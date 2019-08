Porsche 911 GT3 RS màu độc hơn 14 tỷ tại Sài Gòn

Mới đây nhất thì chiếc siêu xe Porsche 911 GT3 RS màu xanh lá cây độc nhất Việt Nam đã bị bắt gặp khi đang đậu trước một nhà hàng tại khu vực quận 1, được biết thì đây chính là lần đầu tiên mẫu siêu xe này bị bắt gặp trên đường phố sau khi được bàn giao. Chiếc Porsche 911 GT3 RS mới này sở hữu lớp sơn ngoại thất ấn tượng với màu xanh Lizard Green đang rất thịnh hành trong giới chơi xe. Xe thuộc lô 911 GT3 RS thế hệ mới được nhập khẩu chính hãng thông qua đại lí Porsche Việt Nam và là chiếc duy nhất mang màu xanh Lizard Green. Porsche bổ sung thêm một số công nghệ đáng chú ý trên xe và nâng cấp lại khối động cơ. Phần đầu xe mang thiết kế đẹp mắt nay được kết hợp với nắp ca-pô mới đến từ TechArt, các chi tiết ốp đèn xi-nhan ở hốc gió trước cũng được thay thế bằng ốp sợi carbon thể thao hơn. Porsche 911 GT3 RS thế hệ mới sử dụng bộ mâm 5 chấu kép nan hoa với kích thước 20 inch cho bánh trước và 21 inch cho bánh sau được sơn đen mờ, đi cùng với đó hệ thống khóa tâm bánh xe tiên tiến. Xe cũng được thay mới phần cánh gió nguyên bản sang cánh gió to bản bằng sợi carbon của Techart, bộ ốp nhựa cho phần nắp động ở đuôi xe cũng được chủ nhân mạnh tay thay thế bằng bộ ốp sợi carbon mới và cuối cùng là bộ khuếch tán mới cũng được làm từ sợi carbon. Đuôi xe không có nhiều sự khác biệt so với thế hệ trước với ống xả kép được đặt ở vị trí trung tâm được phủ lên một lớp sơn đen bóng mạnh mẽ, hai hốc gió hông giúp điều hòa luồng khí chạy dọc theo thân xe. Cặp đèn hậu được cải tiến là chi tiết phổ biến trên các biến thể mới của dòng 911 huyền thoại. Porsche 911 GT3 RS được trang bị động cơ 6 xi-lanh, dung tích 4.0 lít hút khí tự nhiên, sản sinh công suất cực đại 520 mã lực ( hơn 20 mã lực so với phiên bản tiền nhiệm ). Toàn bộ sức mạnh từ khối động cơ được truyền đến bánh xe sau thông qua hộp số PDK 7 cấp giúp GT3 RS có khả năng tăng tốc từ 0-100 Km/h trong vòng 3,2 giây và có tốc độ tối đa là 312 Km/h.Giá bán Porsche 911 GT3 RS chính hãng hiện đang là 13,95 tỉ đồng chưa bao gồm tùy chọn. Gía thành của xe sẽ có sự thay đổi tùy vào các trang bị mà chủ nhân chọn cho chiếc 911 GT3 RS của mình. Video: Porsche 911 GT3 RS 2019 gần 16 tỷ tại Việt Nam.

Mới đây nhất thì chiếc siêu xe Porsche 911 GT3 RS màu xanh lá cây độc nhất Việt Nam đã bị bắt gặp khi đang đậu trước một nhà hàng tại khu vực quận 1, được biết thì đây chính là lần đầu tiên mẫu siêu xe này bị bắt gặp trên đường phố sau khi được bàn giao. Chiếc Porsche 911 GT3 RS mới này sở hữu lớp sơn ngoại thất ấn tượng với màu xanh Lizard Green đang rất thịnh hành trong giới chơi xe. Xe thuộc lô 911 GT3 RS thế hệ mới được nhập khẩu chính hãng thông qua đại lí Porsche Việt Nam và là chiếc duy nhất mang màu xanh Lizard Green. Porsche bổ sung thêm một số công nghệ đáng chú ý trên xe và nâng cấp lại khối động cơ. Phần đầu xe mang thiết kế đẹp mắt nay được kết hợp với nắp ca-pô mới đến từ TechArt, các chi tiết ốp đèn xi-nhan ở hốc gió trước cũng được thay thế bằng ốp sợi carbon thể thao hơn. Porsche 911 GT3 RS thế hệ mới sử dụng bộ mâm 5 chấu kép nan hoa với kích thước 20 inch cho bánh trước và 21 inch cho bánh sau được sơn đen mờ, đi cùng với đó hệ thống khóa tâm bánh xe tiên tiến. Xe cũng được thay mới phần cánh gió nguyên bản sang cánh gió to bản bằng sợi carbon của Techart, bộ ốp nhựa cho phần nắp động ở đuôi xe cũng được chủ nhân mạnh tay thay thế bằng bộ ốp sợi carbon mới và cuối cùng là bộ khuếch tán mới cũng được làm từ sợi carbon. Đuôi xe không có nhiều sự khác biệt so với thế hệ trước với ống xả kép được đặt ở vị trí trung tâm được phủ lên một lớp sơn đen bóng mạnh mẽ, hai hốc gió hông giúp điều hòa luồng khí chạy dọc theo thân xe. Cặp đèn hậu được cải tiến là chi tiết phổ biến trên các biến thể mới của dòng 911 huyền thoại. Porsche 911 GT3 RS được trang bị động cơ 6 xi-lanh, dung tích 4.0 lít hút khí tự nhiên, sản sinh công suất cực đại 520 mã lực ( hơn 20 mã lực so với phiên bản tiền nhiệm ). Toàn bộ sức mạnh từ khối động cơ được truyền đến bánh xe sau thông qua hộp số PDK 7 cấp giúp GT3 RS có khả năng tăng tốc từ 0-100 Km/h trong vòng 3,2 giây và có tốc độ tối đa là 312 Km/h. Giá bán Porsche 911 GT3 RS chính hãng hiện đang là 13,95 tỉ đồng chưa bao gồm tùy chọn. Gía thành của xe sẽ có sự thay đổi tùy vào các trang bị mà chủ nhân chọn cho chiếc 911 GT3 RS của mình. Video: Porsche 911 GT3 RS 2019 gần 16 tỷ tại Việt Nam.