Xe Toyota Camry TRD 2020 bán ra từ 742 triệu đồng

Tại triển lãm Ô tô Los Angeles 2018 diễn ra vào tháng 11 năm ngoái, hãng Toyota đã chính thức giới thiệu mẫu xe Camry TRD 2020 với khách hàng Mỹ. Mãi đến nay sau gần 1 năm, Toyota Camry TRD 2020 mới chính thức được báo giá ở thị trường Mỹ. So với bản thường, mẫu sedan Toyota Camry TRD 2020 sẽ sở hữu thiết kế thể thao và hầm hố hơn. Có được điều đó là nhờ gói phụ kiện do bộ phận Toyota Racing Development (TRD) phát triển dành cho Camry. Gói phụ kiện TRD này bao gồm bộ chẻ khí trước, thanh ba-bô-lê bên sườn, bộ khuếch tán sau cũng như cánh gió đuôi. Ngoài ra, vẻ thể thao của Toyota Camry TRD 2020 còn được thể hiện qua những chi tiết ngoại thất màu đỏ như cùm phanh hay logo TRD. Toyota Camry TRD 2020 nhờ sở hữu bộ body kit thể thao nên có thể thấy nó "ngầu" hơn bản thường. Ngoài ra, phần nắp ca-pô sau được trang trí thêm một cánh lướt gió mang đến sự hầm hố, thể thao hơn cho xe. Bên sườn của mẫu xe này xuất hiện bộ vành hợp kim TRD màu đen với đường kính 19 inch dạng đa chấu kép. Tương tự bộ vành này, lưới tản nhiệt, cánh gió đuôi, nóc và bộ khuếch tán của Toyota Camry TRD 2020 cũng được sơn màu đen làm điểm nhấn. Bên trong Toyota Camry TRD 2020 có nhiều chi tiết màu đỏ tương tự ngoại thất. Từ logo TRD thêu trên tựa đầu ghế, dây đai an toàn, chỉ khâu cần số và mặt táp-lô đến viền thảm sàn TRD, tất cả đều có màu đỏ tương phản. Đáng tiếc là nội thất của mẫu xe này lại được bọc da tổng hợp. Không chỉ thay đổi ở thiết kế, Toyota Camry TRD 2020 còn được trang bị hệ thống treo mới, giúp hạ thấp gầm thêm 13 mm, và giảm xóc hiệu chỉnh để mang đến cảm giác êm ái hơn cho hành khách ngồi bên trong. Rô-to phanh trước với kích thước 12,9 inch đi kèm cùm phanh 2 piston mới cũng là trang bị không thể bỏ qua của mẫu sedan cỡ D này. Đặc biệt, Toyota Camry TRD 2020 mới sẽ có thêm lò xo và thanh cân bằng chắc chắn hơn. Điều này giúp tăng 44% khả năng chống lật ở phía trước và 67% ở đằng sau. Nằm bên dưới nắp capô của Toyota Camry TRD 2020 là động cơ xăng V6, dung tích 3,5 lít. Khối động cơ của xe cho công suất tối đa 301 mã lực tại tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 362 Nm tại tua máy 4.700 vòng/phút như bản thường. Bù lại, với hệ thống xả mới, động cơ sẽ mang đến âm thanh ấn tượng hơn. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp.Giá xe Toyota Camry TRD 2020 khởi điểm từ 31.995 USD (khoảng 742 triệu đồng), bao gồm cả 955 USD chi phsi vận chuyển và giao xe. Xe sẽ bắt đầu được tung ra thị trường Mỹ vào mùa thu năm nay cùng người anh em Toyota Avalon TRD 2020. Hiện hãng Toyota vẫn chưa công bố số lượng xuất xưởng của Camry TRD mới. Video: Chi tiết Toyota Camry TRD 2020 mới.

Tại triển lãm Ô tô Los Angeles 2018 diễn ra vào tháng 11 năm ngoái, hãng Toyota đã chính thức giới thiệu mẫu xe Camry TRD 2020 với khách hàng Mỹ. Mãi đến nay sau gần 1 năm, Toyota Camry TRD 2020 mới chính thức được báo giá ở thị trường Mỹ. So với bản thường, mẫu sedan Toyota Camry TRD 2020 sẽ sở hữu thiết kế thể thao và hầm hố hơn. Có được điều đó là nhờ gói phụ kiện do bộ phận Toyota Racing Development (TRD) phát triển dành cho Camry. Gói phụ kiện TRD này bao gồm bộ chẻ khí trước, thanh ba-bô-lê bên sườn, bộ khuếch tán sau cũng như cánh gió đuôi. Ngoài ra, vẻ thể thao của Toyota Camry TRD 2020 còn được thể hiện qua những chi tiết ngoại thất màu đỏ như cùm phanh hay logo TRD. Toyota Camry TRD 2020 nhờ sở hữu bộ body kit thể thao nên có thể thấy nó "ngầu" hơn bản thường. Ngoài ra, phần nắp ca-pô sau được trang trí thêm một cánh lướt gió mang đến sự hầm hố, thể thao hơn cho xe. Bên sườn của mẫu xe này xuất hiện bộ vành hợp kim TRD màu đen với đường kính 19 inch dạng đa chấu kép. Tương tự bộ vành này, lưới tản nhiệt, cánh gió đuôi, nóc và bộ khuếch tán của Toyota Camry TRD 2020 cũng được sơn màu đen làm điểm nhấn. Bên trong Toyota Camry TRD 2020 có nhiều chi tiết màu đỏ tương tự ngoại thất. Từ logo TRD thêu trên tựa đầu ghế, dây đai an toàn, chỉ khâu cần số và mặt táp-lô đến viền thảm sàn TRD, tất cả đều có màu đỏ tương phản. Đáng tiếc là nội thất của mẫu xe này lại được bọc da tổng hợp. Không chỉ thay đổi ở thiết kế, Toyota Camry TRD 2020 còn được trang bị hệ thống treo mới, giúp hạ thấp gầm thêm 13 mm, và giảm xóc hiệu chỉnh để mang đến cảm giác êm ái hơn cho hành khách ngồi bên trong. Rô-to phanh trước với kích thước 12,9 inch đi kèm cùm phanh 2 piston mới cũng là trang bị không thể bỏ qua của mẫu sedan cỡ D này. Đặc biệt, Toyota Camry TRD 2020 mới sẽ có thêm lò xo và thanh cân bằng chắc chắn hơn. Điều này giúp tăng 44% khả năng chống lật ở phía trước và 67% ở đằng sau. Nằm bên dưới nắp capô của Toyota Camry TRD 2020 là động cơ xăng V6, dung tích 3,5 lít. Khối động cơ của xe cho công suất tối đa 301 mã lực tại tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 362 Nm tại tua máy 4.700 vòng/phút như bản thường. Bù lại, với hệ thống xả mới, động cơ sẽ mang đến âm thanh ấn tượng hơn. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Giá xe Toyota Camry TRD 2020 khởi điểm từ 31.995 USD (khoảng 742 triệu đồng), bao gồm cả 955 USD chi phsi vận chuyển và giao xe. Xe sẽ bắt đầu được tung ra thị trường Mỹ vào mùa thu năm nay cùng người anh em Toyota Avalon TRD 2020. Hiện hãng Toyota vẫn chưa công bố số lượng xuất xưởng của Camry TRD mới. Video: Chi tiết Toyota Camry TRD 2020 mới.