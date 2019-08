Video: Tài xế đột quỵ khi đang điều khiển xe tải ở Long An

(Kiến Thức) - Tài xế đột quỵ trong khoang lái khi đang điều khiển chiếc xe tải với tốc độ hơn 40km/h qua khu vực đông dân cư. Rất may không xảy ra tai nạn nghiêm trọng do phụ lái kịp thời hỗ trợ.

Video: Tài xế xe tải đột quỵ trên xe, phụ lái hỗ trợ phanh kịp thời.

Mới đây, một đoạn video clip được ghi lại trong cabin lái của chiếc xe tải lưu thông trên Quốc lộ 62 xuất phát từ miền Tây về hướng Long An đã được chia sẻ mạnh trên cộng đồng mạng. Tài xế xe tải bất ngờ đột quỵ, tử vong trên xe ở vận tốc hơn 40km/h.

Theo một số thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ chiều ngày 21/8/2019. Tài xế điều khiển xe tải Nguyễn Nhật Linh (25 tuổi, ngụ tại Đồng Tháp) đang điều khiển xe theo hướng từ miền Tây về khu vực Long An. Khi đi đến địa phận xã Tân Tây, Huyện Thạnh Hóa thì chiếc xe tải bất ngờ đâm vào lề đường, tài xế đột quỵ tử vong ngay trong cabin lái.

Khoảnh khắc phụ lái choàng tỉnh, phanh gấp chiếc xe tải.

Rất may, khi tài xế Linh đổ gục trên vô lăng, tài phụ nằm ngủ phía sau đã choàng tỉnh và kịp thời đánh lái chiếc xe vào lề đường và phanh gấp. Khu vực chiếc xe đi qua là một khu dân cư đông đúc với nhiều người tham gia giao thông cũng như khu chợ gần đó. Ngay sau khi chiếc xe dừng lại, phụ lái cùng người dân đã tham gia sơ cứu và gọi cấp cứu nhưng tài xế Linh đã không qua khỏi.