Porsche Taycan “khoác áo” Starry Night cực độc của Vincent Van Gogh

Thông thường, nhiều người chơi xe đã lựa chọn cho chiếc Porsche của mình lớp áo của những chiếc xe đua hay những lớp decal lộng lẫy khác. Tuy nhiên, trong một dự án đặc biệt, Porsche New Zealand đã tạo ra một chiếc Porsche Taycan Turbo chạy điện với lớp áo ngoại thất được lấy cảm hứng chính từ bức tranh “Starry Night” nổi tiếng của danh họa người Hà Lan Vincent Van Gogh. Chiếc Porsche Taycan đặc biệt này từng được thương hiệu Porsche New Zealand tạo ra nhằm tri ân tới người cố họa sĩ tài năng, đồng thời chiếc xe cũng đã từng được trưng bày tại một sự kiện về cố họa sĩ Van Gogh tại đây. Mẫu xe từng được Porsche chế tạo đặc biệt cho sự kiện triển lãm Van Gogh Alive - The Experience, một cuộc triển lãm “đa giác quan” về các tác phẩm của vị cố họa sĩ Hà Lan, mang đến cho du khách một góc nhìn mới lạ hơn đối với những bức tranh đã quá đỗi quen thuộc với những người đam mê nghệ thuật. Bức tranh Starry Night trên Porsche Taycan, về nguyên bản từng được danh họa Van Gogh vẽ vào tháng 6/1989. Bức tranh này mô tả lại khung cảnh bên ngoài cửa sổ phòng bệnh của ông ở Saint- Rémy-de-Provence, miền Nam nước Pháp về đêm, tuy nhiên trên thực tế bức tranh này lại được ông vẽ vào ban ngày dựa theo trí nhớ của mình. Bức tranh này được mệnh danh là một trong những tác phẩm khắc họa bầu trời đêm đẹp nhất từ trước đến nay. Trong Starry Night, những đường xoáy đầy mê hoặc đã kết hợp với nhau tạo thành khung cảnh một bầu trời đêm đầy huyền bí, những ngôi sao được cách điệu với những vòng xoáy cùng cây hoàng đàn lớn, ở dưới là một ngôi làng đầy bình yên. Chiếc Porsche Taycan mà Porsche New Zealand tạo ra không mô phỏng lại toàn bộ tất cả các chi tiết trên bức tranh mà chỉ lấy lại hình ảnh “bầu trời đêm” đầy mê hoặc với những vòng tròn xoáy độc đáo để tạo nên lớp áo ngoại thất cho chiếc sedan thể thao chạy điện. Thương hiệu đã khéo léo thiết kế lớp áo ngoại thất với những đường tròn họa tiết này. Lớp áo này càng trở nên đặc biệt hơn với những mảng màu, họa tiết được mô phỏng lại giống với bức tranh nguyên bản với những đường màu giống như những nét vẽ thật của Van Gogh trên bức tranh Starry Night Trên ngoại thất của xe, phần bầu trời màu xanh chủ đạo của bức tranh Starry Night được mô phỏng lại tạo thành bởi các nét màu xanh đậm nhạt đan xen nhau. Những chi tiết nổi bật trên lớp áo này chính là những “ngôi sao đêm” màu vàng sáng rực, tuy nhiên cũng đã được thiết kế theo phong cách của bức tranh Starry Night với những ngôi sao đêm màu vàng, được tạo thành từ những hoạt tiết đường xoáy trộn lẫn với một số nét xanh như một cách mô tả chân thật nhất hình ảnh của bầu trời đêm bình yên trong bức tranh nổi tiếng. Porsche Taycan chạy điện được trang bị bộ pin lithium-ion 93,4 kWh với cấu trúc 800 volt được đặt dọc chiều dài của xe. Khi sạc bằng hệ thống hiệu năng cao 270 kW chỉ với 22 phút để nạp lại 80% dung lượng, xe chỉ cần 5 phút sạc là đủ để xe đi được quãng đường khoảng 96 km. Với hệ thống sạc nhanh DC 150kW, thời gian cần để sạc từ lúc cạn pin đến 80% cũng chỉ là 36 phút. Theo Porsche, với pin được sạc đầy, Taycan Turbo có thể đi được 450 km liên tục. Xe được trang bị động cơ điện với công suất tiêu chuẩn 616 mã lực, giống với trên phiên bản Turbo S. Điểm khác nhau của hai phiên bản này là khi ở chế độ Overboost, Taycan Turbo sẽ có công suất 671 mã lực và mô men xoắn cực đại 850 Nm trong khi Turbo S có công suất 750 mã lực và mô-men xoắn 1.050 Nm. Sức mạnh này được truyền đến bánh sau thông qua hộp số tự động hai cấp với số 1 hỗ trợ khả năng tăng tốc và số 2 giúp tiết kiệm nhiên liệu. Porsche Taycan Turbo có khả năng tăng tốc 0 – 100 km/h trong 3 giây. Video: Chi tiết Porsche Taycan, siêu xe điện mạnh 761 mã lực.

