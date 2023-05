MG Maxus 9 - MPV thuần điện hạng sang chốt giá từ 1,72 tỷ đồng

MG Maxus 9 2023 mới là phiên bản thương mại của Maxis Mifa concept – ra mắt tại triển lãm Thượng Hải 2021. Mẫu MPV sang trọng nhất của thương hiệu MG được giới thiệu chính thức lần đầu tiên tại Trung Quốc vào tháng 11/2021. Đến tháng 3/2023, MG Maxus 9 “cập bến” khu vực Đông Nam Á, cụ thể là thị trường Thái Lan, thông qua triển lãm Bangkok International Motor Show 2023. Sau khoảng hơn một tháng có mặt tại xứ sở chùa Vàng, đến nay MG Maxus 9 mới được công bố giá bán. Theo đó, tại Thái Lan xe được phân phối với 2 phiên bản là: X Luxury và V Super Luxury. Giá xe MG Maxus 9 2023 tương ứng của 2 phiên bản này lần lượt là 2,499 triệu Baht (khoảng 1,72 tỷ đồng) và 2,699 triệu Baht (khoảng 1,86 tỷ đồng). Trên thực tế, MG Maxus 9 chính là mẫu xe SAIC Maxus Mifa 9 hiện đang bán ở thị trường Trung Quốc. Lý giải về tên gọi “Mifa”, đây là từ viết tắt của Maximum (tối đa, ám chỉ không gian/giá trị), Intelligent (thông minh), Friendly (thân thiện) và Artistic (đậm chất nghệ thuật). Khi chuyển sang thương hiệu MG, tên Mifa đã được lược bỏ.MG Maxus 9 2023 chạy điện có phong cách thiết kế tối giản, trong khi vóc dáng đậm chất các mẫu MPV truyền thống. Phần đầu xe được trang bị hệ thống đèn 2 tầng với dải đèn LED định vị ban ngày được làm khá mảnh ở phía trên còn đèn pha LED đặt thấp bên dưới, trong hốc. Sâu xuống phía dưới là hốc gió trung tâm hình chữ nhật, được tích hợp vào cản trước màu đen. Đáng chú ý, ở giữa hốc gió trung tâm còn có hộp màu đen chứa radar, phục vụ hệ thống an toàn chủ động ADAS của xe. Nhìn ngang hông xe, MG Maxus 9 gây ấn tượng với lối thiết kế tương phản 2 tông màu. Cụ thể, nóc, các cột bên sườn và ốp gương chiếu hậu đều sơn màu đen bóng, trong khi thân, đầu và đuôi xe sơn màu trắng. Ngoài ra, để tạo cảm giác cao cấp và sang trong, MG Maxus 9 còn có một số chi tiết được mạ crôm như nẹp trên cản trước/cản sau, đường chân kính, cột C, nẹp trên cửa và ốp gương chiếu hậu. Chiếc MPV sang trọng nhất của thương hiệu MG được trang bị gương chiếu hậu có tính năng gập điện, chỉnh điện và tích hợp đèn báo rẽ. Thêm vào đó là cửa lùa chỉnh điện. MG Maxus 9 sở hữu bộ mâm hợp kim 5 chấu kép hình chữ "V", kích thước 19 inch. Bộ mâm này được bao bởi lốp run-flat kích thước 235/55 R19, và cửa lùa chỉnh điện. Di chuyển ra phía đuôi xe, MG Maxus 9 thu hút sự chú với cụm đèn hậu LED chạy ngang hết bề rộng của xe và kéo dài xuống chắn bùn. Xe có cánh gió mui tích hợp đèn phanh trên cao và cửa cốp đóng/mở chỉnh điện. Kích thước dài x rộng x cao của chiếc MPV là 5.270 x 2.000 x 1.840 mm, chiều dài cơ sở 3.200 mm. So với Toyota Alphard, số đo của Maxus 9 “nhỉnh” hơn hẳn. Bên trong cabin, MG Maxus 9 có cấu hình 6 ghế đơn cao cấp (2+2+2). Trong đó, phiên bản V Super Luxury cao cấp có 2 ghế thương gia tích hợp các chức năng chỉnh điện, sưởi, làm mát và massage cùng màn hình điện tử tích hợp để điều khiển. Với những trang bị tiện ích này, MG Maxus 9 thậm chí còn hiện đại hơn một số mẫu MPV đắt tiền hơn, điển hình là Toyota Alphard. Ngoài ra, phiên bản cao cấp nhất này còn có ghế lái nhớ vị trí, ghế trước với tính năng sưởi ấm/thông gió/massage, gương chiếu hậu kỹ thuật số, hệ thống âm thanh 12 loa và 9 cổng USB. Nội thất trên phiên bản này đều được bọc da thật pha da tổng hợp. Đối với phiên bản tiêu chuẩn, hệ thống ghế ngồi được bọc da bằng chất liệu da tổng hợp. Ghế lái của xe chỉnh điện 8 hướng trong khi ghế phụ lái chỉnh điện 4 hướng. Các trang bị tiện ích nổi bật trên MG Maxus 9 có: vô lăng bọc da 2 chấu, chỉnh 4 hướng, tích hợp phím chức năng; bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch; màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch nằm độc lập trên mặt táp-lô, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto; hệ thống đèn viền nội thất 64 màu; gương chiếu hậu tự động chống chói; sạc điện thoại không dây; bệ tì tay hàng ghế thứ hai tích hợp bàn gấp. Về truyền động, MG Maxus 9 sử dụng hệ truyền động xoay quanh mô tơ điện đơn công suất 245 mã lực, 350Nm mô-men xoắn. Pin lithium-ion 90 kWh cho xe vận hành 540 km theo chu trình thử nghiệm NEDC, bản cao cấp có dung lượng pin lớn hơn chạy được 650 km mỗi lần sạc. Bộ pin trên MG Maxus 9 có thể sạc bằng bộ sạc chậm AC 11 kW hoặc sạc nhanh DC 120 kW. Thời gian sạc đầy pin bằng sạc chậm là 8,5 tiếng. Về an toàn, MG Maxus 9 được trang bị 6 túi khí, phanh tay điện tử, hệ thống cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo khi người lái mất tập trung, cảnh báo tiền va chạm, phanh khẩn cấp tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống kiểm soát hành trình tốc độ thấp, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp, ngăn va chạm trong điểm mù và camera 360 độ. Video: MG Maxus 9 - MPV thuần điện hạng sang của Trung Quốc.

