Toyota Noah và Voxy 2022 giá rẻ "cháy hàng" sau 1 tuần ra mắt

Vào hôm 13/1/2022 vừa qua, hãng xe Nhật Bản đã chính thức vén màn cặp đôi xe gia đình Toyota Noah và Voxy 2022 thế hệ mới. Chỉ 1 tuần sau khi ra mắt, cặp đôi MPV của thương hiệu "thiện lành" đã được hơn 30.000 khách hàng thị trường nội địa đặt mua. Trên thực tế, hãng đã bắt đầu nhận cọc dành cho xe MPV Toyota Noah và Voxy 2022 từ ngày 8/12/2021. Theo tạp chí Best Car của Nhật Bản, tính đến nay, đã có tổng cộng 31.500 khách hàng đặt mua Toyota Noah và Voxy 2022 tại xứ sở hoa anh đào. Có thể nói, đây là một tín hiệu tích cực dành cho cặp đôi xe MPV này. Đồng thời, con số này cũng cao hơn nhiều so với mục tiêu mà hãng đề ra cho Noah và Voxy mới. Trước đó, Toyota đặt mục tiêu bán được 8.100 chiếc Noah mỗi tháng và con số tương ứng của Voxy là 5.400 chiếc. Theo thông tin của tạp chí Best Car, Toyota Voxy 2022 chiếm khoảng 60% trong tổng lượng đơn đặt hàng, tương đương 19.000 xe, mặc dù mẫu xe này đắt hơn người anh em Noah. Tại thị trường Nhật Bản, giá xe Toyota Voxy 2022 dao động từ 3,09 - 3,96 triệu Yên (624 - 780 triệu đồng). Trong khi đó, Toyota Noah 2022 có giá từ 2,67 - 3,89 triệu Yên (539 - 785 triệu đồng). Tương xứng với giá cao hơn, Toyota Voxy 2022 cũng có thiết kế ngoại thất ấn tượng hơn, đặc biệt ở khu vực đầu xe. Là xe nhắm đến các gia đình, cặp đôi MPV của Toyota có những trang bị tiện nghi nổi bật như cửa trượt bên sườn và cửa cốp tích hợp cảm biến đá chân. Người dùng chỉ cần khua chân bên dưới cửa là có thể mở ra mà không cần dùng tay. Đặc biệt, cửa cốp sau của xe còn có cơ chế mở theo ý muốn. Theo Toyota đây là 2 mẫu xe đầu tiên trên thế giới có cửa cốp như thế này. Nhờ đó, cửa cốp có thể dừng ở bất kỳ vị trí nào khi đang mở. Tính năng này sẽ rất hữu dụng trong trường hợp không gian phía sau xe bị hạn chế. Tùy vào phiên bản, khách hàng có thể dùng tay hoặc nút bấm trên xe để mở cửa cốp theo ý muốn. Bên trong 2 mẫu xe này là cấu hình nội thất 7 chỗ hoặc 8 chỗ. Ở phiên bản 7 chỗ, xe đi kèm 2 ghế thương gia ở hàng thứ hai trong khi hàng cuối cùng có tính năng gập 1 chạm bằng nút bấm. Ngoài ra, ghế cuối của phiên bản 7 chỗ còn có thể trượt theo chiều dọc trong khoảng cách 745 mm. Trong khi đó, phiên bản 8 chỗ được trang bị ghế dài ở hàng thứ 2, có thể gập 60:40. Hàng ghế cuối của bản 8 chỗ cũng có thể trượt nhưng chỉ trong khoảng cách 705 mm. Nếu chi thêm tiền, khách hàng có thể trang bị ghế dài 2 chỗ cho Toyota Voxy và Noah 2022 để chừa khoảng trống cho hành khách xuống hàng ghế cuối một cách dễ dàng. Đó là chưa kể đến phiên bản Welcab với cầu lên cho xe lăn và ghế xoay ra cửa dành cho người khuyết tật hoặc người già. Những trang bị tiện nghi khác của xe bao gồm hệ thống thông tin giải trí Display Audio hoặc Display Audio Plus. Màn hình đi kèm với 2 hệ thống này có kích thước lần lượt là 8 inch và 10,5 inch, hỗ trợ hệ thống định vị Connected Navigation, kết nối wifi... Khi mua Toyota Voxy và Noah 2022, khách hàng Nhật Bản có thể chọn 1 trong 2 loại động cơ. Đầu tiên là hệ truyền động hybrid với máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.8L, sản sinh công suất tối đa 140 mã lực. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L với công suất tối đa 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 202 Nm, đồng hành cùng hộp số Direct-Shift CVT. Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian được trang bị tùy chọn cho cả 2 động cơ này. Cuối cùng là gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense, bao gồm hệ thống hỗ trợ đánh lái tránh va chạm và giảm tốc để ngăn xe tiến quá sát với người đi bộ, người đạp xe hoặc ôtô đang đỗ, ngăn va chạm sớm, kiểm soát tăng tốc ở tốc độ thấp, phanh hỗ trợ đỗ xe, hỗ trợ đánh lái khẩn cấp, cảnh báo phương tiện cắt ngang trước đầu xe, cảnh báo va chạm khi mở cửa hay hỗ trợ đỗ xe. Video: Giới thiệu Toyota Noah và Voxy 2022 hoàn toàn mới.

