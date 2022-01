VinFast Fadil là “ông vua doanh số” tại Việt Nam năm 2021

Theo kết quả bán hàng được VinFast công bố, trong tháng 12/2021 hãng xe Việt đã bàn giao được tổng cộng 1.753 chiếc Fadil, 601 chiếc Lux A2.0, 608 xe Lux SA2.0 và ngoài ra, đây cũng là tháng đầu tiên VinFast bàn giao mẫu xe điện VF e34 với đợt đầu gồm 85 chiếc. Kết quả kinh doanh ôtô VinFast tháng 12/2021 (Đơn vị: xe).

Doanh số tháng 12/2021 của VinFast Fadil tại Việt Nam có giảm mạnh so với tháng 11 trước đó nhưng cộng dồn cả năm vừa qua, mẫu hatchback hạng A này vẫn bán được tới 24.128 xe, chính thức trở thành xe bán chạy nhất Việt Nam 2021. Tiếp đến, VinFast Lux A2.0 tiêu thụ được 6.330 xe trong năm 2021, nhiều hơn một chút so với Lux SA2.0 (5.180 chiếc). Phối hợp với lượng VF e34 được bàn giao cho khách Việt vào ngày 25/12/2021 vừa qua, trong năm 2021 tổng doanh số xe VinFast đã bán được tổng cộng 35.723 chiếc, tăng trưởng tới 21,2% so với năm 2020.



VinFast Fadil là mẫu xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam trong năm 2021.

Tại triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2022 vừa diễn ra tại Las Vegas (Mỹ), VinFast đã tuyên bố dừng sản xuất xe xăng và chuyển hoàng toàn sang xe điện vào cuối năm nay, đồng thời chính thức nhận đặt hàng trước hai mẫu ôtô điện VF8 và VF9. Sau 48 tiếng mở bản, cả 2 mẫu xe này đã đem về cho hãng xe Việt hơn 24.000 đơn đặt hàng trên toàn cầu.

Những chiếc C-SUV chạy điện VinFast VF e34 đầu tiên đã xuất xưởng và bàn giao cho khách hàng vào ngày 25/12/2021 vừa qua.

Ngày 6/1/2022, VinFast đã chính thức triển khai dịch vụ sửa chữa lưu động (Mobile Service) chính hãng đầu tiên tại Việt Nam. Song song với đó, hãng xe Việt cũng cam kết sẽ phục vụ đến hết vòng đời của từng chiếc xe bán ra với lượng linh kiện được dự trù gấp 1,5 lần so với thông lệ thị trường.