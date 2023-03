Khách Mỹ nói gì sau một tuần trải nghiệm VinFast VF8 “made in Vietnam"?

Anh Cường bên chiếc xe VinFast VF8 màu xanh rêu của mình.

Trong suốt quãng đường di chuyển với khoảng cách 724 kilomet (450 dặm), anh Cường cho biết mình phải dừng lại sạc xe 3 lần. Nếu có nhiều thời gian sạc hơn thì chỉ cần sạc 2 lần cho quãng đường này. Tuy nhiên, do hơi vội vã nên mỗi lần anh Cường chỉ sạc từ 75% đến 80%. Một lý do khác khiến anh Cường quyết định chỉ sạc gần đầy là do thời gian để sạc từ 80% tới 100% thường rất lâu.

Anh Cường chọn VinFast VF8 của Việt Nam sản xuất, giá thành hợp lý và màn hình rất tuyệt vời. Anh Cường hiện cũng sở hữu một chiếc Tesla Model X. Khi so sánh VinFast VF8 với chiếc Tesla Model X, anh cho biết mẫu xe Việt chỉ kém về phần mềm chứ không hề thua về độ cứng cáp hay chất lượng lắp ráp.

Về nhược điểm, anh Cường cho biết mình còn gặp khó khăn khi tìm trạm sạc cho xe tại Mỹ. Bên cạnh đó, phần mềm của xe VinFast vẫn chưa được hoàn chỉnh. Bù lại, các vấn đề của xe VinFast đều được nhân viên hỗ trợ một cách tận tình, thậm chí hỗ trợ tận nơi nếu cần.