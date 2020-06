VinFast Fadil biển ngũ quý 7 đầu tiên tại Việt Nam

Theo chia sẻ từ chủ xe VinFast Fadil biển ngũ quý, chiếc xe này được đăng ký ở Phòng CSGT ĐB-ĐS Công an tỉnh Bình Dương hôm nay ngày 25/6. May mắn đã mỉm cười khi chủ xe bốc được biển ngũ quý 77.777. Nhiều trường hợp các mẫu xe có biển ngũ quý có thể được bán lại với giá cao gấp 3 gấp 4 lần so với niêm yết. Giống như chiếc Ford Ranger Wildtrak biển số ngũ quý 5 rao bán giá tới 3 tỷ tại Sài Gòn. Tuy nhiên, hiện chủ xe VinFast Fadil độc nhất Việt Nam chưa có ý định sang nhượng lại chiếc xe biển đẹp này. Theo quan niệm phật giáo, số 7 là con số được tôn sùng, nó mang ý nghĩa to lớn, vĩ đại. Đặc biệt, người sở hữu dãy số ngũ quý 7 sẽ thăng tiến trên con đường công danh, có nhiều trợ thủ đắc lực và trung thành, quyền lực sẽ được giữ vững không bị ai xâm phạm. Với cách luận số như vậy, nhiều người không khỏi ngưỡng mộ chủ xe Vinfast Fadil biển khủng - 777.77 này, anh được xem là đã cực kì may mắn bốc trúng biển số này. Trước đó,một chiếc xe Hyundai SantaFe tại Hà Nội cũng đã bốc trúng biển số "ngũ quý" 7. Điều kì lạ là tất cả những chiếc xe này đều mang biển số Hà Nội và cùng có ngoại thất màu trắng. VinFast Fadil ở hữu đèn pha to bản tích hợp dải LED định vị ban ngày. Mặt ca-lăng lớn dễ nhận diện. Đèn hậu thiết kế hiện đại, dùng bóng LED. Nội thất xe được trnag bị màn hình thông tin giải trí cảm ứng 7 inch kết nối Android Auto và Apple CarPlay, hệ thống âm thanh 6 loa, vô lăng ba chấu thể thao, tích hợp nút bấm đa phương tiện, nội thất bọc da kết hợp ghế lái điều chỉnh 6 hướng. Khác với các mẫu xe hạng A khác và khác ngay với cả người anh em song sinh Karl Rock, Fadil sử dụng hẳn động cơ 1.4L 4 xylanh. Nó cho công suất tối đa 98 mã lực tại 6.200 rpm và mô-men xoắn cực đại 128Nm tại 4.400 rpm sử dụng kết hợp với hộp số tự động vô cấp (CVT). Nhờ đó, Fadil có thể vượt mặt bất kỳ mẫu xe nào cùng phân khúc. Đi cùng với sức mạnh này là các trang bị an toàn như Loạt phanh ABS/BA/EBD; 06 túi khí; Cân bằng điện tử (ESP); Khởi hành ngang dốc (HSA); Kiểm soát lực kéo (TSC); Tính năng chống lật (ROM)... Tại thời điểm ra mắt, với chính sách 3 không và nhiều ưu đãi giá xe Vinfast Fadil bán ra từ 395 triệu đồng. Nhưng kể từ 15/7 sắp tới, mẫu xe này sẽ có giá bán từ 425 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn, 459 triệu đồng cho bản nâng cao và cao nhất 499 triệu đồng cho bản Fadil cao cấp. Với biển số mới, giá trị chiếc xe Vinfast Fadil hàng độc này theo giới chơi xe có thể tăng từ 1 tỷ đến 1,5 tỷ đồng. Video: Vinfst Fadil giá 465 triệu - đắt nhất phân khúc.

