VinFast VF8 hơn 1,1 tỷ đồng lần đầu "show hàng" khoe khách Việt

Vào hồi tháng 4 đầu năm nay, hãng VinFast đã mời đại diện các đơn vị báo chí về thăm nhà máy lắp ráp ở Cát Hải, Hải Phòng, để lái thử mẫu SUV thuần điện VF8. Đến nay, mẫu ôtô điện này đã lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng tại Việt Nam. Chiếc VinFast VF8 2022 mới đã được trưng bày trong khuôn khổ chương trình “Xếp xe kỷ lục hình bản đồ Việt Nam” tại thành phố Hải Phòng. Thuộc phân khúc SUV hạng D, VinFast VF8 chạy điện sở hữu kích thước cụ thể là chiều dài 4.750 mm, chiều rộng 1.900 mm, chiều cao 1.660 mm và chiều dài cơ sở 2.950 mm. Với kích thước này, xe mang đến không gian nội thất 7 chỗ rộng rãi cho người dùng. Không chỉ có kích thước lớn, VinFast VF8 còn sở hữu thiết kế ngoại thất được nhiều người đánh giá cao. Trên đầu xe, mẫu SUV thuần điện này được trang bị hệ thống đèn LED 2 tầng với dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "V" đặc trưng của thương hiệu Việt. Là ô tô điện nên mẫu xe này không có lưới tản nhiệt mà chỉ được trang bị hốc gió trung tâm hình thang và khe gió ở 2 góc đầu xe. Tiếp đến là bộ vành hợp kim 20 inch với thiết kế 5 chấu hình chữ "V", sơn phối 2 màu bắt mắt. Thêm vào đó là gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện và tích hợp camera. Ở phía sau, xe được trang bị cụm đèn hậu nằm vắt ngang đuôi xe và có thiết kế khá giống với LUX SA2.0. Bên dưới còn có cản sau màu đen, tích hợp nẹp màu bạc và bộ khuếch tán gió giả. Bên trong VinFast VF8 là không gian nội thất bọc da phối 2 màu nâu và đen. Xe được trang bị vô lăng vát đáy thể thao, tích hợp phím chức năng và màn hình thông tin giải trí có kích thước 15,4 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, tính năng trợ lý ảo, mua sắm trực tuyến. Phía sau vô lăng của xe không hề có bảng đồng hồ mà dùng màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD cùng nút bấm chuyển số thể thao... Ngoài ra, xe còn có cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, hệ thống điều hòa tự động và cửa gió điều hòa dành cho hàng ghế sau. Chưa hết, mẫu xe ôtô điện "made in Vietnam" này còn có những tính năng an toàn chủ động ADAS và hệ thống hỗ trợ lái xe bán tự động cấp độ 2. Những trang bị an toàn của xe bao gồm hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống hỗ trợ chuyển làn đường, hệ thống cảnh báo khi người lái mất tập trung, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống cảnh báo va chạm, hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động và cảm biến trước/sau. "Trái tim" của VinFast VF8 là mô-tơ điện có công suất tối đa 420 mã lực và mô-men xoắn cực đại 640 Nm. Bên cạnh đó, xe còn có hệ dẫn động 4 bánh và khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong vòng 5,5 giây. Phạm vi di chuyển của xe sẽ thay đổi tùy theo phiên bản, cụ thể là 460 km ở bản Eco và 510 km ở bản Plus. Khi mua VinFast VF8, người dùng có thể thuê pin theo 2 hình thức là linh hoạt và cố định. Trong đó, gói thuê pin linh hoạt của VF8 có giá 990.000 đồng/tháng cho quãng đường tối đa 500 km/tháng. Phí thuê pin phải trả khi đi quá mức 500 km là là 1.980 đồng/km. Với gói thuê pin cố định, người dùng sẽ phải trả 2.189.000 đồng/tháng nhưng có thể sử dụng thoải mái và không giới hạn số km. Cách đây không lâu, hãng VinFast đã công bố điều chỉnh giá bán cho cặp đôi VF8 và VF9. Trong đó, mức giá xe VinFast VF8 bản Eco mới công bố tại Việt Nam là 1.109.100.000 đồng, tăng 51,9 triệu đồng so với trước. Con số tương ứng của bản Plus là 1.237.500.000 đồng, tăng 51,5 triệu đồng. Theo kế hoạch, VinFast sẽ chính thức bàn giao 2 mẫu xe ôtô điện VF8 và VF9 cho khách hàng vào cuối năm nay Video: VinFast VF 8 - chiếc SUV hạng D thời thượng.

