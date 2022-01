Toyota Noah và Voxy 2022 - “chuyên cơ mặt đất” chỉ từ 539 triệu đồng

Mới đây, hãng xe Nhật Bản đã chính thức vén màn cặp đôi xe MPV 8 chỗ Toyota Noah và Voxy 2022 thế hệ mới ở thị trường quê nhà. Ở thế hệ thứ 4, cặp đôi MPV Nhật Bản này vẫn mang trên mình thiết kế vuông vức như trước nhưng có thêm nhiều trang bị công nghệ hiện đại hơn. Mẫu xe MPV Noah và Voxy 2022 được phát triển dựa trên phiên bản GA-C của cơ sở gầm bệ Toyota New Global Architecture (TNGA). Cơ sở gầm bệ này được điều chỉnh cấu trúc thân vỏ để mang đến không gian nội thất rộng rãi hơn cho xe. Tương tự các thế hệ trước, Toyota Voxy 2022 cũng có thiết kế ngoại thất hầm hố hơn người anh em Noah. Có thể thấy rõ điều này qua thiết kế lưới tản nhiệt không viền cỡ lớn, kéo dài xuống gần hết cản trước. Nối liền với lưới tản nhiệt là cụm đèn pha LED và hai khe gió nằm dọc. Bao quanh những chi tiết này là nẹp mạ crôm sáng bóng, nối liền với cánh lướt gió bên dưới. Ngoài ra, Toyota Voxy 2022 còn có dải đèn LED định vị ban ngày (DRL) nằm bên trên, sát với nắp ca-pô. Riêng logo của hãng Toyota được đặt giữa lưới tản nhiệt và đèn DRL. Ở bên sườn, Toyota Voxy 2022 có nẹp mạ crôm ở đường chân kính và bộ vành hợp kim 5 chấu kép. Đằng sau xe xuất hiện cụm đèn hậu hất lên trên, nối liền với cột D. Ở giữa đèn hậu còn có 4 dải đèn nằm ngang, logo của hãng Toyota và tem chữ nổi "Voxy". Trong khi đó, Toyota Noah 2022 được trang bị lưới tản nhiệt với 3 nẹp mạ crôm nằm ngang và tích hợp đèn sương mù trước khá nhỏ. Bên trên là nẹp màu đen tích hợp logo của hãng Toyota và nối với đèn pha. So với Voxy mới, Toyota Noah 2022 không có đường chân kính mạ crôm. Riêng đèn hậu của mẫu MPV này có thiết kế giống Toyota Voxy 2022 nhưng không có 4 dải đèn ở giữa. Để mang đến sự tiện lợi cho người dùng, cặp đôi MPV rẻ hơn Toyota Alphard còn có cửa trượt bên sườn và cửa cốp tích hợp cảm biến đá chân. Người dùng chỉ cần khua chân bên dưới cửa là có thể mở ra mà không cần dùng tay. Đặc biệt, cửa cốp sau của xe còn có cơ chế mở theo ý muốn. Theo hãng Toyota, đây là 2 mẫu xe đầu tiên trên thế giới có cửa cốp như thế này. Nhờ đó, cửa cốp có thể dừng ở bất kỳ vị trí nào khi đang mở. Tính năng này sẽ rất hữu dụng trong trường hợp không gian phía sau xe bị hạn chế. Tùy vào phiên bản của Toyota Voxy và Noah 2022, khách hàng có thể dùng tay hoặc nút bấm trên xe để mở cửa cốp theo ý muốn. Bước vào bên trong xe, người dùng sẽ được chào đón bằng không gian nội thất 7 chỗ hoặc 8 chỗ. Ở phiên bản 7 chỗ, xe đi kèm 2 ghế thương gia ở hàng thứ hai trong khi hàng cuối cùng có tính năng gập 1 chạm bằng nút bấm. Ngoài ra, ghế cuối của phiên bản 7 chỗ còn có thể trượt theo chiều dọc trong khoảng cách 745 mm. Trong khi đó, phiên bản 8 chỗ được trang bị ghế dài ở hàng thứ 2, có thể gập 60:40. Hàng ghế cuối của bản 8 chỗ cũng có thể trượt nhưng chỉ trong khoảng cách 705 mm. Nếu chi thêm tiền, khách hàng có thể trang bị ghế dài 2 chỗ cho Toyota Voxy và Noah 2022 để chừa khoảng trống cho hành khách xuống hàng ghế cuối một cách dễ dàng. Đó là chưa kể đến phiên bản Welcab với cầu lên cho xe lăn và ghế xoay ra cửa dành cho người khuyết tật hoặc người già. Không chỉ rộng rãi và thực dụng, Toyota Voxy và Noah 2022 còn tiện nghi với hệ thống thông tin giải trí Display Audio hoặc Display Audio Plus. Màn hình đi kèm với 2 hệ thống này có kích thước lần lượt là 8 inch và 10,5 inch, hỗ trợ hệ thống định vị Connected Navigation. Ngoài ra, đây còn là 2 mẫu xe Toyota đầu tiên được trang bị hệ thống kết nối Wi-Fi. Tại thị trường Nhật Bản, Toyota Noah 2022 có giá dao động từ 2,67 - 3,89 triệu Yên (539 - 785 triệu đồng). Giá xe Toyota Voxy 2022 cao hơn, từ 3,09 - 3,96 triệu Yên (624 - 780 triệu đồng). Video: Toyota Noah và Voxy 2022 - “chuyên cơ mặt đất” giá rẻ trình làng.

