Siêu xe Maserati MC20 không người lái lập kỷ lục tới 318 km/h

Công nghệ lái xe tự động tốc độ cao giờ đây không phải là điều chỉ có thể xảy ra “trong mơ” bới một chiếc Maserati MC20 tự lái vừa chứng minh điều đó bằng cách đạt tốc độ 318 km/giờ mà không cần tài xế. Đây là lần thứ hai chiếc xe này lập kỷ lục về tốc độ. Cụ thể, trường đại học khoa học công nghệ lớn nhất của Ý, Politecnico di Milano, đã hợp tác với Indy Autonomous Challenge để xác lập kỷ lục tốc mới với công nghệ lái xe tự động. Họ đã thực hiện thành công tại Trung tâm vũ trụ Kennedy, nơi có đường băng dành riêng cho tàu con thoi dài 4,5 km, lý tưởng để chạy một chiếc ôtô với tốc độ cực cao. Siêu xe Maserati MC20 tận dụng phần mềm từ nhóm PoliMOVE-MSU, một phần của bộ phận hiệu suất của AIDA (Trí tuệ nhân tạo lái xe tự động từ Politecnico di Milano). Video được ghi lại trong quá trình thử nghiệm cho thấy chiếc Maserati đã xử lý một cách hoàn hảo khi đi theo một đường thẳng trên đường băng và tăng tốc trong suốt quá trình.Tốc độ xe Maserati MC20 tự lái tăng từ từ nhưng chắc chắn đã đạt tốc độ tối đa 318 km/h, đánh bại kỷ lục 310 km/h do mẫu xe IAC AV-21 thiết lập vào tháng 4/2022. “Những kỷ lục tốc độ thế giới này không chỉ là một sự phô diễn công nghệ tương lai; chúng tôi đang đưa phần mềm điều khiển AI và phần cứng rô-bốt lên đến đỉnh cao tuyệt đối”, Paul Mitchell, CEO của Indy Autonomous Challenge và Aidoptation BV cho biết. Giám đốc khoa học của dự án và Giám đốc Khoa Điện tử, Thông tin và Kỹ thuật sinh học tại Politecnico di Milano - Giáo sư Sergio Matteo Savaresi, đã giải thích thêm về điểm này: “Mục tiêu của các bài kiểm tra tốc độ cao là đánh giá hành vi của tài xế rô-bốt trong điều kiện khắc nghiệt. Các hệ thống AI này đã được thử nghiệm trên các mẫu xe sản xuất thương mại ở tốc độ đường bộ hợp pháp trong các cuộc đua Indy Autonomous Challenge kể từ năm 2021. Nhóm AIDA đã sử dụng thử nghiệm này để mở rộng ranh giới của việc lái xe tự động, cải thiện tính an toàn và độ tin cậy. Được tiến hành trong môi trường được kiểm soát mà không có người lái, thử nghiệm đánh giá tính ổn định, độ bền và thời gian phản ứng của AI, cuối cùng là tăng cường tính an toàn cho các tình huống di chuyển trong đô thị tốc độ thấp.” Video: Giới thiệu siêu xe Maserati MC20 Cielo đặc biệt.

Công nghệ lái xe tự động tốc độ cao giờ đây không phải là điều chỉ có thể xảy ra “trong mơ” bới một chiếc Maserati MC20 tự lái vừa chứng minh điều đó bằng cách đạt tốc độ 318 km/giờ mà không cần tài xế. Đây là lần thứ hai chiếc xe này lập kỷ lục về tốc độ. Cụ thể, trường đại học khoa học công nghệ lớn nhất của Ý, Politecnico di Milano, đã hợp tác với Indy Autonomous Challenge để xác lập kỷ lục tốc mới với công nghệ lái xe tự động. Họ đã thực hiện thành công tại Trung tâm vũ trụ Kennedy, nơi có đường băng dành riêng cho tàu con thoi dài 4,5 km, lý tưởng để chạy một chiếc ôtô với tốc độ cực cao. Siêu xe Maserati MC20 tận dụng phần mềm từ nhóm PoliMOVE-MSU, một phần của bộ phận hiệu suất của AIDA (Trí tuệ nhân tạo lái xe tự động từ Politecnico di Milano). Video được ghi lại trong quá trình thử nghiệm cho thấy chiếc Maserati đã xử lý một cách hoàn hảo khi đi theo một đường thẳng trên đường băng và tăng tốc trong suốt quá trình. Tốc độ xe Maserati MC20 tự lái tăng từ từ nhưng chắc chắn đã đạt tốc độ tối đa 318 km/h, đánh bại kỷ lục 310 km/h do mẫu xe IAC AV-21 thiết lập vào tháng 4/2022. “Những kỷ lục tốc độ thế giới này không chỉ là một sự phô diễn công nghệ tương lai; chúng tôi đang đưa phần mềm điều khiển AI và phần cứng rô-bốt lên đến đỉnh cao tuyệt đối”, Paul Mitchell, CEO của Indy Autonomous Challenge và Aidoptation BV cho biết. Giám đốc khoa học của dự án và Giám đốc Khoa Điện tử, Thông tin và Kỹ thuật sinh học tại Politecnico di Milano - Giáo sư Sergio Matteo Savaresi, đã giải thích thêm về điểm này: “Mục tiêu của các bài kiểm tra tốc độ cao là đánh giá hành vi của tài xế rô-bốt trong điều kiện khắc nghiệt. Các hệ thống AI này đã được thử nghiệm trên các mẫu xe sản xuất thương mại ở tốc độ đường bộ hợp pháp trong các cuộc đua Indy Autonomous Challenge kể từ năm 2021. Nhóm AIDA đã sử dụng thử nghiệm này để mở rộng ranh giới của việc lái xe tự động, cải thiện tính an toàn và độ tin cậy. Được tiến hành trong môi trường được kiểm soát mà không có người lái, thử nghiệm đánh giá tính ổn định, độ bền và thời gian phản ứng của AI, cuối cùng là tăng cường tính an toàn cho các tình huống di chuyển trong đô thị tốc độ thấp.” Video: Giới thiệu siêu xe Maserati MC20 Cielo đặc biệt.