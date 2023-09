Tỷ lệ cháy của ôtô điện chỉ bằng 1/61 so với xe động cơ đốt trong. 

Mới đây, một nghiên cứu do công ty bảo hiểm AutoInsuranceEZ (Mỹ) thực hiện dựa trên dữ liệu từ Ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia (NTSB), Cục Thống kê Giao thông Vận tải (BTS) và dữ liệu các đợt thu hồi từ chính phủ Mỹ cho thấy, xe động cơ đốt cháy nhiều hơn ôtô điện.

Cụ thể, theo nghiên cứu, xe chạy bằng xăng và dầu diesel sẽ gặp phải 1.530 vụ hỏa hoạn trên 100.000 xe, trong khi chỉ có 25 trong số 100.000 xe chạy hoàn toàn bằng điện bị cháy. Như vậy, xe thuần điện chỉ có 0,025% khả năng bị cháy, so với tỷ lệ lên tới 1,5% của xe động cơ đốt trong và 3,4% của xe hybrid. Điều này cho thấy tỷ lệ cháy của xe điện chỉ bằng 1/61 so với xe sử dụng động cơ đốt trong.

Báo cáo của hãng xe điện Tesla năm 2020 cũng từng chỉ ra rằng, cứ 205 triệu dặm lái xe thì lại có một vụ cháy xảy ra đối với xe Tesla. Còn đối với xe xăng, dầu thì chỉ mới đi được 19 triệu dặm là sẽ có một vụ cháy.

Năm 2022, Cơ quan dự phòng dân sự Thụy Điển MSB cũng từng nghiên cứu và chỉ ra rằng, trong khoảng 611.000 xe điện và hybrid tại quốc gia này thì sẽ có khoảng 16 vụ cháy ôtô điện và xe hybrid mỗi năm, nguy cơ cháy là 1/ 38.000. Trong khi đó, với 4,4 triệu xe dùng động cơ đốt trong tại nước này sẽ có khoảng 3.384 vụ cháy mỗi năm, tỷ lệ cháy là 1 trên 1.300.

Trên thực tế, xe điện ít có khả năng cháy hơn so với xe xăng. Bởi, công nghệ được sử dụng trong pin xe điện được thiết kế đặc biệt để ngăn chặn sự thoát nhiệt, khiến chúng có độ an toàn cao. Ngoài ra, hầu hết các nhà sản xuất EV đều lựa chọn sử dụng pin lithium-ion do hiệu suất và lợi ích vượt trội.