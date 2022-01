Vén màn Honda Step WGN 2022 - MPV “trần cao, mái thoáng” đáng tiền

Đúng như kế hoạch, vào ngày 7/1/2022, hãng xe Nhật Bản đã chính thức vén màn Honda Step WGN 2022 mới ở thị trường nội địa qua sự kiện trực tuyến. Đây là mẫu xe MPV đã từng lần đầu tiên trình làng tại Nhật Bản vào năm 1996. Bước sang thế hệ mới, Step WGN được áp dụng ngôn ngữ thiết tiến hóa của hãng Honda. Do đó, xe sở hữu ngoại hình trông gọn gàng và đơn giản hơn thế hệ cũ. Tại xứ sở hoa anh đào, mẫu xe MPV Honda Step WGN 2022 có 2 phiên bản mang tên Air và Spada. Dù ở phiên bản nào, mẫu MPV này cũng có cụm đèn pha LED hình chữ nhật vuông thành sắc cạnh, đi kèm dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L". Bên trên đèn pha là nẹp mạ crôm, ôm lấy nắp ca-pô của xe. Ở phiên bản Air, Honda Step WGN 2202 có lưới tản nhiệt nhỏ hơn và khe gió ở giữa đầu xe. Bên dưới là hốc gió trung tâm và 2 hốc đèn sương mù hình chữ nhật tách rời nhau. Trong khi đó, bản Spada được trang bị lưới tản nhiệt lớn gấp đôi, hốc gió trung tâm đi kèm mắt lưới hình mắt cáo và nối liền với hốc đèn sương mù. Nhìn từ bên sườn, có thể thấy Honda Step WGN 2022 được trang bị cột A đẩy lùi về phía sau và đường vai xe thấp hơn trước. Tiếp đến là cửa trượt cỡ lớn và bộ vành hợp kim 16 inch với thiết kế 5 chấu kép, sơn 2 màu thể thao. Đằng sau Honda Step WGN 2022 là đuôi xe phẳng, có cụm đèn hậu nằm dọc, ôm lấy kính cửa cốp. Cản sau của xe sẽ thay đổi thiết kế, tùy theo phiên bản. Mở cửa trượt của Honda Step WGN 2022 và bước vào bên trong, người lái sẽ thấy không gian nội thất rộng rãi nhờ trần xe cao. Mẫu MPV này được trang bị 3 hàng ghế và có đủ chỗ cho 6 - 7 người ngồi. Không gian phía trên đầu hành khách và khoảng duỗi chân đều vô cùng "hào phóng". Ở giữa xe, Honda Step WGN 2022 được trang bị 2 ghế thương gia nằm tách riêng với nhau. Ghế này có thể ngửa hẳn ra phía sau, tạo thành chiếc giường cho hành khách. Đồng thời, ghế giữa có thể trượt lên/xuống và sang trái/phải, tùy theo ý hành khách. Để mang đến cảm giác thoải mái cho hành khách, hãng Honda sử dụng tông màu nhẹ hơn và ấm áp, lấy cảm hứng từ không gian phòng khách, cho Step WGN 2022 bản Air. Trong khi đó, nội thất của bản Spada lại dùng tông màu tối hơn sao cho trông cao cấp hơn. Ngoài tông màu, bản Spada còn dùng ghế bọc da phối nỉ sang trọng hơn. 2 ghế giữa của bản Spada đi kèm bệ đỡ bắp chân - trang bị không có ở bản Air. Một chi tiết nữa thể hiện sự quan tâm của hãng Honda dành cho khách hàng chính là những đường nét nằm ngang trong nội thất của Step WGN 2022. Theo hãng Honda, những đường nét này có tác dụng "cân bằng tầm nhìn của hành khách" và giúp giảm tình trạng say xe. Bên cạnh đó, nội thất của xe còn được bọc bằng chất liệu Fabtech chống thấm cả nước lẫn dầu nên dễ lau sạch. Điều này chắc chắn sẽ giúp xe ghi điểm trong mắt các khách hàng có con nhỏ. Không chỉ thực dụng và rộng rãi, nội thất của Honda Step WGN 2022 còn có nhiều trang bị hiện đại hơn như màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 11,4 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 10,25 inch, màn hình 15,6 inch gắn trên trần dành cho hành khách hay nút bấm chuyển số ở phiên bản dùng hộp số tự động. Chưa hết, Step WGN 2022 còn có cửa gió điều hòa với tấm lưới phủ bên trên giống Honda Civic thế hệ mới. Phía trên hộc đựng găng bên phía ghế phụ lái có thêm khay đựng đồ thực dụng mới. Đáng tiếc là hãng Honda hiện chưa công bố thông tin cụ thể về động cơ của Step WGN 2022. Chỉ biết rằng, xe sẽ có 2 tùy chọn động cơ. Trong đó, có hệ truyền động hybrid e:HEV với 2 mô-tơ điện cùng 3 chế độ lái EV, Hybrid và Engine. Cuối cùng là hệ thống an toàn chủ động Honda Sensing được trang bị tiêu chuẩn cho xe.Giá xe Honda Step WGN 2022 chưa được công bố, nó sẽ được trưng bày trong triển lãm Tokyo Auto Salon 2022. Đến mùa xuân năm nay, xe sẽ được bán ra thị trường như đối thủ của Toyota Noah và Voxy. Video: Giới thiệu Honda Step WGN 2022 hoàn toàn mới.

