Cận cảnh Lincoln KB 1932 "cực hiếm", hơn 3,6 tỷ đồng

Ra đời từ những năm 1930, hiện nay Lincoln KB siêu sang là một trong những mẫu xe cổ được săn đón nhất trên thị trường thế giới. Chiếc trong bài được là Lincoln KB đời 1932 phong cách sedan hạng sang thời đó, với phần thân xe do J.B Judkins chế tạo. Lincoln KB 1932 sở hữu khối động cơ V12 dung tích 7.2L, sản sinh công suất 150 mã lực và mô-men xoắn đủ để giúp KB kéo một chiếc xe tăng. Ở thời điểm ra mắt, cỗ máy trên Lincoln KB 1932 được đánh giá là động cơ xe con tiên tiến và mạnh mẽ nhất thế giới. Hiện tại, chiếc Lincoln KB trong bài đang được bán thông qua Redline Restoration of Black Rock, Connecticut - một đơn vị chuyên phục chế các mẫu xe cổ. Được biết, đây là chiếc KB 1932 duy nhất còn lại trên thế giới có lốp dự phòng gắn ở phía sau. Có thể thấy so với một chiếc Rolls-Royce cổ điển, chiếc Lincoln này toát lên một khí chất hoàn toàn khác. Nó sẽ là một món đồ phù hợp với một triệu phú đô la trẻ tuổi đang mong muốn một thứ gì đó độc đáo hơn.Giá xe có Lincoln KB 1932 trong bài viết này đang được chào bán khoảng 160.000 USD (tương đương 3,64 tỷ đồng) (trước thuế, phí). Video: Chi tiết chiếc Lincoln KB Boattail Speedster đời 1932.

