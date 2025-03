Wuling Hongguang Mini EV 5 cửa "siêu rẻ" rục rịch về Việt Nam

Theo công bố của TMT Motors, trong năm 2025, sẽ có hàng loạt mẫu ô tô điện mới của liên doanh SAIC-GM-Wuling (SGMW) được đưa về bán ở Việt Nam. Bên cạnh Baojun Yep, Baojun Yep Plus và Baojun E100, Wuling Hongguang Mini EV 5 cửa về Việt Nam trong năm nay. Trên trang chủ của Wuling Việt Nam, TMT Motors khẳng định hiện đang thống nhất với liên doanh SGMW để đưa mẫu xe này về Việt Nam sớm nhất có thể. Sự xuất hiện của phiên bản này sẽ tăng thêm sự lựa chọn cho những khách hàng tìm đến dòng ôtô điện Trung Quốc Wuling Hongguang Mini EV. Mới được bán ra tại thị trường Trung Quốc vào đầu năm 2025, xe điện Wuling Hongguang Mini EV 5 cửa sở hữu ngoại hình khác biệt đáng kể so với xe đang bán ở Việt Nam. Trên thực tế, thiết kế ngoại thất của mẫu xe này có vẻ chịu ảnh hưởng từ người anh em Wuling Bingo. Bên ngoài, Wuling Hongguang Mini EV 5 cửa được thiết kế theo phong cách tròn trịa và mềm mại. Xe được trang bị cụm đèn pha cỡ lớn, bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày, hốc gió trung tâm nhỏ trên cản trước và cổng sạc nằm bên dưới logo màu bạc của thương hiệu Wuling. Khu vực sườn xe của Wuling Hongguang Mini EV 5 cửa khá bằng phẳng và không có nhiều đường dập gân. Tại đây, chúng ta sẽ bắt gặp tay nắm cửa sơn cùng màu thân xe và bộ vành thép 13 inch với ốp mâm hình bông hoa năm cánh. Trong khi đó, phía sau xe xuất hiện cụm đèn hậu có thiết kế tương tự đèn pha và cánh gió mui ngắn. Không có gì ngạc nhiên khi Wuling Hongguang Mini EV 5 cửa có kích thước lớn hơn phiên bản 3 cửa cũ. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Tianyu S, xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.256 x 1.510 x 1.578 mm và chiều dài cơ sở 2.190 mm. So với phiên bản 3 cửa, Wuling Hongguang Mini EV 5 cửa dài hơn 336 mm, rộng hơn 17 mm, thấp hơn 43 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng đến 250 mm. Nhờ sự thay đổi về mặt kích thước, xe được trang bị không gian nội thất rộng rãi hơn. Dung tích cốp xe cũng đã tăng lên thành 123 lít hoặc 745 lít nếu gập hàng ghế sau. Bước vào bên trong xe, người lái sẽ bắt gặp không gian nội thất 2 hàng ghế với 4 chỗ ngồi giống phiên bản 3 cửa. Nội thất của mẫu xe này đã có một số thay đổi so với phiên bản 3 cửa cũ như mặt táp-lô, cửa gió và các núm xoay chỉnh điều hòa. Trước mặt người lái là vô lăng 2 chấu hình tròn, tích hợp một số phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và màn hình thông tin giải trí 8 inch. Ở phiên bản cũ, Wuling Hongguang Mini EV không có màn hình cảm ứng này. Sự xuất hiện của màn hình thông tin giải trí khiến cửa gió trung tâm và các núm xoay chỉnh điều hòa đều được chuyển xuống phía dưới. Bên cạnh đó là 2 cửa gió hình tròn nằm ở hai góc của mặt táp-lô. Ghế của Wuling Hongguang Mini EV 5 cửa được bọc bằng nỉ màu sáng, tạo cảm giác thanh lịch. Ở giữa 2 ghế trước là núm xoay chuyển số điện tử. Nguồn cung cấp sức mạnh cho mẫu ô tô điện Trung Quốc này là mô-tơ điện nằm trên cầu sau, tạo ra công suất tối đa 30 kW (khoảng 40 mã lực). Nhờ đó, xe có thể đạt vận tốc tối đa 100 km/h. Bên cạnh đó là cụm pin LFP 16,2 kWh, mang đến quãng đường di chuyển khá ngắn, chỉ 205 km. Tại thị trường Trung Quốc, giá xe Wuling Hongguang Mini EV 5 cửa cho 3 bản trang bị, bao gồm Advanced, Premium và Premium+ bán dao động từ 44.800 - 50.800 Nhân dân tệ (khoảng 157 - 178 triệu đồng). Khi về Việt Nam, xe hứa hẹn sẽ có giá cao hơn bản 3 cửa cũ. Video: Giới thiệu xe điện Wuling Hongguang Mini EV thế hệ mới.

