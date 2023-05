VinFast VF8 2023 thay pin mới nhẹ hơn, gầm cao và đi xa hơn

Mới đây, bảng thông số kỹ thuật chi tiết của VinFast VF8 thế hệ mới đã được hé lộ. Qua đó, có thể thấy nhiều thông tin mới về mẫu SUV thuần điện xuất khẩu sang thị trường quốc tế của VinFast.

Cụ thể, VinFast VF8 phiên bản 2023 đã có sự thay đổi về loại pin được sử dụng. Cụ thể, ở lần xuất xưởng này, xe dùng pack pin nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới Contemporary Amperex Technology (CATL). Đây là hãng pin của Trung Quốc hiện đang cung ứng đến 30% lượng pin ôtô điện trên toàn cầu. Trước đây, ở những lô xuất xưởng đầu tiên, VinFast đã sử dụng cell pin do Samsung cung cấp và pack pin do hãng tự sản xuất. Thay đổi về pin trên VinFast VF8.

Điều đáng mừng là với việc sử dụng pin do CATL sản xuất, trọng lượng của VinFast VF8 đã giảm hẳn 100 kg, từ 2.640 kg xuống còn 2.540 kg. Cùng với đó, dung lượng pin khả dụng cũng tăng từ 82 kWh lên 87,7 kWh. Với thay đổi này, quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc đầy pin của VinFast VF8 sẽ cao hơn so với lô đầu xuất khẩu sang nước ngoài. Việc trọng lượng nhẹ hơn cũng giúp xe di chuyển thanh thoát, mạnh mẽ hơn so với trước đây.

Ngoài ra, có một chi tiết đáng lưu ý là khoảng sáng gầm xe (ground clearance) trong bảng thông số kỹ thuật đã thay đổi từ 149 mm ở phiên bản 2022 lên thành 179 mm ở phiên bản 2023. Rõ ràng, đây là một tín hiệu tích cực, thể hiện vóc dáng của một chiếc SUV đích thực với khoảng sáng gầm lớn.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của VinFast VF8 phiên bản 2023

Trước đó, vào ngày 13/05/2023, tàu chở 1.879 chiếc ôtô điện VinFast VF8 đã cập cảng Benicia ở bang California, Mỹ. Đây là lô xe VinFast thứ 2 xuất khẩu ra thị trường quốc tế, trong đó có 1.098 xe sẽ được bàn giao cho khách hàng Mỹ. 781 xe còn lại trong lô này sẽ dành cho thị trường Canada.

Trong lần giao xe thứ 2 này, VinFast VF8 thuộc bản tiêu chuẩn, có phạm vi di chuyển cao hơn so với lô đầu tiên gồm 999 xe thuộc phiên bản City Edition đã đến Mỹ hồi cuối năm ngoái. Theo đó, phạm vi di chuyển cho một lần sạc đầy được EPA chứng nhận cho VinFast VF8 tiêu chuẩn đạt 264 dặm (khoảng 424 km) với bản Eco và 243 dặm (391 km) với bản Plus.

Về hậu mãi, VinFast VF8 cũng được áp dụng chính sách bảo hành 10 năm hoặc 200.000 km cho xe và 10 năm, không giới hạn số km cho pin. Bên cạnh đó là dịch vụ sửa chữa lưu động và cứu hộ 24/7 trong suốt thời gian bảo hành.