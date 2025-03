Volkswagen ID.3 2025 "chốt giá" tại Trung Quốc, từ 389 triệu đồng

Volkswagen đã ra mắt ID.3 bản nâng cấp tại Trung Quốc với những thay đổi nhỏ về ngoại thất và nội thất và được trang bị pin lithium iron phosphate (LFP). Volkswagen ID.3 2025 chốt giá từ 119.900 – 136.900 nhân dân tệ (16.500 – 18.800 USD, khoảng 389 - 445 triệu đồng). Volkswagen ID.3 2025 mới luôn được trang bị pin ba thành phần NMC, nhưng đây là lần đầu tiên Volkswagen tung phiên bản sử dụng LFP ra thị trường. Pin LFP do CATL cung cấp có dung lượng 53,6 kWh và cung cấp phạm vi hoạt động 451 km trong điều kiện CLTC. Nó có thể sạc DC 30-80% trong khoảng 48 phút. Động cơ giống như phiên bản trước, cho ra công suất 168 mã lực với mô-men xoắn cực đại 310 Nm. Tiêu thụ 13,4 kWh/100km. Ngoại thất hầu như giống nhau. Bánh xe có thiết kế giống như phiên bản trước và có tùy chọn 18 inhc và 20 inch. Trụ A hiện được sơn một phần màu đen. Volkswagen đã bổ sung thêm hai màu mới là màu be và màu xanh nhạt. Những thay đổi bên trong thú vị hơn. Màn hình điều khiển trung tâm tăng từ 10 inch lên 12,9 inch, trong khi bảng điều khiển LCD vẫn giữ nguyên ở mức 5,3 inch. Ngoài ra, màn hình trung tâm có viền nhỏ hơn và không có nút bấm vật lý gắn phía dưới. Đường hầm trung tâm được thiết kế lại với một đế sạc không dây và hai giá để cốc. Nhìn chung, nội thất có vẻ ngoài cao cấp hơn. Volkswagen cũng cung cấp phiên bản pin NMC của ID.3 với cùng mức giá khởi điểm. Pin nhỏ hơn một chút (52,8 kWh), cung cấp phạm vi hoạt động gần như tương tự (450 km) và sạc nhanh hơn (30-80% trong 42 phút). Sạc AC mất 8,5 giờ, so với 9,5 giờ của phiên bản LFP. Giá xe Volkswagen ID.3 pin NMC tương đương với phiên bản LFP – 119.900 nhân dân tệ (16.500 USD). ID.3 do liên doanh SAIC-VW sản xuất, đây là mẫu xe điện bán chạy nhất của Volkswagen tại Trung Quốc. Vào tháng 1, công ty đã bán được 2.623 chiếc, giảm 65,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2024, công ty đã bán được 93.816 chiếc ID.3 tại Trung Quốc. Video: Xem chi tiết xe điện Volkswagen ID.3 2025.

