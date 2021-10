Honda SH350i Repsol 400 triệu về Việt Nam, đắt hơn Vinfast Fadil

Sau khi SH350i ra mắt tại Việt Nam, rất nhiều khách hàng trong nước đã vui mừng khi biết giá xe Honda SH 350i 2021 đã rẻ hơn hẳn nhờ được lắp ráp trong nước, mang đến cơ hội mua xe giá rẻ hơn cho người dùng. Tuy nhiên, một số dân chơi vẫn săn tìm các mẫu SH 350i được nhập khẩu từ Ý nhằm khẳng định đẳng cấp và thể hiện độ độc cho chiếc xe của mình. Mới đây, hình ảnh xe Honda SH 350i bản đặc biệt với tem HRC Repsol đã được đăng tải, đồng thời thu hút những người dùng chịu chi cho chiếc xe nhập Ý này. Được biết, chiếc xe ga Honda SH 350i Repsol là sản phẩm nhập khẩu trực tiếp từ Ý, thuộc phiên bản đặc biệt với tem xe mô phỏng lại màu sắc xe đua của đội đua Honda MotoGP. Theo đó, chiếc Honda SH 350i đặc biệt mang trên mình bộ cánh với 3 màu sắc chủ đạo là Trắng, Đỏ, và Cam. Nổi bật trên phần ốp đuôi là logo Repsol kích thước lớn, logo tên xe SH vẫn giữ nguyên, trong khi ốp sàn xe có thêm tem 350i màu đỏ khá lớn và nổi bật. Ngoài màu sắc tem xe đặc biệt, trang bị cũng như thiết kế của Honda SH 350i Repsol vẫn không có gì khác biệt so với chiếc SH 350i đang bán ra tại Việt Nam. Xe vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng full LED, đồng hồ là màn hình kỹ thuật số LCD, ổ khoá thông minh Smartkey, cốp xe tích hợp cổng sạc USB. Hệ thống điện tử hỗ trợ trên xe có thể kể đến đồng hồ có khả năng kết nối với điện thoại thông minh, hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC và hệ thống chống bó cứng phanh ABS kênh đôi. Cung cấp sức mạnh cho SH350i Repsol là động cơ xylanh đơn, dung tích 330 cc, SOHC, làm mát bằng dung dịch, đi kèm hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Trang bị này mang đến cho Honda SH350i 2021 công suất 28,8 mã lực tại tua máy 7.500 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 31,8 Nm tại tua máy 5.250 vòng/phút. Theo tìm hiểu, giá xe Honda SH350i Repsol 2021 nhập khẩu nguyên chiếc từ Ý được các cửa hàng kinh doanh xe nhập khẩu chào bán tới gần 400 triệu đồng tuỳ cửa hàng, đắt hơn cả mẫu xe ôtô Vinfast Fadil bản tiêu chuẩn. Mức giá trên hiện cao hơn gấp hai lần so với mẫu Honda SH350i do Honda Việt Nam lắp ráp và sản xuất trong nước. Cụ thể, Honda SH 350i do HVN sản xuất hiện có giá niêm yết từ 146 - 147,5 triệu đồng. Trước đó, một số đại lý Honda HEAD đã bắt đầu làm giá SH 350i khi nâng giá bán mẫu xe này lên 180 triệu đồng. Video: Chi tiết Honda SH350i Repsol 2021 bản đặc biệt.

