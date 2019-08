Ford Escape 2020 "full option" bán ra tới 946 triệu đồng

Hãng xe Mỹ đã chính thức kích hoạt bộ cấu hình trực tuyến cho chiếc crossover cỡ C nhỏ gọn Ford Escape 2020 mới, hay còn được gọi là Kuga ở thị trường châu Âu. Theo đó, xe có giá bán từ 24.885 USD (khoảng 578,7 triệu đồng) chưa gồm phí giao xe đối với bản cơ sở S dùng động cơ EcoBoost 1.5 lít và dẫn động cầu trước. So với Escape 2019 cơ sở, bản 2020 đắt hơn 780 USD (khoảng 18,1 triệu đồng). Mẫu xe SUV Ford Escape 2020 cơ sở được trang bị bánh thép 17 inch, đi kèm phanh đĩa ở cả bốn bánh. Sức mạnh xe đến từ khối động cơ xăng 3 xi-lanh có tích hợp công nghệ ngắt xi-lanh tự động, sản sinh công suất 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240Nm, hộp số tự động 8 cấp là tiêu chuẩn. Các tính năng đáng chú ý khác của Escape mới gồm phanh đỗ điện tử, ghế trước chỉnh tay, các ghế sau trượt linh hoạt, điều hòa chỉnh tay một vùng, bộ công nghệ an toàn Ford Co-Pilot360, bộ chọn chế độ lái và màn hình đa thông tin 4,2 inch sau vô lăng. Tiến lên bản SE với giá từ 27.095 USD (khoảng 630 triệu đồng), xe sẽ sở hữu hệ thống thông tin giải trí SYNC 3 với màn hình cảm ứng 8 inch ở trung tâm cùng ghế lái chỉnh điện 10 hướng, ghế trước có sưởi, khởi động bằng nút bấm, điều hòa tự động 2 vùng và la-zăng hợp kim 17 inch. Đối với mức giá Ford Escape SE Sport Hybrid từ 28.255 USD (khoảng 657 triệu đồng), xe sử dụng động cơ hút khí tự nhiên dung tích 2.5 lít kết hợp động cơ điện và hộp số vô cấp, dẫn động cầu trước hoặc tùy chọn 4 bánh toàn thời gian có giá 1.500 USD (~ 34,8 triệu VNĐ), cho công suất 198 mã lực và mô-men xoắn 207Nm. SE Sport Hybrid tự hào với cụm đồng hồ đo kỹ thuật số 12,3 inch. Tiếp theo, Escape SEL cao cấp hơn có giá từ 29.255 USD (khoảng 680 triệu đồng), được bổ sung chức năng đá chân mở cốp hiện đại, bọc ghế ngồi chất lượng cao hơn, hệ thống cảm biến lùi cùng nhiều tính năng khác. Nếu xe dùng động cư 1.5 lít thì tùy chọn AWD vẫn có giá 1.500 USD (khoảng 34,8 triệu đồng), nhưng nếu dùng EcoBoost 2.0 lít 4 xi-lanh (có giá 2.285 USD - khoảng 53,1 triệu đồng) thì tùy chọn AWD có giá là 1.100 USD (khoảng 25,5 triệu đồng). Cuối cùng, phiên bản Escape Titanium hàng đầu giá 33.400 USD (tương đương 776,7 triệu đồng) khác biệt với những biến thể còn lại với vành hợp kim 19 inch, ghế trước bọc da và hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 10 loa trong đó có một loa siêu trầm. Escape Titanium 2020 được trang bị hệ truyền động hybrid tiêu chuẩn với dẫn động cầu trước, để nâng cấp lên động cơ EcoBoost 2.0 lít, đồng thời sở hữu dẫn động AWD và bộ kéo rơ-moóc hạng II (cả ba thuộc gói tùy chọn 401A Package), khách hàng cần chi thêm 2.885 USD (khoảng 67,9 triệu đồng). Cỗ máy tăng áp 4 xi-lanh cho công suất 250 mã lực và mô-men xoắn cực đại 374Nm. Hầu hết các màu sơn ngoại thất của Ford Escape mới đều là lựa chọn miễn phí, ngoại trừ màu đỏ Rapid Red có giá 395 USD (khoảng 9,1 triệu đồng) và màu trắng Star White có giá 595 USD (khoảng 13,8 triệu đồng). Một vài tùy chọn khác có thể kể đến gồm có tấm chắn trị giá 210 USD (4,8 triệu đồng), đai ốc khóa bánh xe giá 75 USD (1,7 triệu đồng), thảm lót cốp giá 90 USD (2 triệu đồng) hay lót sàn trước/sau trong cabin giá 125 USD (khoảng 2,9 triệu đồng). Các phụ kiện bổ sung đắt tiền hơn bao gồm cửa sổ trời toàn cảnh giá 1.495 USD (khoảng 34,7 triệu đồng), gói Titanium Premium giá 1.995 USD (46,4 triệu đồng) - gồm cửa sổ trời và màn hình hiển thị trên kính chắn gió và các thanh ngang trên giá nóc có giá 145 USD ( 3,3 triệu đồng). Nếu đánh dấu mọi ô tùy chọn trong cấu hình đặt hàng trực tuyến của Ford Escape 2020, chiếc crossover cỡ nhỏ sẽ có giá lên tới 40.705 USD (946,6 triệu đồng), chưa gồm phí giao xe. Tuy nhiên, đây sẽ chưa phải là một chiếc Escape đắt nhất, vị trí này sẽ thuộc về PHEV Escape Titanium (với đủ tùy chọn tương tự) sau khi phiên bản PHEV được thêm vào gia đình Escape vào mùa xuân năm sau. Hệ truyền động hybrid plug-in với công suất 209 mã lực và 207Nm sẽ được cung cấp cho tất cả các phiên bản ngoại trừ bản S và SE. Video: Chi tiết xe SUV cỡ C - Ford Escape 2020 mới.

Hãng xe Mỹ đã chính thức kích hoạt bộ cấu hình trực tuyến cho chiếc crossover cỡ C nhỏ gọn Ford Escape 2020 mới, hay còn được gọi là Kuga ở thị trường châu Âu. Theo đó, xe có giá bán từ 24.885 USD (khoảng 578,7 triệu đồng) chưa gồm phí giao xe đối với bản cơ sở S dùng động cơ EcoBoost 1.5 lít và dẫn động cầu trước. So với Escape 2019 cơ sở, bản 2020 đắt hơn 780 USD (khoảng 18,1 triệu đồng). Mẫu xe SUV Ford Escape 2020 cơ sở được trang bị bánh thép 17 inch, đi kèm phanh đĩa ở cả bốn bánh. Sức mạnh xe đến từ khối động cơ xăng 3 xi-lanh có tích hợp công nghệ ngắt xi-lanh tự động, sản sinh công suất 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240Nm, hộp số tự động 8 cấp là tiêu chuẩn. Các tính năng đáng chú ý khác của Escape mới gồm phanh đỗ điện tử, ghế trước chỉnh tay, các ghế sau trượt linh hoạt, điều hòa chỉnh tay một vùng, bộ công nghệ an toàn Ford Co-Pilot360, bộ chọn chế độ lái và màn hình đa thông tin 4,2 inch sau vô lăng. Tiến lên bản SE với giá từ 27.095 USD (khoảng 630 triệu đồng), xe sẽ sở hữu hệ thống thông tin giải trí SYNC 3 với màn hình cảm ứng 8 inch ở trung tâm cùng ghế lái chỉnh điện 10 hướng, ghế trước có sưởi, khởi động bằng nút bấm, điều hòa tự động 2 vùng và la-zăng hợp kim 17 inch. Đối với mức giá Ford Escape SE Sport Hybrid từ 28.255 USD (khoảng 657 triệu đồng), xe sử dụng động cơ hút khí tự nhiên dung tích 2.5 lít kết hợp động cơ điện và hộp số vô cấp, dẫn động cầu trước hoặc tùy chọn 4 bánh toàn thời gian có giá 1.500 USD (~ 34,8 triệu VNĐ), cho công suất 198 mã lực và mô-men xoắn 207Nm. SE Sport Hybrid tự hào với cụm đồng hồ đo kỹ thuật số 12,3 inch. Tiếp theo, Escape SEL cao cấp hơn có giá từ 29.255 USD (khoảng 680 triệu đồng), được bổ sung chức năng đá chân mở cốp hiện đại, bọc ghế ngồi chất lượng cao hơn, hệ thống cảm biến lùi cùng nhiều tính năng khác. Nếu xe dùng động cư 1.5 lít thì tùy chọn AWD vẫn có giá 1.500 USD (khoảng 34,8 triệu đồng), nhưng nếu dùng EcoBoost 2.0 lít 4 xi-lanh (có giá 2.285 USD - khoảng 53,1 triệu đồng) thì tùy chọn AWD có giá là 1.100 USD (khoảng 25,5 triệu đồng). Cuối cùng, phiên bản Escape Titanium hàng đầu giá 33.400 USD (tương đương 776,7 triệu đồng) khác biệt với những biến thể còn lại với vành hợp kim 19 inch, ghế trước bọc da và hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 10 loa trong đó có một loa siêu trầm. Escape Titanium 2020 được trang bị hệ truyền động hybrid tiêu chuẩn với dẫn động cầu trước, để nâng cấp lên động cơ EcoBoost 2.0 lít, đồng thời sở hữu dẫn động AWD và bộ kéo rơ-moóc hạng II (cả ba thuộc gói tùy chọn 401A Package), khách hàng cần chi thêm 2.885 USD (khoảng 67,9 triệu đồng). Cỗ máy tăng áp 4 xi-lanh cho công suất 250 mã lực và mô-men xoắn cực đại 374Nm. Hầu hết các màu sơn ngoại thất của Ford Escape mới đều là lựa chọn miễn phí, ngoại trừ màu đỏ Rapid Red có giá 395 USD (khoảng 9,1 triệu đồng) và màu trắng Star White có giá 595 USD (khoảng 13,8 triệu đồng). Một vài tùy chọn khác có thể kể đến gồm có tấm chắn trị giá 210 USD (4,8 triệu đồng), đai ốc khóa bánh xe giá 75 USD (1,7 triệu đồng), thảm lót cốp giá 90 USD (2 triệu đồng) hay lót sàn trước/sau trong cabin giá 125 USD (khoảng 2,9 triệu đồng). Các phụ kiện bổ sung đắt tiền hơn bao gồm cửa sổ trời toàn cảnh giá 1.495 USD (khoảng 34,7 triệu đồng), gói Titanium Premium giá 1.995 USD (46,4 triệu đồng) - gồm cửa sổ trời và màn hình hiển thị trên kính chắn gió và các thanh ngang trên giá nóc có giá 145 USD ( 3,3 triệu đồng). Nếu đánh dấu mọi ô tùy chọn trong cấu hình đặt hàng trực tuyến của Ford Escape 2020, chiếc crossover cỡ nhỏ sẽ có giá lên tới 40.705 USD (946,6 triệu đồng), chưa gồm phí giao xe. Tuy nhiên, đây sẽ chưa phải là một chiếc Escape đắt nhất, vị trí này sẽ thuộc về PHEV Escape Titanium (với đủ tùy chọn tương tự) sau khi phiên bản PHEV được thêm vào gia đình Escape vào mùa xuân năm sau. Hệ truyền động hybrid plug-in với công suất 209 mã lực và 207Nm sẽ được cung cấp cho tất cả các phiên bản ngoại trừ bản S và SE. Video: Chi tiết xe SUV cỡ C - Ford Escape 2020 mới.