Top 15 mẫu xe ôtô “nồi đồng, cối đá” nhất năm 2022

Qua danh sách kể trên, có thể thấy xe Toyota và SUV cỡ lớn chiếm tỷ lệ nhiều nhất. "Toyota chiếm phần lớn trong top 10 mẫu xe bền bỉ nhất, điều này xác nhận danh tiếng của hãng trong việc chế tạo những chiếc xe 'nồi đồng, cối đá' và đáng tin cậy", ông Brauer nhận xét.

Trong danh sách của iSeeCars.com, đứng đầu là 2 mẫu SUV cỡ lớn của Toyota, bao gồm Land Cruiser (thứ nhất) và Sequoia (thứ hai). Cả hai đều là những mẫu SUV được phát triển dựa trên cấu trúc khung gầm sát-xi rời của xe bán tải. Trong đó, tỷ lệ những chiếc Toyota Sequoia có thể chạy hơn 320.000 km là 14,2%, gấp đôi mẫu xe liền sau là Chevrolet Suburban (6,6%)

"Dòng xe biểu tượng và không thể phá hủy Toyota Land Cruiser được chế tạo để có thể tồn tại ít nhất 25 năm, ngay cả dưới điều kiện vận hành khắc nghiệt nhất. Mẫu xe này được tin tưởng ở những quốc gia đang phát triển, nơi khả năng chạy off-road là quy chuẩn", ông Brauer cho biết. "Tương tự Land Cruiser, mẫu SUV Toyota Sequoia cũng có sự bền bỉ của khung gầm xe bán tải với nội thất 3 hàng ghế thực thụ, đủ chỗ cho 8 hành khách. Điều này khiến Toyota Sequoia trở thành mẫu xe gia đình lý tưởng, có thể đáp ứng những đòi hỏi khắt khe và chở nặng".

Ngoài ra, trong danh sách của iSeeCars.com, còn có sự xuất hiện của 5 mẫu SUV cỡ lớn khác nhưng do người Mỹ sản xuất, bao gồm Chevrolet Suburban (đứng thứ 3), GMC Yukon XL (thứ 4), Ford Expedition (thứ 6), Chevrolet Tahoe (thứ 7) và GMC Yukon (thứ 12). Tất cả 5 mẫu SUV này đều là sản phẩm của tập đoàn General Motors.

"Chevrolet Suburban, GMC Yukon, GMC Yukon XL và Chevrolet Tahoe vốn dùng chung cơ sở gầm bệ đồng thời chia sẻ nhiều bộ phận chung. Điều này xác nhận vì sao những mẫu xe gia đình phổ biến này đều có khả năng chạy quá mốc 320.000 km", ông Brauer giải thích.

Tiếp đến là sự góp mặt của 2 mẫu SUV cỡ trung mang thương hiệu Toyota, bao gồm 4Runner (đứng thứ 5) và Highlander Hybrid (thứ 11). "Toyota 4Runner - mẫu SUV dựa trên khung gầm xe bán tải và có khả năng off-road tốt - cung cấp khoang hành lý rộng rãi đồng thời đi kèm hàng ghế thứ 3 tùy chọn cho những ai muốn sở hữu xe gia đình rắn rỏi", ông Brauer nói. "Trong khi đó, Toyota Highlander Hybrid sở hữu nội thất 3 hàng ghế nên là lựa chọn thay thế tiết kiệm nhiên liệu hơn cho những mẫu xe gia đình "uống xăng như nước lã" truyền thống. Chủ sở hữu sẽ có thêm động lực để lái xe lâu hơn nhằm tận dụng khả năng tiết kiệm xăng để bù cho chi phí ban đầu của công nghệ hybrid trên xe".

Ngoài Highlander Hybrid, còn có một mẫu xe hybrid nữa của Toyota lọt top, đó là Prius. Đứng ở vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng, Toyota Prius được đánh giá là thu hút những khách hàng thực dụng, muốn giữ xe lại dùng càng lâu càng tốt để tận dụng chi phí bảo dưỡng thấp và khả năng tiết kiệm xăng của xe.

Chưa hết, trong danh sách còn có thêm một mẫu sedan mang thương hiệu Toyota, đó là Avalon. Đây cũng là sedan duy nhất góp mặt trong danh sách 15 mẫu xe bền bỉ nhất năm 2022 của iSeeCars.com. "Toyota Avalon liên tục đứng đầu trong phân khúc về chất lượng và độ đáng tin cậy. Điều này giải thích vì sao chủ xe thường giữ chúng lại dùng lâu hơn bao giờ hết", ông Brauer nói về Toyota Avalon. "Avalon cung cấp nội thất rộng rãi và đóng vai trò như lựa chọn thay thế vừa mạnh mẽ vừa thoải mái cho những ai muốn sở hữu xe gia đình đáng tin cậy nhưng không đòi hỏi khoang hành lý rộng rãi như SUV cỡ lớn hay minivan".

Ngoài SUV và sedan, danh sách 15 mẫu xe bền bỉ nhất năm 2022 của iSeeCars.com còn có 2 đại diện của phân khúc xe bán tải, đó là Toyota Tundra (đứng thứ 8) cũng như Honda Ridgeline (thứ 13). "Nổi tiếng là xe không thể phá hủy, Tundra chứng minh cho chất lượng và độ đáng tin cậy của thương hiệu Toyota", ông Brauer lên tiếng. "Trong khi đó, Honda Ridgeline với thiết kế thân xe liền khối độc đáo vừa cung cấp đủ tính năng của xe bán tải vừa mang đến cảm giác lái thoải mái và khả năng tiết kiệm nhiên liệu của SUV. Điều này khiến Honda Ridgeline trở thành mẫu xe đa dụng linh hoạt nhất mà bạn có thể mua".

Cuối cùng là 2 mẫu xe minivan, bao gồm Honda Odyssey (thứ 14) và Toyota Sienna (thứ 15). Theo ông Brauer, xe minivan nhìn chung mang đến khoang hành lý rộng rãi hơn, động cơ tiết kiệm nhiên liệu hơn và có thêm nhiều tính năng tiện nghi hơn so với SUV. Tuy nhiên, phần lớn xe minivan lại thiếu khả năng vận hành trong mọi điều kiện thời tiết, trừ Toyota Sienna với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Riêng Honda Odyssey lại liên tục đứng đầu phân khúc nhờ khả năng đáp ứng vô lăng nhanh nhạy, tính năng và trang bị an toàn xuất sắc. Do đó, Honda Odyssey là mẫu xe gia đình được nhiều người tiêu dùng Mỹ tin tưởng.