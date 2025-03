Geely Galaxy E8 2025 mới thêm cảm biến LiDAR, giá từ 21.100 USD

Geely Galaxy E8 đời 2025 đã gia nhập thị trường Trung Quốc với mức giá khởi điểm là 153.800 nhân dân tệ (khoảng 21.100 USD). Phiên bản cơ bản của chiếc xe điện này rẻ hơn 22.000 nhân dân tệ (tương đương 3.000 USD) trong khi cung cấp phạm vi hoạt động xa hơn 25 km và công suất mạnh hơn 67 mã lực. Phiên bản Galaxy E8 cao cấp nhất cung cấp hệ thống lái thông minh Haohan do Zeekr phát triển với cảm biến LiDAR trên nóc xe. Mẫu xe điện Geely Galaxy E8 bắt đầu được bán ra tại Trung Quốc vào đầu tháng 1 năm 2024 với mức giá dao động từ 175.800 – 228.800 nhân dân tệ (24.100 – 31.400 USD). Từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, thương hiệu Geely Galaxy đã bán được 32.494 chiếc E8. Năm nay, hãng xe Trung Quốc này đặt mục tiêu thúc đẩy doanh số bán hàng của mẫu xe này. Nhờ đó, Geely Galaxy đã khiến E8 trở nên tốt hơn và rẻ hơn. Kiểu dáng bên ngoài của Geely Galaxy E8 2025 phù hợp với người tiền nhiệm của nó. Tuy nhiên, phiên bản cao cấp nhất của chiếc sedan này có thể được phân biệt bằng cảm biến LiDAR trên nóc xe. Cảm biến này là một phần của hệ thống lái xe thông minh Haohan. Hệ thống này lần đầu tiên được áp dụng trên các xe Zeekr tại Trung Quốc. Các chức năng của hệ thống Haohan bao gồm Điều hướng trên chế độ lái tự động (NOA) trên đường cao tốc. Các tính năng khác của Geely Galaxy E8 là tay nắm cửa ẩn, đường mái nghiêng và kẹp phanh màu đỏ. Kích thước của chiếc EV này là 5010/1920/1465 mm với chiều dài cơ sở là 2925 mm. Khoảng sáng gầm xe của Galaxy E8 là 136 mm. Nhờ đường viền thanh mảnh, hệ số cản của xe là 0,199 Cd. Để so sánh, chiếc Mercedes-Benz EQE có cùng kích thước có hệ số cản là 0,220 Cd. Bên trong, Geely Galaxy E8 có màn hình 8K 45 inch khổng lồ với diện tích hiển thị 1130*138 mm. Màn hình này được trang bị chip Qualcomm Snapdragon 8295. Buồng lái của xe sử dụng hệ điều hành Meizu Flyme OS. Các tính năng khác của xe bao gồm màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió, 23 loa, ghế trước và sau có sưởi, và ghế trước thoải mái. Geely Galaxy E8 dẫn động cầu sau sử dụng hệ thống 400V. Xe có một động cơ điện duy nhất cho công suất 250 kW (335 mã lực) ở trục sau. Công suất tăng 67 mã lực so với mẫu xe năm 2024. Do đó, Galaxy E8 dẫn động cầu sau có thể tăng tốc lên 100 km/h trong 5,49 giây. Geely không nêu rõ thông tin về các biến thể pin của E8 trong buổi lễ ra mắt. Tuy nhiên, phạm vi hoạt động của biến thể dẫn động cầu sau của mẫu xe này là 575 – 700 km (CLTC). Tăng 25 km so với mẫu xe trước đó. Phiên bản 4WD của chiếc xe điện này tự hào có hệ thống điện áp cao 800V và hệ dẫn động 4WD hai động cơ cho công suất 475 kW (637 mã lực). Các động cơ điện này cung cấp thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km là 3,49 giây. Nhờ thông báo của MIIT, chúng ta biết rằng phiên bản 4WD của Galaxy E8 có bộ LFP 75 kWh trên bo mạch, phù hợp với phạm vi CLTC 620 km. Nó hỗ trợ sạc 5,5C, sạc tốt trong 8 phút từ 30 đến 80%. Theo Geely, Galaxy E8 sạc 1 km mỗi giây. Video: Xem chi tiết xe sedan Geely Galaxy E8 2025.

