Trẻ nhỏ sẽ ra sao nếu bị nhốt trong xe ôtô đóng kín?

Có một sự thật không phải ai cũng biết, đó là nếu bị nhốt trong xe ôtô, dù người lớn hay trẻ nhỏ, cũng sẽ bị nhiều yếu tố xấu ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, đặc biệt trong những ngày hè nắng nóng.

Sẽ rất nguy hiểm nếu bạn hay những người trông giữ bỏ quên trẻ trong một chiếc xe ôtô bị đóng kín cửa đặc biệt trong những ngày hè nắng nóng.

Đầu tiên, chỉ khoảng 10-15 phút sau khi ôtô được tắt máy và khoá cửa, nhiệt độ trong xe sẽ tăng thêm 8 độ C, bất kể trước đó bạn vừa bật điều hoà lạnh thế nào. Sau khoảng 60 phút, nhiệt độ trong xe có thể đạt ngưỡng 60 độ C. Điều này cực kỳ nguy hiểm với trẻ nhỏ vốn nhạy cảm với nhiệt độ hơn. Bản thân cơ chế tự điều tiết nhiệt độ cơ thể ở trẻ nhỏ cũng chưa hoàn thiện để giúp trẻ kịp thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ nhanh chóng này.

Nhiệt độ trong xe tăng cao sẽ khiến trẻ nhỏ rơi vào hiện tượng sốc nhiệt. Sau khi bị sốc nhiệt, trẻ nhỏ trong xe ôtô sẽ có hiện tượng bị choáng, tim đập nhanh, buồn nôn, mất phương hướng, mê sảng và co giật.

Ngoài ra, trẻ nhỏ bị nhốt trong xe lâu sẽ bị mất nước và điện giải do cơ thể ra nhiều mồ hôi để giảm nhiệt. Điều này sẽ gây ra các vấn đề về tim và hô hấp sau đó như rối loạn nhịp tim, thở hổn hển nếu vẫn tiếp tục ở trong điều kiện nhiệt độ cao kéo dài. Trong tình huống xấu nhất, sốc nhiệt có thể gây tử vong cho trẻ nhỏ nếu bị nhốt trong xe quá lâu.

Do đó, để tránh những tình huống xấu có thể xảy ra, người lái ôtô hãy tập thói quen "Look before Lock" (tạm dịch: "Quan sát trước khi khoá cửa"). Làm như vậy, chúng ta có thể đảm bảo mình không khoá cửa khi trong xe vẫn còn hành khách hoặc trẻ em.