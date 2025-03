Hyundai Genesis 2010 từng có giá tỷ đồng, giờ chỉ hơn 200 triệu

Trên thị trường ôtô cũ Việt Nam, những chiếc Hyundai Genesis Coupe đời 2010 hiện đang được rao bán với giá chưa đến 300 triệu đồng hoặc cao hơn (tuỳ vào độ mới cũ). Dù đã qua khoảng 11 năm tuổi nhưng mọi chi tiết trên một số chiếc xe rao bán vẫn còn khá đẹp mắt. Theo thông tin từ người bán, chiếc Hyundai Genesis Coupe 11 năm tuổi trong bài viết này còn khá nguyên bản, các chi tiết theo xe vẫn còn zin. Xe hiện đã lăn bánh khoảng 110.000km và được bảo dưỡng thường xuyên, mức giá chào bán khoảng 300 triệu đồng (chưa thương lượng). Hyundai Genesis Coupe đời 2010 có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 4.630 x 1.864 x 1.379 (mm), chiều dài cơ sở 2.819 mm. Xe có kiểu dáng thiết kế trẻ trung và chưa lỗi thời, từng có giai đoạn mẫu xe này trở thành trào lưu của những người chơi xe tại Việt Nam.Bên trong khoang nội thất của Hyundai Genesis Coupe 2010 đều được bọc da, không gian của hàng ghế trước khá thoải mái. Để đảm bảo chất lượng xe mới 100%, một số vị trí vẫn được bọc ni-lon. Các công nghệ trang bị trên xe cũng khá đầy đủ khi sở hữu chức năng khởi động bằng nút bấm, điều hòa tự động, bộ lọc khí, đầu CD/MP3, kết nối Bluetooth, cổng kết nối iPod và cảm biến lùi. Hyundai Genesis Coupe 2010 sở hữu khối động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2.0L cho công suất 210 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm. Sức mạnh trên được truyền tới hệ dẫn động cầu sau thông qua hộp số tự động 5 cấp. Xe sở hữu các công nghệ an toàn như hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (EBA). Tuy nhiên, do là mẫu xe có tuổi đời hơn một thập kỷ, mức tiêu hao nhiên liệu của Genesis Coupe cũng là yếu tố người mua cần cân nhắc. Theo đánh giá từ các chủ sở hữu, xe tiêu thụ trung bình khoảng 17 - 20 lít/100 km ngay cả khi động cơ được bảo dưỡng tốt. Với mức giá lên tới 1 tỷ đồng vào năm 2010, Hyundai Genesis Coupe từng là một lựa chọn đáng giá trong phân khúc xe thể thao hai cửa dành cho những khách hàng trẻ trung, doanh nhân hay các tay chơi mới... Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ, mẫu xe này giờ đây lại trở thành một lựa chọn xe thể thao hai cửa giá rẻ và ít được người dùng quan tâm so với các mẫu sedan gia đình đời cũ như Hyundai Accent hay Toyota Vios. Mức giá xe Hyundai Genesis Coupe cũ hiện ngang ngửa với ôtô điện đô thị VinFast VF3 (299 triệu đồng). Video: Hyundai Genesis Sport 2 cửa độ như siêu xe chỉ 300 triệu đồng.

Trên thị trường ôtô cũ Việt Nam, những chiếc Hyundai Genesis Coupe đời 2010 hiện đang được rao bán với giá chưa đến 300 triệu đồng hoặc cao hơn (tuỳ vào độ mới cũ). Dù đã qua khoảng 11 năm tuổi nhưng mọi chi tiết trên một số chiếc xe rao bán vẫn còn khá đẹp mắt. Theo thông tin từ người bán, chiếc Hyundai Genesis Coupe 11 năm tuổi trong bài viết này còn khá nguyên bản, các chi tiết theo xe vẫn còn zin. Xe hiện đã lăn bánh khoảng 110.000km và được bảo dưỡng thường xuyên, mức giá chào bán khoảng 300 triệu đồng (chưa thương lượng). Hyundai Genesis Coupe đời 2010 có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 4.630 x 1.864 x 1.379 (mm), chiều dài cơ sở 2.819 mm. Xe có kiểu dáng thiết kế trẻ trung và chưa lỗi thời, từng có giai đoạn mẫu xe này trở thành trào lưu của những người chơi xe tại Việt Nam. Bên trong khoang nội thất của Hyundai Genesis Coupe 2010 đều được bọc da, không gian của hàng ghế trước khá thoải mái. Để đảm bảo chất lượng xe mới 100%, một số vị trí vẫn được bọc ni-lon. Các công nghệ trang bị trên xe cũng khá đầy đủ khi sở hữu chức năng khởi động bằng nút bấm, điều hòa tự động, bộ lọc khí, đầu CD/MP3, kết nối Bluetooth, cổng kết nối iPod và cảm biến lùi. Hyundai Genesis Coupe 2010 sở hữu khối động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2.0L cho công suất 210 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm. Sức mạnh trên được truyền tới hệ dẫn động cầu sau thông qua hộp số tự động 5 cấp. Xe sở hữu các công nghệ an toàn như hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (EBA). Tuy nhiên, do là mẫu xe có tuổi đời hơn một thập kỷ, mức tiêu hao nhiên liệu của Genesis Coupe cũng là yếu tố người mua cần cân nhắc. Theo đánh giá từ các chủ sở hữu, xe tiêu thụ trung bình khoảng 17 - 20 lít/100 km ngay cả khi động cơ được bảo dưỡng tốt. Với mức giá lên tới 1 tỷ đồng vào năm 2010, Hyundai Genesis Coupe từng là một lựa chọn đáng giá trong phân khúc xe thể thao hai cửa dành cho những khách hàng trẻ trung, doanh nhân hay các tay chơi mới... Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ, mẫu xe này giờ đây lại trở thành một lựa chọn xe thể thao hai cửa giá rẻ và ít được người dùng quan tâm so với các mẫu sedan gia đình đời cũ như Hyundai Accent hay Toyota Vios. Mức giá xe Hyundai Genesis Coupe cũ hiện ngang ngửa với ôtô điện đô thị VinFast VF3 (299 triệu đồng). Video: Hyundai Genesis Sport 2 cửa độ như siêu xe chỉ 300 triệu đồng.