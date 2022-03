Toyota Land Cruiser VX 2022 kỉ niệm 70 năm, gần 6 tỷ tại Việt Nam

Toyota Land Cruiser thế hệ mới là mẫu SUV 7 chỗ được rất nhiều người tiêu dùng quan tâm. Xe có giá bán chính hãng 4,06 tỷ đồng nhưng nhiều người chơi xe, giới hâm mộ, sưu tầm sẵn sàng bỏ nhiều tiền hơn để sở hữu Land Cruiser bản kỉ niệm 70 năm được nhập tư nhân từ Trung Đông. Toyota Land Cruiser thế hệ đầu tiên ra mắt vào năm 1951, do đó để phân biệt với bản thường, xe có thêm logo "70th Anniversary", hốc đèn sương mù có thêm ốp mạ chrome, bậc lên xuống và lưới tản nhiệt có thêm thanh nan sơn trắng đồng màu thân xe, cuối cùng là bộ vành 20 inch đa chấu. Những tiểu tiết này mang đến hiệu ứng thị giác chiếc Toyota Land Cruiser VX 2022 kỉ niệm 70 năm bệ vệ hơn bản chính hãng, đặc biệt khi nhìn từ sườn xe. Chiều dài xe (5.145 mm) tăng lên đôi chút so với bản thường (4.965 mm). Đèn pha LED có tính năng tự động bật, tắt và cân bằng góc chiếu. Đèn hậu cũng là đèn LED. Bộ vành 20 inch đa chấu, phủ mạ chrome kèm lốp 265/55-R20 mang đến sự cao cấp, hiện đại cho Land Cruiser. Nắp cốp xe Land Cruiser là dạng nắp liền, không còn chia hai phần như Land Cruiser thế hệ trước. Tương tự bản thường, Land Cruiser LC300 bản kỉ niệm được trang bị động cơ V6 tăng áp kép dung tích 3.5 lít cho công suất 409 mã lực tại vòng tua 5.200 vòng/phút, mô-men xoắn tối đa 650 Nm từ dải vòng tua 2.000 đến 3.200 vòng/phút. Hộp số là loại tự động 10 cấp cùng hệ thống hỗ trợ lái xe đa đị hình Multi-Terrain Select cùng các chế độ lái theo môi trường như Dirt, Sand, Mud, Deep Snow. Ngoài chất liệu da, Toyota Land Cruiser bản kỉ niệm được ốp gỗ màu trầm. Không gian bên trong xe mang màu trắng kem, đây là màu cơ bản ở Land Cruiser thế hệ mới. Các tiện nghi hiện đại ở mẫu SUV địa hình cũng rất đầy đủ, như sạc điện thoại không dây vốn chỉ thấy trên các mẫu xe cao cấp, hệ thống điều hoà tự động 4 vùng độc lập, dàn âm thanh 14 loa của thương hiệu JBL, màn hình giải trí 12.3 inch tích hợp cảm ứng, định vị bản đồ, điều chỉnh các chức năng điều hoà, kết nối Apple CarPlay và Android Auto, màn hình hiển thị thông tin lên kính lái. Dù chưa thực sự hiện đại, số lượng phím bấm vật lý vẫn còn khá nhiều nhưng cách bố trí khu vực bảng điều khiển trung tâm ở Land Cruiser thế hệ mới đã tinh gọn hơn trước. Hàng ghế thứ hai vẫn là chỉnh cơ nhưng thao tác nhẹ nhàng, người dùng không tốn quá nhiều lực. Tông màu trắng kem ở nội thất giúp người dùng cảm nhận được độ rộng rãi so với các màu trầm. Mẫu xe được trang bị an toàn tiêu chuẩn như chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử VSC, kiểm soát lực kéo chủ động, khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Xe có 10 tủi khí và cảm biến đỗ xe ở cả phía trước và sau. Bản VX 70 th này thiếu gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense Mức giá xe Toyota Land Cruiser 2022 đặc biệt nhập Trung Đông phiên bản VX kỷ niệm 70 năm (70th Anniversary) đang được đại lý tư nhân ở Hà Nội chào bán với mức khoảng gần 6 tỷ đồng. Video: Sờ tận tay Toyota Land Cruiser 70th Anniversary tại Việt Nam.

