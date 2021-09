Toyota Vios tại Việt Nam đang "đại hạ giá", rẻ hơn Hyundai Accent

Liên tục trong vòng hơn 3 tháng tháng trở lại đây, để kích thích thị trường, giải phóng hàng tồn kho, tăng sức mua của thị trường, các hãng xe và đại lý bán ôtô, các cửa hàng xe ôtô cũ đều tung ra các chương trình khuyến mại, giảm giá mạnh chưa từng có đối với đủ các dòng xe, từ giá rẻ đến hạng sang, nhằm kích cầu doanh số trong bối cảnh dịch Covid-19 có diễn biến khá phức tạp.

Trong đó, Toyota Vios tại Việt Nam liên tục được hãng và đại lý tung ra mức ưu đãi cao nhất lên tới gần 50 triệu đồng, nhằm kích cầu sức mua của người tiêu dùng.

Cụ thể, phiên bản Toyota Vios G giảm giá tiền mặt 42 triệu đồng, đi kèm quà tặng camera hành trình (4,5 triệu đồng). Tổng mức ưu đãi cao nhất lên tới 47,5 triệu đồng. Tuy nhiên, quà tặng không có giá trị quy đổi.

Trong tháng 9/2021, Toyota Vios tại Việt Nam tiếp tục được giảm giá lên tới 50 triệu đồng khiến cho giá bán xuống thấp nhất 441 triệu đồng.

Đối với 2 phiên Vios E MT và E CVT, đang có mức giảm 31,5 triệu đồng tiền mặt, khách hàng cũng được tặng kèm camera hành trình. Tổng ưu đãi cao nhất lên tới 36 triệu đồng.

Như vậy, với chính sách ưu đãi của các đại lý Toyota thời điểm hiện tại, giá bán thực tế Toyota Vios E MT đang vào khoảng 441 – 458 triệu đồng. Trong khi bản Vios E CVT và G CVT chỉ khoảng 494 – 539 triệu đồng. Mức giá này được đánh giá rẻ hơn so với Hyundai Accent có giá từ 472 – 542 triệu đồng.

Mức giảm lớn lần này nhờ cộng gộp chương trình hỗ trợ một phần phí trước bạ của Toyota (22 triệu đồng đối với bản G và 16,5 triệu đồng đối với bản E) và ưu đãi thêm từ đại lý.

Theo nhân viên tư vấn bán hàng, giá xe Toyota Vios được ưu đãi mạnh do thị trường giảm nhu cầu. Tuy nhiên, so với tháng trước mức giảm của Vios đã giảm từ 15 – 20 triệu đồng, việc cắt giảm khuyến mại là do nguồn cung bị gián đoạn khiến số lượng xe tại mỗi đại lý không có nhiều.

So với phiên bản tiền nhiệm, Toyota Vios 2021 có nhiều thay đổi trong thiết kế cũng như trang bị. Ngoại thất của Toyota Vios 2021 được làm mới với phần đầu xe và cụm đèn chiếu sáng mới, mang lại vẻ sang trọng và thể thao hơn cho mẫu sedan cỡ B này.

Bên cạnh đó, không gian khoang nội thất của Toyota Vios 2021 cũng được đánh giá cao không kém các đối thủ như Hyundai Accent hay Honda City. Kích thước khung cửa ra vào hàng ghế trước và sau trên Toyota Vios 2021 lớn hơn so với Hyundai Accent và Honda City, giúp người dùng có thể dễ dàng ra vào xe. Đặc biệt hơn cả, Toyota Vios 2021 còn là mẫu xe duy nhất trong phân khúc được trang bị hệ thống 7 túi khí và cảm biến hỗ trợ đỗ xe ở cả trước và sau.

Sau 7 tháng đầu năm 2021, Toyota Vios đang dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam với doanh số bán đạt 10.967 xe, nhiều hơn Hyundai Accent 35 xe (10.932 xe).