xe điện nhưng còn đắn đo vì thời gian sạc. Khi xe điện đang là xu thế toàn cầu, Hyundai cũng muốn mở rộng thêm sản xuất xe điện. Tháng 5/2022, hãng cho biết đang đầu tư 5,5 tỷ USD để xây dựng một nhà máy sản xuất pin và lắp ráp ô tô điện gần Savannah, Georgia. Hyundai dự kiến doanh số bán xe điện tăng 54% vào năm 2023 và cho biết muốn doanh số bán ô tô điện tại Mỹ tăng 150% để chiếm 9% doanh số bán xe tại nước này. Video: Đánh giá ô tô điện Hyundai Ioniq 5 tại Việt Nam.

Hyundai Elantra 2023

Theo MotorTrend, lựa chọn số 1 về dòng xe sedan hybrid là Hyundai Elantra Hybrid 2023 mới. Trước đó, mẫu Elantra 2021 cũng giành danh hiệu Car of the Year thuộc giải thưởng NACTOY (North American Car, Utility and Truck of the Year), một giải thưởng uy tín được ví với giải Oscar dành cho xe hơi. Mẫu xe này có khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng, vận hành êm ái, nội thất khá thoải mái, nhiều tính năng hỗ trợ người lái và công nghệ tiện nghi. Elantra Hybrid chỉ tốn từ 5,3 lít/100km đến 5 lít/100km. Bản tiêu chuẩn sẽ có màn hình cảm ứng thông tin giải trí 8 inch, còn bản Limited được nâng cấp lên 10.3 inch. Mức giá xe Hyundai Elantra Hybrid bán ra tại Mỹ từ 24.550 USD (tương đương khoảng 577 triệu đồng). Xe được trang bị động cơ 4 xi lanh, dung tích 1.6L, kết hợp với mô-tơ điện 43 mã lực cho tổng công suất 139 mã lực, mô-men xoắn cực đại 264 Nm. Không chỉ phiên bản hybrid, các phiên bản còn lại của Elantra cũng được đánh giá rất cao. Với khả năng tiết kiệm nhiên liệu đáng ngạc nhiên và nội thất rộng rãi, Hyundai Elantra vẫn là cái tên được người dùng ưu ái lựa chọn trong phân khúc sedan cỡ nhỏ. Ở thế hệ thứ 7, Elantra đã được ra mắt từ năm 1992 và trở thành mẫu xe sedan phổ biến với mức giá phải chăng. Giá bán lẻ đề xuất tại Mỹ của Huyndai Elantra là từ 20.650 USD (khoảng 485 triệu đồng), đây là mức giá phải chăng trong thị trường ô tô hiện nay. Động cơ tiêu chuẩn cung cấp 147 mã lực và kết hợp cùng hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước. Huyndai Elantra chỉ tốn 9,4 - 8,6 lít/100km (đường nội đô) và 7 - 6,9 lít/100km với đường cao tốc. Hyundai Ioniq 5 2023

Lựa chọn hàng đầu trong danh sách những chiếc SUV điện là Hyundai Ioniq 5 2023 mới . Năm 2022, tại triển lãm ôtô New York, mẫu xe Hyundai Ioniq 5 đã giành được tới 3/6 giải thưởng, với giải danh giá nhất – Xe hơi của năm. Ngay lần đầu tiên ra mắt, chiếc xe này đã được đánh giá đầy thú vị. Hyundai Ioniq 5 được nâng cấp và tiếp tục ghi điểm với khách hàng, đáng chú ý có hệ thống sưởi bằng pin, sức kéo và phạm vi hoạt động của xe cũng tăng lên. Theo đó, Ioniq 5 có sức kéo 2.000 lbs (khoảng 900 kg), trong khi sức kéo của xe vào năm 2022 chỉ là 1.650 lbs (748 kg). Còn phạm vi hoạt động tăng từ 412 km lên thành 428 km. Một điểm thu hút khác của Ioniq 5 là thời gian sạc ngắn. Với bộ sạc 350 kWh, xe chỉ cần 18 phút để sạc từ 10% lên 80%, trong khi các xe điện thường gặp phải mất tới một giờ đồng hồ mới sạc đầy. Ưu điểm này đã giúp Ioniq 5 trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với những khách hàng muốn mua xe điện nhưng còn đắn đo vì thời gian sạc. Khi xe điện đang là xu thế toàn cầu, Hyundai cũng muốn mở rộng thêm sản xuất xe điện. Tháng 5/2022, hãng cho biết đang đầu tư 5,5 tỷ USD để xây dựng một nhà máy sản xuất pin và lắp ráp ô tô điện gần Savannah, Georgia. Hyundai dự kiến doanh số bán xe điện tăng 54% vào năm 2023 và cho biết muốn doanh số bán ô tô điện tại Mỹ tăng 150% để chiếm 9% doanh số bán xe tại nước này. Video: Đánh giá ô tô điện Hyundai Ioniq 5 tại Việt Nam.